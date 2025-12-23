“Girişimciliğin lokomotif itici gücü üniversiteler”

Mehmet Hanifi GÜLEL

İTÜ ARI Teknokent firmaları, 2024 yılının performans kriterlerine göre “Ku­luçka”, “Küçük”, “Orta”, “Büyük” ve “Akademik” olmak üzere 5 fark­lı kategoride değerlendirildi. Fir­malar, yürüttükleri projeler, üret­tikleri teknolojiler ve ihracat per­formanslarıyla öne çıkan İTÜ ARI Teknokent firmalarının kendi ka­tegorilerinde ödüllendirildiği tö­rende aynı zamanda Girişim Ofisi (GO) dönüşümü kapsamında Sa­nayi ve Teknoloji Bakanlığı tara­fından hayata geçirilen GO Offi­ce’in açılışı da gerçekleştirildi.

Yılın en başarılı firmalarının ödüllendirildiği törende, kuluç­ka firma kategorisinde Flowba­se, küçük ölçekli firma kategori­sinde Eğlence Fabrikası, orta öl­çekli firma kategorisinde Mikro Yazılımevi, büyük ölçekli firma kategorisinde Argela ve akade­mik firma kategorisinde Altay Havacılık ödül kazandı.

İTÜ’lü akademik firmalar 3 kat büyüdü

İstanbul Teknik Üniversite­si (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, girişimcilik ekosistemi­nin en önemli itici gücünün üni­versiteler olduğunu söyledi. De­rin teknolojilerde rekabet edebil­menin yolunun üniversitelerle iş birliğinden geçtiğine dikkat çeken Mandal, bu alanda başarı sağla­mak için birlikte çalışma kültürü­nün şart olduğunu ifade etti.

BEETECH Ödül’lerinin yalnız­ca firmaların ve girişimcilerin de­ğil; son beş yılda birlikte inşa edilen başarıların, kazanılan küresel iti­barın ve yaratılan etkinin görünür kılındığını vurgulayan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş ise, “2020 yılında 8,5 milyar dolar olan toplam firma ci­romuz, 2025 itibarıyla 11,8 milyar dolara ulaştı. Bu, yüzde 40’lık bir büyüme anlamına geliyor. İhraca­tımız aynı dönemde 803 milyon dolardan 1,3 milyar doları aşarak yüzde 65 arttı. Ar-Ge gelirimiz ise son 5 yılda 208 milyon dolar arta­rak yüzde 70’lik bir sıçramayla 521 milyon dolara yükseldi. Akademik firmalarımızın ihracatı 10 milyon dolardan 45 milyon dolara çıkarak 4,5 kat; İTÜ’lü akademik firmala­rımızın ihracatı ise 6 milyon dolar­dan 18 milyon dolara ulaşarak 3 kat büyüme kaydetti” dedi.