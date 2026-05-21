Girişimciye Çin'de gıda ABD'de enerji fırsatı

Recep ERÇİN

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Baş­kanı Gürkan Yıldırım, Türk girişimcilerin dünyanın dev pazarlarında var olabilmeleri için daha çok desteklenmeye ihtiyaç­ları olduğunu ifade etti. Bu kap­samda dernek olarak Türk Dışiş­leri’nin de yönlendirmeleriyle çalışmalarını hızlandırdıklarını anlatan Yıldırım, devletten gör­dükleri desteği özel sektör STK’la­rından göremediklerini vurguladı.

Geçen yıl Çin’de yaptıkları faali­yetler hakkında bilgi veren Yıldı­rım, Çin’de bir ofis açtıklarını ve orada ilk 500 büyük şirket liste­sinde yer alan firmaların temsil­cileriyle görüşmeler yaptıklarını söyledi. Dünyanın her bölgesine ürün satan Çin’in artık ticari iliş­kide olduğu ülkelerden daha çok ürün tedarik etmek istediğini be­lirten Yıldırım, “Çinli muhatapla­rımız ‘Bize ne satabilirsiniz?’ diye soruyorlar. Baktığımızda teknolo­jide ilerlemiş bu ülkenin en büyük ihtiyacı aslında gıda. Çin’e daha çok gıda ürünü satabiliriz. Elbette burada ölçek gündeme geliyor. Öl­çek oluşturmak gerekecek” dedi.

G20’nin girişimcileri toplanacak

Çin, ABD, Avrupa ve Orta As­ya’da dernek olarak gerçekleştir­dikleri faaliyetlere ilişkin bir basın sohbet toplantısı düzenleyen Yıl­dırım, ABD’nin Houston şehrin­de de bir şube açtıklarını bildirdi. Houston’ın yeni teknolojiler anla­mında bir üs haline geldiğini an­latan Yıldırım, girişimcilerin fi­nansman ve yatırımcı bulma nok­tasında burada şanslarının yüksek olduğunu söyledi.

Bununla birlikte ABD pazarı için özellikle yenile­nebilir enerji konusunda bir fırsat gördüklerini de sözlerine ekleyen Yıldırım, çatı tipi panellere rağbet olduğunu ifade etti. Yıldırım ay­rıca, ABD’ye inşaat malzemeleri ihracatında da fırsat gördükleri­ni vurguladı. Avrupa genç girişim­cileri resmi çatı konfederasyonu olan YES For Europe’un Başkan­lığı görevini de yürüten Yıldırım, TÜGİAD olarak, Avrupa Genç Gi­rişimciler Organizasyonu (JEU­NE) ve Avrupa Genç Girişimci­ler Konfederasyonu (YES) üyesi olduklarını ve uzun yıllardır G20 Genç Girişimciler İttifakı (G20 YEA) içinde yer aldıklarını ha­tırlattı.

Bu yıl ABD’de yapılma­sı planlanan G20 YEA Zirvesi’ni Avrupa ile ortak hareket ederek Viyana’ya aldırdıklarını kayde­den Yıldırım, zirvenin 15–19 Ey­lül 2026 tarihleri arasında yapı­lacağını ve Türkiye’nin de bura­da Avusturya ile birlikte ev sahibi olacağını söyledi. Orta Asya’daki gelişmelere ilişkin de bilgiler ve­ren Yıldırım, Özbekistan’da şube açma nedenlerinden birinin bu ül­kenin “Türk devletlerinin lojistik üssü” olarak kendini konumlan­dırması olduğunu not etti. Yıldı­rım, Özbekistan başta olmak üze­re Orta Asya’da inşaat sektörünün hızlı büyüdüğüne dikkat çekti