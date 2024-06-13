Girişimci Kadın Gücü Projesi Mersin’de başladı
TÜRKONFED yürütücülüğünde ve Türkiye İş Bankası desteğiyle, ‘Girişimci Kadın Gücü Projesi’ hayata geçirildi. Proje ile bugüne kadar 5 bin 43 kadına ulaşılırken, bu yılla birlikte toplam 6 bin 500 kadın girişimci hedefleniyor.
Müjde DEMİR
Girişimde Kadın Gücü Projesi, etkinliği Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ÇUKUROVA SİFED) ev sahipliğinde Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda (MTSO) gerçekleşti.
Türkiye’nin farklı bölgelerinde sektör ve ölçek fark etmeksizin girişimci kadınların değişen ve dijitalleşen dünyada iş geliştirme süreçlerine daha hızlı ayak uydurmalarına destek olmak amacıyla tasarlanan proje ile 2021-2023 yılları arasında 5 bin 43 kadın girişimciye ulaşarak bu yıl ile birlikte toplam 6 bin 500 kadın girişimci hedefleniyor.
Toplantının açılışında konuşan ÇUKUROVA SİFED Başkanı Berman Mantı, kadın iş gücünün yeterince ekonomiye sunulmadığını, değerlendirilmediğini ve iş hayatı içeresinde yerini almadığını söyledi.
Kadın istihdamını artıracak politikaların uygulanması gerektiğini söyleyen Mantı, ülkemiz ve dünya genelinde çok büyük bir insan kaynağının olduğunu ve kadınların iş hayatı içerisinde yerini alamadığını söyledi. Dünya Bankası raporuna da değinen Mantı “Rapora göre kadın iş gücünün gerek istihdamda gerekse de girişimci olarak ekonomiye dahil edilmesi halinde küresel gayri safi hasılayı yüzde 20'den fazla harcanabileceği söyleniyor ki bu bütün dünya insanları için ayrıca bir ferahlık anlamına geliyor. Bu yüzden kadının her alanda daha çok var olması ülkemizin çağdaş geleceğine demokrasinin tüm kural ve kurallarıyla işlemesi yönünde etkin bir rol oynayacağını göstermektedir” diye konuştu.
"Finansal özgürlüğün önü muhakkak açılmalı”
Dünyada işlerin yüzde 66’sı kadınlar tarafından yapıldığını vurgulayan Mantı, tam gelirin sadece yüzde 10, dünyada mal varlığının ise sadece yüzde 1’nin kadınlara ait olduğunu vurguladı. Kadınlar için finansal özgürlüğünün muhakkak açılmasını söyleyen Mantı, “Kadınlar için finansal özgürlüğün önü muhakkak açılmalı bir toplum tüm mikro kanallarıyla üretim seferberliği içerisinde olmalı. Kadınlarda ekonominin bütün keskin virajlarında yer almalı” dedi.
“Kadınların güçlendirilmesi için çalışacağız"
Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İş Dünyasında Kadın Komisyonu (İDK) Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık ise, toplumun yarısını oluşturan kadınların sosyal, siyasal kültürel alanlar gibi yaşamın tüm alanlarında etkin bir şekilde yer almadıkça sürdürülebilir kalkınmadan bahsedilemeyeceğini kaydetti.
TÜRKONFED bünyesinde yaklaşık 100 bin şirketin bulunduğunu belirten Açık, 363 dernek ve aynı zamanda 30 federasyonun olduğu iş dünyasının bağımsız örgüt olduğunu ve bünyesinde 57 kadın derneği bulundurduğunu söyledi. Kadınların çok yönlü güçlendirilmesi için emek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Açık, “Cumhuriyetimizin 2. Yüzyılında, yapılacak olan tüm işlerde tüm alanlarda kadın ve toplumsal cinsiyet fırsat eşitliği olmadıkça hiçbir başarı mümkün değildir. Kadınların çok yönlü güçlendirilmesi için emek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Proje hakkında bilgiler veren Yasemin Açık, “Proje’nin 1’nci yarısında ekim ayında 3 kişi silikon vadisine gidecek. 40 kadın girişimciye 100 bin TL’yi geçemeyecek koşuluyla iş projelerine yüzde 0 faizli kredi desteği verildi. 46 kadın girişimciye mentorluk desteği verildi. Projenin 2’nci yarısında da destekler devam edecek. Toplamda 6 bin 500 kadına ulaşılması hedefleniyor. 100 kadın girişimciye alanında uzman kişilerce mentorluk desteği verilecek. 100 kadına iş geliştirme destekleri verilecek” ifadesini kullandı.