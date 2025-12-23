“Girişimciliğin lokomotif itici gücü üniversiteler”
Beş yılın ardından yeniden verilmeye başlanan BEETECH 2025 Teknoloji Ödülleri altıncı kez sahiplerini buldu. İTÜ ARI Teknokent’te faaliyet gösteren 70 firma ödüllendirildi.
Mehmet Hanifi GÜLEL
İTÜ ARI Teknokent firmaları, 2024 yılının performans kriterlerine göre “Kuluçka”, “Küçük”, “Orta”, “Büyük” ve “Akademik” olmak üzere 5 farklı kategoride değerlendirildi. Firmalar, yürüttükleri projeler, ürettikleri teknolojiler ve ihracat performanslarıyla öne çıkan İTÜ ARI Teknokent firmalarının kendi kategorilerinde ödüllendirildiği törende aynı zamanda Girişim Ofisi (GO) dönüşümü kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen GO Office’in açılışı da gerçekleştirildi.
Yılın en başarılı firmalarının ödüllendirildiği törende, kuluçka firma kategorisinde Flowbase, küçük ölçekli firma kategorisinde Eğlence Fabrikası, orta ölçekli firma kategorisinde Mikro Yazılımevi, büyük ölçekli firma kategorisinde Argela ve akademik firma kategorisinde Altay Havacılık ödül kazandı.
İTÜ’lü akademik firmalar 3 kat büyüdü
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, girişimcilik ekosisteminin en önemli itici gücünün üniversiteler olduğunu söyledi. Derin teknolojilerde rekabet edebilmenin yolunun üniversitelerle iş birliğinden geçtiğine dikkat çeken Mandal, bu alanda başarı sağlamak için birlikte çalışma kültürünün şart olduğunu ifade etti.
BEETECH Ödül’lerinin yalnızca firmaların ve girişimcilerin değil; son beş yılda birlikte inşa edilen başarıların, kazanılan küresel itibarın ve yaratılan etkinin görünür kılındığını vurgulayan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş ise, “2020 yılında 8,5 milyar dolar olan toplam firma ciromuz, 2025 itibarıyla 11,8 milyar dolara ulaştı. Bu, yüzde 40’lık bir büyüme anlamına geliyor. İhracatımız aynı dönemde 803 milyon dolardan 1,3 milyar doları aşarak yüzde 65 arttı. Ar-Ge gelirimiz ise son 5 yılda 208 milyon dolar artarak yüzde 70’lik bir sıçramayla 521 milyon dolara yükseldi. Akademik firmalarımızın ihracatı 10 milyon dolardan 45 milyon dolara çıkarak 4,5 kat; İTÜ’lü akademik firmalarımızın ihracatı ise 6 milyon dolardan 18 milyon dolara ulaşarak 3 kat büyüme kaydetti” dedi.