Giresun'da işletmeye 12,3 milyon TL destek

Giresun Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Geldi, birlik bünyesindeki işletmelere yönelik destekleme ödemelerinin üreticilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı. Geldi, 286 işletmede bulunan 1.304 manda ve 403 malak için toplam 12 milyon 305 bin 750 lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Manda yetiştiriciliğinin kentte her geçen yıl geliştiğine dikkat çeken Geldi, yapılan desteklerin hem üretim hem de il ekonomisi açısından önem taşıdığını vurguladı. Geldi, "Dünyada ekonomik durgunluğun yaşandığı bir dönemde, il ekonomisine sağlanan bu destek hem üretim hem de maddi katkı açısından büyük önem taşıyor. İlimizde 13 yıl önce kurulan birliğimiz, manda ıslah projesi kapsamında önemli hizmetler yürütmektedir. Yapılan bu ödemelerle üreticilerimize ciddi bir katkı sağlanmıştır" dedi.

"Vatandaşlarımızın sağlıklı ürünlere ulaşmasını hedefliyoruz"

Birliğin faaliyetlerinin sadece hayvancılıkla sınırlı olmadığını belirten Geldi, manda ürünlerine yönelik bir üretim tesisinin de hizmete alındığını ifade etti. Geldi, "Manda üretiminin yanı sıra süt, yoğurt, kaymak ve peynir üretimi yapılan tesisimizi bölgemizde hizmete açtık. Bu tesisi çok önemsiyoruz. Çünkü üyelerimizin daha fazla kazanmasını, vatandaşlarımızın ise daha sağlıklı ürünlere ulaşmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

Birliğin 2012 yılından bu yana yürüttüğü çalışmalarla il ekonomisine katkı sağladığını dile getiren Geldi, "Kurulduğumuz günden bugüne kadar üyelerimize toplam 44 milyon lira destek dağıtmanın haklı gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.