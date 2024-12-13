“Girişimci sayısı ikiye katlanırsa Türkiye masanın ortağı olur”
Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) tarafından 17-18 Aralık 2024 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda düzenlenecek “Türkiye Girişimci Buluşması ve 11. GİV Girişimcilik Ödülleri” öncesi basın toplantısı düzenledi.
Sevilay ÇOBAN
Toplantıya Girişimci İşadamları Vakfı Başkanı Mehmet Koç ve GİV İcra Kurulu, İstanbul Üniversitesi Rektörü Osman Bülent Zülfikar katıldı. Etkinliğin girişimcilik ekosistemini büyütmeyi amaçlayan önemli bir organizasyon olduğunu kaydeden Koç, bu yıl İstanbul Üniversitesi’nin de paydaşlar arasına katılmasının kendilerine güç verdiğini söyledi.
Koç, işsizlik ve yerinde istihdam gibi sorunları çözümünün girişimcilikten geçtiğini kaydederek, “Türkiye’deki genç nüfus ve üniversite sayısına nispeten girişimci sayımız çok az. Ancak bu rakamların ikiye katlanmasıyla Türkiye, yenidünya düzeninde kurulan masanın ortağı olabilir ya da kendisi bir masa kurabilir hale gelebilir” dedi.
Koç, 2 gün sürecek ve alanında uzman isimlerin katılacağı 8 ayrı başlıktaki panelin yer alacağı etkinlikte farklı şehirlerden fikrini projeye çeviren girişimcilerle yatırımcıları bir araya getirmeyi amaçladıklarını ifade ederek, “Geleceğimiz olan gençlerin kendi işini kurmaları ve ülkeye katma değer sağlamaları bizim için öncelikli bir konudur. Şimdiye kadarki vakıf faaliyetlerimizle girişimciliği yaymak, başta ülkemiz gençleri olmak üzere insanlarımızı girişimciliğe teşvik etmek ve proje geliştirme konusunda desteklemek, bu etkinlikleri organize etmemizin ana hedeflerinden birini teşkil etmektedir” diye konuştu.
İstanbul Üniversitesi Rektörü Osman Bülent Zülfikar ise bilim toplumu oluşturma misyonuyla eğitim vermeyi sürdürdüklerini anlatarak, “İlim ve bilgi toplumu olamazsak yaptığımız işlerin gerçek kalitesinden söz edemezsiniz. İstanbul Üniversitesi olarak girişimcilik konusunu çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda da en kısa sürede ders olarak müfredata dahil etmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.