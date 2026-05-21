Girişimciye Çin'de gıda ABD'de enerji fırsatı
Çinli muhataplarının “Bize ne satabilirsiniz?” talebiyle karşılaştıklarını belirten TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım, dünyanın en büyük ihracatçısı Çin’in en büyük ihtiyacının gıda olduğunu söyledi. Yıldırım, ABD cephesinde ise yenilenebilir enerji yatırımlarında fırsat olduğunu dile getirdi.
Recep ERÇİN
Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Gürkan Yıldırım, Türk girişimcilerin dünyanın dev pazarlarında var olabilmeleri için daha çok desteklenmeye ihtiyaçları olduğunu ifade etti. Bu kapsamda dernek olarak Türk Dışişleri’nin de yönlendirmeleriyle çalışmalarını hızlandırdıklarını anlatan Yıldırım, devletten gördükleri desteği özel sektör STK’larından göremediklerini vurguladı.
Geçen yıl Çin’de yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi veren Yıldırım, Çin’de bir ofis açtıklarını ve orada ilk 500 büyük şirket listesinde yer alan firmaların temsilcileriyle görüşmeler yaptıklarını söyledi. Dünyanın her bölgesine ürün satan Çin’in artık ticari ilişkide olduğu ülkelerden daha çok ürün tedarik etmek istediğini belirten Yıldırım, “Çinli muhataplarımız ‘Bize ne satabilirsiniz?’ diye soruyorlar. Baktığımızda teknolojide ilerlemiş bu ülkenin en büyük ihtiyacı aslında gıda. Çin’e daha çok gıda ürünü satabiliriz. Elbette burada ölçek gündeme geliyor. Ölçek oluşturmak gerekecek” dedi.
G20’nin girişimcileri toplanacak
Çin, ABD, Avrupa ve Orta Asya’da dernek olarak gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin bir basın sohbet toplantısı düzenleyen Yıldırım, ABD’nin Houston şehrinde de bir şube açtıklarını bildirdi. Houston’ın yeni teknolojiler anlamında bir üs haline geldiğini anlatan Yıldırım, girişimcilerin finansman ve yatırımcı bulma noktasında burada şanslarının yüksek olduğunu söyledi.
Bununla birlikte ABD pazarı için özellikle yenilenebilir enerji konusunda bir fırsat gördüklerini de sözlerine ekleyen Yıldırım, çatı tipi panellere rağbet olduğunu ifade etti. Yıldırım ayrıca, ABD’ye inşaat malzemeleri ihracatında da fırsat gördüklerini vurguladı. Avrupa genç girişimcileri resmi çatı konfederasyonu olan YES For Europe’un Başkanlığı görevini de yürüten Yıldırım, TÜGİAD olarak, Avrupa Genç Girişimciler Organizasyonu (JEUNE) ve Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu (YES) üyesi olduklarını ve uzun yıllardır G20 Genç Girişimciler İttifakı (G20 YEA) içinde yer aldıklarını hatırlattı.
Bu yıl ABD’de yapılması planlanan G20 YEA Zirvesi’ni Avrupa ile ortak hareket ederek Viyana’ya aldırdıklarını kaydeden Yıldırım, zirvenin 15–19 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacağını ve Türkiye’nin de burada Avusturya ile birlikte ev sahibi olacağını söyledi. Orta Asya’daki gelişmelere ilişkin de bilgiler veren Yıldırım, Özbekistan’da şube açma nedenlerinden birinin bu ülkenin “Türk devletlerinin lojistik üssü” olarak kendini konumlandırması olduğunu not etti. Yıldırım, Özbekistan başta olmak üzere Orta Asya’da inşaat sektörünün hızlı büyüdüğüne dikkat çekti