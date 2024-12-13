“Girişimci sayısı ikiye katlanırsa Türkiye masanın ortağı olur”

Sevilay ÇOBAN

Toplantıya Girişimci İşa­damları Vakfı Başkanı Meh­met Koç ve GİV İcra Kurulu, İstanbul Üniversitesi Rek­törü Osman Bülent Zülfikar katıldı. Etkinliğin girişimci­lik ekosistemini büyütmeyi amaçlayan önemli bir orga­nizasyon olduğunu kaydeden Koç, bu yıl İstanbul Üniver­sitesi’nin de paydaşlar arası­na katılmasının kendilerine güç verdiğini söyledi.

Koç, iş­sizlik ve yerinde istihdam gi­bi sorunları çözümünün gi­rişimcilikten geçtiğini kay­dederek, “Türkiye’deki genç nüfus ve üniversite sayısına nispeten girişimci sayımız çok az. Ancak bu rakamların ikiye katlanmasıyla Türkiye, yenidünya düzeninde kuru­lan masanın ortağı olabilir ya da kendisi bir masa kurabilir hale gelebilir” dedi.

Koç, 2 gün sürecek ve ala­nında uzman isimlerin ka­tılacağı 8 ayrı başlıktaki pa­nelin yer alacağı etkinlik­te farklı şehirlerden fikrini projeye çeviren girişimciler­le yatırımcıları bir araya ge­tirmeyi amaçladıklarını ifa­de ederek, “Geleceğimiz olan gençlerin kendi işini kurma­ları ve ülkeye katma değer sağlamaları bizim için önce­likli bir konudur. Şimdiye ka­darki vakıf faaliyetlerimiz­le girişimciliği yaymak, baş­ta ülkemiz gençleri olmak üzere insanlarımızı girişim­ciliğe teşvik etmek ve proje geliştirme konusunda des­teklemek, bu etkinlikleri or­ganize etmemizin ana hedef­lerinden birini teşkil etmek­tedir” diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi Rek­törü Osman Bülent Zülfikar ise bilim toplumu oluştur­ma misyonuyla eğitim ver­meyi sürdürdüklerini anla­tarak, “İlim ve bilgi toplumu olamazsak yaptığımız işlerin gerçek kalitesinden söz ede­mezsiniz. İstanbul Üniver­sitesi olarak girişimcilik ko­nusunu çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda da en kısa sürede ders olarak müfredata dahil etmeyi planlıyoruz” ifadele­rini kullandı.