GİMAS, Malta tesisi ile global oyuncu olmaya hazırlanıyor
Pek çok sektöre parça üreten ve 20 ülkeye ihracat yapan GİMAS, 2025 yılında Malta’daki yeni üretim tesisini devreye almaya hazırlanıyor. Yenilebilir enerji alanında üretim yapacak olan şirketin hedef pazarları arasında Çin yer alıyor.
Özlem SARSIN
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki üretim tesislerinden dünyanın 20 ülkesine rüzgar santralleri, çimento fabrikaları, hidroelektrik santraller, petrokimya tesisleri ve maden sektörü için parça üreten GİMAS A.Ş, 2025 yılının ortasında Malta’daki yeni üretim tesisini devreye alarak global pazardaki etkinliğini artırmaya hazırlanıyor.
Yenileme yatırımlarına 10 milyon euro
Sektördeki yeni yatırımlarını paylaşan GİMAS A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Girgin, “2025 yılında makine yenileme yatırımı kararı aldık ve yenileme yatırımlarımız için yaklaşık 10 milyon euro kaynak ayırdık, bunun yüzde 80’ini kullandık. Yenileme yatırımlarımızın yanı sıra Malta’da Halfar Endüstri bölgesinde yeni bir fabrika inşaatına başladık.
Bu yatırım Türkiye dışındaki ilk üretim tesisimiz olacak. 10 bin metrekare alanda inşası devam eden yatırımımızı temmuz ayında devreye almaya ve açılışını gerçekleştirmeye hazırlanıyoruz. Malta tesisimizde daha çok yenilenebilir enerji sektörünün ihtiyacına yönelik üretim yapılacak. Malta hükümetinin yatırımcılara sağladığı destekler bizim gibi üretime ve yatırıma önem veren firmaların önünü açıyor.
Fabrikamız limana 800 metre uzaklığında, havaalanına da çok yakın. Malta fabrikamız üretime geçtiğinde global pazarda daha etkin olacağız. Öte yandan Almanya’da da bir irtibat ofisi ve depo kurduk. Her iki yatırımımız ile de hedef pazarlarımıza daha da yakın olacağız. İhracatta hedef pazarlarımızdan biri de Çin. Şu an bir takım görüşmeler yapıyoruz, umarım kısa bir zamanda Çin’e ihracata başlarız.”
2025 yılında yüzde 20 büyüme hedefi
2024 yılını 30 milyon dolar ihracat ile kapattıklarını hem ciroda hem de ihracatta büyüme trendi yakaladıklarını ifade eden Bekir Girgin, 2025 yılında da en az yüzde 20 oranında büyüyeceklerini söyledi.
Günümüzde üreticilerin karlılıklarının düştüğünü ve 2025 yılının herkes için zor bir dönem olacağının altını çizen Girgin, “En zorlu dönemlerde bile yatırım yapmaktan çekinmedik. Büyüyebilmemiz için her 10 yılda bir yeni yatırım yapıp üretim hatlarımızı, teknolojimizi yenilememiz gerekiyor. Yatırım yapmadık dediğimiz dönemde bile en az 3 milyon euro yatırım yapıyoruz zaten. Çünkü bizim aldığımız işler uzun vadeli.
Örneğin Yeka projeleri bizim önemli alanlarımızdan biri. Hükümet pek çok Yeka projesine start verdi. Öte yandan Milhes Projesi kapsamında pek çok hidroelektrik santralimiz yerli dizaynlar ile yenilenme sürecine alındı. Barajlarımızda verim ve kapasite artıyor. Biz de firma olarak Türkiye’de bu sürece dahil olduk, bu başarıyı gösterdik. Şimdi hedefimiz yurt dışında büyük projelere, barajlara yönelmek olacak” dedi.
"Biokütle ve hidrojen enerjisinde de varız"
Yeşil enerji kaynaklarının artık bugünün ve geleceğin üretim modelleri olduğunu, GİMAS’ın sadece RES değil biokütle ve hidrojen enerjisi alanında çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Girgin, rüzgar kanatlarının geri dönüşümü konusuna da eğildiklerini belirtti. Öte yandan GİMAS’ın karbon nötr bir kuruluş olabilmesi için adımlar attıklarını da söyleyen Girgin, Avrupa’nın yeşil mutabakat uygulamalarının önümüzdeki yıl başlayacağını hatırlatarak, Avrupalı müşterilerinin bu konudaki hassasiyetlerine önem verdiklerini de sözlerine ekledi.