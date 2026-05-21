Girişimciye Çin'de gıda ABD'de enerji fırsatı

Çinli muhataplarının “Bize ne satabilirsiniz?” talebiyle karşılaştıklarını belirten TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım, dünyanın en büyük ihracatçısı Çin’in en büyük ihtiyacının gıda olduğunu söyledi. Yıldırım, ABD cephesinde ise yenilenebilir enerji yatırımlarında fırsat olduğunu dile getirdi.

Recep ERÇİN

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Baş­kanı Gürkan Yıldırım, Türk girişimcilerin dünyanın dev pazarlarında var olabilmeleri için daha çok desteklenmeye ihtiyaç­ları olduğunu ifade etti. Bu kap­samda dernek olarak Türk Dışiş­leri’nin de yönlendirmeleriyle çalışmalarını hızlandırdıklarını anlatan Yıldırım, devletten gör­dükleri desteği özel sektör STK’la­rından göremediklerini vurguladı.

Geçen yıl Çin’de yaptıkları faali­yetler hakkında bilgi veren Yıldı­rım, Çin’de bir ofis açtıklarını ve orada ilk 500 büyük şirket liste­sinde yer alan firmaların temsil­cileriyle görüşmeler yaptıklarını söyledi. Dünyanın her bölgesine ürün satan Çin’in artık ticari iliş­kide olduğu ülkelerden daha çok ürün tedarik etmek istediğini be­lirten Yıldırım, “Çinli muhatapla­rımız ‘Bize ne satabilirsiniz?’ diye soruyorlar. Baktığımızda teknolo­jide ilerlemiş bu ülkenin en büyük ihtiyacı aslında gıda. Çin’e daha çok gıda ürünü satabiliriz. Elbette burada ölçek gündeme geliyor. Öl­çek oluşturmak gerekecek” dedi.

G20’nin girişimcileri toplanacak

Çin, ABD, Avrupa ve Orta As­ya’da dernek olarak gerçekleştir­dikleri faaliyetlere ilişkin bir basın sohbet toplantısı düzenleyen Yıl­dırım, ABD’nin Houston şehrin­de de bir şube açtıklarını bildirdi. Houston’ın yeni teknolojiler anla­mında bir üs haline geldiğini an­latan Yıldırım, girişimcilerin fi­nansman ve yatırımcı bulma nok­tasında burada şanslarının yüksek olduğunu söyledi.

Bununla birlikte ABD pazarı için özellikle yenile­nebilir enerji konusunda bir fırsat gördüklerini de sözlerine ekleyen Yıldırım, çatı tipi panellere rağbet olduğunu ifade etti. Yıldırım ay­rıca, ABD’ye inşaat malzemeleri ihracatında da fırsat gördükleri­ni vurguladı. Avrupa genç girişim­cileri resmi çatı konfederasyonu olan YES For Europe’un Başkan­lığı görevini de yürüten Yıldırım, TÜGİAD olarak, Avrupa Genç Gi­rişimciler Organizasyonu (JEU­NE) ve Avrupa Genç Girişimci­ler Konfederasyonu (YES) üyesi olduklarını ve uzun yıllardır G20 Genç Girişimciler İttifakı (G20 YEA) içinde yer aldıklarını ha­tırlattı.

Bu yıl ABD’de yapılma­sı planlanan G20 YEA Zirvesi’ni Avrupa ile ortak hareket ederek Viyana’ya aldırdıklarını kayde­den Yıldırım, zirvenin 15–19 Ey­lül 2026 tarihleri arasında yapı­lacağını ve Türkiye’nin de bura­da Avusturya ile birlikte ev sahibi olacağını söyledi. Orta Asya’daki gelişmelere ilişkin de bilgiler ve­ren Yıldırım, Özbekistan’da şube açma nedenlerinden birinin bu ül­kenin “Türk devletlerinin lojistik üssü” olarak kendini konumlan­dırması olduğunu not etti. Yıldı­rım, Özbekistan başta olmak üze­re Orta Asya’da inşaat sektörünün hızlı büyüdüğüne dikkat çekti

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
