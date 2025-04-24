Gıdacılardan S. Arabistan’a 1 milyar dolar ihracat hedefi

Riyad’ta Türk gıda ihra­catçısı firmalarla 44 Su­udi ithalatçı firmaların 280 ikili iş görüşmesi yaptığı bil­gisini veren Heyet Başkanı Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohum­lar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öz­türk, Türk firmalarının her bi­rinin minimum 12 ikili iş görüş­mesi yaptıklarını, çok başarılı bir ticaret heyeti geçirdiklerini, katılımcı firmaların Suudi Ara­bistan ve hedef pazarlarda yeni ticaret heyeti organizasyonları talep ettiklerini dile getirdi.

Suudi Arabistan’da Türk ürünlerine yoğun bir ilgi oldu­ğunu, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin olumlu seyrinin kar­şılıklı ticaretin artmasını des­tekler nitelikte olduğunu vur­gulayan Öztürk, “Suudi Ara­bistan alım gücü yüksek 35 milyonluk nüfusu yanında, yıl­lık 20 milyon turisti ağırlayan bir ülke. Yıllık 27 milyar dolar gıda ithalatları var. Türkiye’nin gıda ihracatı 2024 yılında yüzde 23’lük artışla 374 milyon dolar­dan 461 milyon dolara yüksel­di.

Suudi Arabistan’a 2025 yılı­nın ilk çeyreğinde de gıda ihra­catımız yüzde 13’lük artışla 129 milyon dolardan 146 milyon do­lara çıktı. Türk gıda ihracatçıla­rı olarak Suudi Arabistan’a da­ha fazla ihracat yapma potan­siyelimiz var. Hedefimiz bu yıl 500 milyon doları aşmak, önü­müzdeki 5 yıllık süreçte de Su­udi Arabistan’a gıda ihracatımı­zı 1 milyar doların üzerine taşı­mak olacak. Bu organizasyonlar bu hedeflere ulaşmakta itici gü­cümüz olacak. Görüşmelerimi­zin kısa sürede ihracat sözleş­melerine dönüşeceğine inanı­yoruz” diye konuştu.

Türkiye’yi dünyanın gıda am­barı olarak nitelendiren Ege İh­racatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Bir­liği Başkanı Hayrettin Uçak, Su­udi Arabistan’ın Türk gıda ihra­catçıları açısından her zaman öncelikli pazarlardan biri oldu­ğunun altını çizdi.

“Suriye’den giden kara yolunun açılmasını talep ediyoruz”

Türkiye’nin Suudi Arabis­tan’a gıda ihracatının artması için Suriye üzerinden karayo­lunun açılması gerektiğine vur­gu yapan Uçak, “Suriye üzerin­den Suudi Arabistan’a gelen karayolunun açılması halinde mesafe kısalacak, zaman kay­bı olmayacak, Türkiye’den yük­lenen gıda ürünlerimiz Suriye üzerinden Suudi Arabistan’a çok hızlı bir şekilde ulaşacak, Suudi Arabistan’a gıda ihraca­tımız çok daha iyi seviyelere ge­lecek. Bu konuyu Türkiye’nin Suudi Arabistan Büyükelçi­si Emrullah İşler’le yaptığımız görüşmede de dile getirdik. Bü­yükelçimiz de bu karayolunun öncelikli gündem maddeleri arasına olduğunu ve takip et­tiklerini ifade ettiler. Büyükel­çimiz Emrullah İşler ve Ticaret Müşavirlerimiz İlker Özdem ve Murat Nesimoğlu’na heyetimi­ze gösterdikleri sıcak ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Tür­kiye’nin gıda ürünleri ihracatı­nı artırmak için ticaret heyet­lerimize devam edeceğiz.” dedi.

Suudi Arabistan Gıda Ticaret Heyeti’ne katılan 18 Türk firması, heyetin ilk günü 44 ithalatçı fir­mayla ikili iş görüşmeleri yapar­ken, ikinci gün Carrefour Satınal­ma ve Pazarlama Başkan Yardım­cısı Florent Gomez ile bir araya geldiler. Carrefour’da satınalma birim yöneticileriyle ikili görüş­meler yapan Türk heyeti, Al Ot­haim, Lulu marketleri ve Green life firmasını da ziyaret etti. Suu­di Arabistan’da heyete eşlik eden Başkanlarımız Suudi Arabistan Büyükelçisi Emrullah İşler’i de ziyaret etti. Büyükelçi İşler, ziya­rette Suudi Arabistan pazarıy­la ilgili her türlü desteği sağlaya­caklarını paylaştı.