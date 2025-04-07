GİMAS, Malta tesisi ile global oyuncu olmaya hazırlanıyor

Özlem SARSIN

İzmir Atatürk Organize Sana­yi Bölgesi’ndeki üretim tesis­lerinden dünyanın 20 ülke­sine rüzgar santralleri, çimento fabrikaları, hidroelektrik santral­ler, petrokimya tesisleri ve maden sektörü için parça üreten GİMAS A.Ş, 2025 yılının ortasında Mal­ta’daki yeni üretim tesisini devre­ye alarak global pazardaki etkinli­ğini artırmaya hazırlanıyor.

Yenileme yatırımlarına 10 milyon euro

Sektördeki yeni yatırımları­nı paylaşan GİMAS A.Ş Yöne­tim Kurulu Başkanı Bekir Gir­gin, “2025 yılında makine ye­nileme yatırımı kararı aldık ve yenileme yatırımlarımız için yaklaşık 10 milyon euro kaynak ayırdık, bunun yüzde 80’ini kul­landık. Yenileme yatırımlarımı­zın yanı sıra Malta’da Halfar En­düstri bölgesinde yeni bir fabri­ka inşaatına başladık.

Bu yatırım Türkiye dışındaki ilk üretim te­sisimiz olacak. 10 bin metrekare alanda inşası devam eden yatırı­mımızı temmuz ayında devreye almaya ve açılışını gerçekleştir­meye hazırlanıyoruz. Malta te­sisimizde daha çok yenilenebilir enerji sektörünün ihtiyacına yö­nelik üretim yapılacak. Malta hü­kümetinin yatırımcılara sağladı­ğı destekler bizim gibi üretime ve yatırıma önem veren firmaların önünü açıyor.

Fabrikamız lima­na 800 metre uzaklığında, hava­alanına da çok yakın. Malta fabri­kamız üretime geçtiğinde global pazarda daha etkin olacağız. Öte yandan Almanya’da da bir irtibat ofisi ve depo kurduk. Her iki ya­tırımımız ile de hedef pazarları­mıza daha da yakın olacağız. İhra­catta hedef pazarlarımızdan biri de Çin. Şu an bir takım görüşme­ler yapıyoruz, umarım kısa bir za­manda Çin’e ihracata başlarız.”

2025 yılında yüzde 20 büyüme hedefi

2024 yılını 30 milyon dolar ih­racat ile kapattıklarını hem ciro­da hem de ihracatta büyüme tren­di yakaladıklarını ifade eden Be­kir Girgin, 2025 yılında da en az yüzde 20 oranında büyüyecekle­rini söyledi.

Günümüzde üreti­cilerin karlılıklarının düştüğü­nü ve 2025 yılının herkes için zor bir dönem olacağının altını çizen Girgin, “En zorlu dönemlerde bile yatırım yapmaktan çekinmedik. Büyüyebilmemiz için her 10 yıl­da bir yeni yatırım yapıp üretim hatlarımızı, teknolojimizi yeni­lememiz gerekiyor. Yatırım yap­madık dediğimiz dönemde bile en az 3 milyon euro yatırım yapıyo­ruz zaten. Çünkü bizim aldığımız işler uzun vadeli.

Örneğin Yeka projeleri bizim önemli alanları­mızdan biri. Hükümet pek çok Ye­ka projesine start verdi. Öte yan­dan Milhes Projesi kapsamında pek çok hidroelektrik santralimiz yerli dizaynlar ile yenilenme sü­recine alındı. Barajlarımızda ve­rim ve kapasite artıyor. Biz de fir­ma olarak Türkiye’de bu sürece dahil olduk, bu başarıyı gösterdik. Şimdi hedefimiz yurt dışında bü­yük projelere, barajlara yönelmek olacak” dedi.

"Biokütle ve hidrojen enerjisinde de varız"

Yeşil enerji kaynaklarının artık bugünün ve geleceğin üretim modelleri olduğunu, GİMAS’ın sadece RES değil biokütle ve hidrojen enerjisi alanında çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Girgin, rüzgar kanatlarının geri dönüşümü konusuna da eğildiklerini belirtti. Öte yandan GİMAS’ın karbon nötr bir kuruluş olabilmesi için adımlar attıklarını da söyleyen Girgin, Avrupa’nın yeşil mutabakat uygulamalarının önümüzdeki yıl başlayacağını hatırlatarak, Avrupalı müşterilerinin bu konudaki hassasiyetlerine önem verdiklerini de sözlerine ekledi.