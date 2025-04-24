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Gıdacılardan S. Arabistan’a 1 milyar dolar ihracat hedefi

Ege İhracatçı Birliklerince düzenlenen, “Suudi Arabistan Gıda Ticaret Heyeti”ne Türkiye tarafından 18 firma katıldı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Suudi Arabistan’ın Türk gıda ihracatçıları açısından her zaman öncelikli pazarlardan biri olduğunun altını çizdi.

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Gıdacılardan S. Arabistan’a 1 milyar dolar ihracat hedefi
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Riyad’ta Türk gıda ihra­catçısı firmalarla 44 Su­udi ithalatçı firmaların 280 ikili iş görüşmesi yaptığı bil­gisini veren Heyet Başkanı Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohum­lar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öz­türk, Türk firmalarının her bi­rinin minimum 12 ikili iş görüş­mesi yaptıklarını, çok başarılı bir ticaret heyeti geçirdiklerini, katılımcı firmaların Suudi Ara­bistan ve hedef pazarlarda yeni ticaret heyeti organizasyonları talep ettiklerini dile getirdi.

Suudi Arabistan’da Türk ürünlerine yoğun bir ilgi oldu­ğunu, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin olumlu seyrinin kar­şılıklı ticaretin artmasını des­tekler nitelikte olduğunu vur­gulayan Öztürk, “Suudi Ara­bistan alım gücü yüksek 35 milyonluk nüfusu yanında, yıl­lık 20 milyon turisti ağırlayan bir ülke. Yıllık 27 milyar dolar gıda ithalatları var. Türkiye’nin gıda ihracatı 2024 yılında yüzde 23’lük artışla 374 milyon dolar­dan 461 milyon dolara yüksel­di.

Suudi Arabistan’a 2025 yılı­nın ilk çeyreğinde de gıda ihra­catımız yüzde 13’lük artışla 129 milyon dolardan 146 milyon do­lara çıktı. Türk gıda ihracatçıla­rı olarak Suudi Arabistan’a da­ha fazla ihracat yapma potan­siyelimiz var. Hedefimiz bu yıl 500 milyon doları aşmak, önü­müzdeki 5 yıllık süreçte de Su­udi Arabistan’a gıda ihracatımı­zı 1 milyar doların üzerine taşı­mak olacak. Bu organizasyonlar bu hedeflere ulaşmakta itici gü­cümüz olacak. Görüşmelerimi­zin kısa sürede ihracat sözleş­melerine dönüşeceğine inanı­yoruz” diye konuştu.

Türkiye’yi dünyanın gıda am­barı olarak nitelendiren Ege İh­racatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Bir­liği Başkanı Hayrettin Uçak, Su­udi Arabistan’ın Türk gıda ihra­catçıları açısından her zaman öncelikli pazarlardan biri oldu­ğunun altını çizdi.

“Suriye’den giden kara yolunun açılmasını talep ediyoruz”

Türkiye’nin Suudi Arabis­tan’a gıda ihracatının artması için Suriye üzerinden karayo­lunun açılması gerektiğine vur­gu yapan Uçak, “Suriye üzerin­den Suudi Arabistan’a gelen karayolunun açılması halinde mesafe kısalacak, zaman kay­bı olmayacak, Türkiye’den yük­lenen gıda ürünlerimiz Suriye üzerinden Suudi Arabistan’a çok hızlı bir şekilde ulaşacak, Suudi Arabistan’a gıda ihraca­tımız çok daha iyi seviyelere ge­lecek. Bu konuyu Türkiye’nin Suudi Arabistan Büyükelçi­si Emrullah İşler’le yaptığımız görüşmede de dile getirdik. Bü­yükelçimiz de bu karayolunun öncelikli gündem maddeleri arasına olduğunu ve takip et­tiklerini ifade ettiler. Büyükel­çimiz Emrullah İşler ve Ticaret Müşavirlerimiz İlker Özdem ve Murat Nesimoğlu’na heyetimi­ze gösterdikleri sıcak ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Tür­kiye’nin gıda ürünleri ihracatı­nı artırmak için ticaret heyet­lerimize devam edeceğiz.” dedi.

Suudi Arabistan Gıda Ticaret Heyeti’ne katılan 18 Türk firması, heyetin ilk günü 44 ithalatçı fir­mayla ikili iş görüşmeleri yapar­ken, ikinci gün Carrefour Satınal­ma ve Pazarlama Başkan Yardım­cısı Florent Gomez ile bir araya geldiler. Carrefour’da satınalma birim yöneticileriyle ikili görüş­meler yapan Türk heyeti, Al Ot­haim, Lulu marketleri ve Green life firmasını da ziyaret etti. Suu­di Arabistan’da heyete eşlik eden Başkanlarımız Suudi Arabistan Büyükelçisi Emrullah İşler’i de ziyaret etti. Büyükelçi İşler, ziya­rette Suudi Arabistan pazarıy­la ilgili her türlü desteği sağlaya­caklarını paylaştı.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL