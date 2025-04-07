Girişimlere 5 yılda 500 milyon TL’lik yatırım planlıyor

Sevilay ÇOBAN

İstanbul Üniversitesi ve İs­tanbul üniversitesi Cer­rahpaşa tarafından 2009 yılında kurulan Entertech İs­tanbul Teknokent’in Genel Müdürü Dr. Muhammed Ka­sapoğlu, girişim ekosistemini büyütmek ve unicorn çıkarma hedefiyle ekosisteme yaptıkla­rı yatırımları DÜNYA gazete­si ile paylaştı.

Lisans ve yüksek lisansını kimya, doktorasını ise gıda mühendisliği alanın­da tamamladığını anlatan Ka­sapoğlu, “Benim 4 tane şapkam var. Birincisi Teknokent’in ge­nel müdürüyüm, ikincisi aka­demisyenim, üçüncüsü yatı­rımcıyım. Bir de girişimciyim. O nedenle ekosistemin her yö­nüyle ele alarak ihtiyaçların tespitine katkı sağlamaya çalı­şıyorum” dedi.

Teknokent ola­rak yürüttükleri programlar ve hayata geçirmeyi planladıkları yeni proje hakkında bilgi veren Kasapoğlu, Türkiye’nin oyun kümelenme merkezi olma he­define yönelik attıkları adım­larından söz etti. Kasapoğlu, 2024 kasım ayında kurdukla­rı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile girişimlere, 5 yıl içeri­sinde toplam 500 milyon TL ya­tırım yapmayı planladıklarını söyledi.

Oyuna 250 milyon TL’lik yatırım

Kasapoğlu, ‘Türkiye oyun kü­melenmesi’ projesinin detayla­rına dair şunları söyledi: “Ama­cımız firmaları, start-up’ları kümeleyerek rekabet öncesi iş birliği yapmalarını, birlik­te proje geliştir­melerini sağla­mak. Birlikte bü­yük Avrupa Birliği projeleri yapmak is­tiyoruz. Bu kapsam­da ‘Türkiye oyun kü­melenmesi’ projemiz­le Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuruda bulunduk. Yaklaşık 250 milyon liralık bir proje.

Bu projenin yü­rütücüsü İstanbul Teknokent olarak biziz. Konsorsiyumda Yıldız Teknokent, Bilişim Va­disi, ODTÜ Teknokent ve 50’ye yakın oyun stüdyosu yer alıyor. Bu proje önümüzdeki ay açık­lanacak inşallah. Şu anda baş­vurumuz tamamlandı. Bizim amacımız aslında Türkiye’de­ki oyun girişimcisinin ihtiyaç duyduğu kaynaklara erişimini hızlandırmak.”

Uydu kuluçka merkezleri ile büyüyecek

Türkiye’de oyun sektörünün gelişimine dikkat çeken Kasa­poğlu, “Türkiye’de geçen se­ne 21 tane oyun firması yakla­şık 450 milyon dolar yatırım aldı ve bu rakamla Türkiye Av­rupa’da 5. oldu Türkiye’deki 7 unicorn’un 2 tanesi oyun firma­sı. İlk etapta Türkiye’nin oyun kümelenmesi merkezi haline getirmek gerekiyor. Biz de uydu kuluçka merkezleri açma pla­nımız kapsamında Maslak’ta 4 bin 500 metrekarelik bir ala­nı kiraladık. İlk uydu ku­luçka mer­kezimizi Maslak’ta kuracağız. Orayı oyun start-up’ları için bir kuluçka merkezi yapmayı plan­lıyoruz. Yaklaşık 50 tane oyun stüdyosuna ev sahipliği yapa­cak” dedi.

“Unicorn potansiyeli olan 4-5 girişimimiz var”

Sanayi ve Teknoloji Bakan­lığı’nın belli aralıklarla tekno­kentlere unicorn potansiyeli ta­şıyan girişimleri olup olmadığı konusunda bilgi aldığını kayde­den Kasapoğlu, “Unicorn olma potansiyeline sahip 10 tane fir­manın ismini paylaştık. Bunlar içerisinden en az 4-5 tanesi uni­corn olma potansiyeline sahip firmalar. Oyun alanında, finans teknolojileri alanında ve sağlık teknolojileri alanındaki firma­larımız” ifadelerini kullandı.

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kuruldu

“Geçen sene kasım ayında İs­tanbul Teknokent olarak ken­di girişim sermayesi yatırım fonumuzu kurduk. Amacımız Türkiye’deki yerli ve mil­li teknolojilerin hızlı şe­kilde finansmanın eriş­mesini sağlamak” diyen Kasapoğlu, “Bu girişim sermayesi yatırım fo­nuyla yaklaşık 25 giri­şime 500 milyon lira yatırım yapacağız.

Başladık ve toplam 2 milyon dolar top­ladık. 4 firmayla yatırım görüşme­lerimiz başladı. Altıncı ayda bu yatırımları­mızı gerçekleştireceğiz. Bun­lardan 2 tanesi oyun firması, bir tanesi enerji sektöründe, birisi de sağlık sektöründe. Girişim­lere, 5 yıl içerisinde toplam 500 milyon TL yatıracağız” şeklin­de konuştu.

Kasapoğlu, teknokentlerin görevinin ekosistemi beslemek olduğuna işaret ederek, “Bina yaptım, sadece yeterli değil. Bu­raya yatırımcıyı da getirmem la­zım, mentörü de getirmem la­zım, müşteriyi de getirmem la­zım. Yurt dışından da yatırımcı getirmem lazım. Doğru kay­naklarla girişimcinin uçtan uca desteklenmesi lazım.

Bu ekosis­temi ne kadar çok besleyebilir­sek, bu paydaşları ne kadar çok birlikte büyütebilirsek o kadar faydalı. Biz Teknokent olarak 4 tane imkân sağlıyoruz. Birincisi ofis, bina, ikincisi vergi avanta­jı. üçüncüsü marka sağlıyoruz, dördüncüsü de ekosistem avan­tajı. Öne çıkarmamız gereken şey ekosistemi büyütmek” dedi.

200 patentli teknoloji projesi geliştirdi

Bugüne kadar toplamda 200’ün üzerinde patentli tek­noloji geliştirildiklerini an­latan Kasapoğlu, şöyle devam etti: “Şu anda 50 tane kuluçka firmamız var. Yani 3 yaşından küçük, 10 personelden az dedi­ğimiz start-up firması. Tekno­kent’te kurulmuş ve büyümeye çalışan, o ölüm vadisi dediğimiz vadeyi geçirmeye çalışan 50 tane firmamız var.

Bunlardan yaklaşık 40 tanesi akademis­yen firması, akademik spin-off. Şu anda İstanbul Teknokent olarak 250 milyon dolar ihra­catımız ve 20 milyar Türk lira­sı ciromuz var. 20 milyar TL de firmalarımızın cirosu var. Üni­versitemizin güçlü olduğu alan­larda biz firmaları kümelemeye çalışıyoruz.”

“Avrupa’nın Ar-Ge üssü haline geleceğiz”

İstanbul Üniversitesi ve İstanbul üniversitesi Cerrahpaşa’nın çatısı altında yer almanın Entertech İstanbul Teknokent’e birçok avantaj sağladığını belirten Entertech İstanbul Teknokent Genel Müdürü Dr. Muhammed Kasapoğlu, “Özellikle üniversitedeki araştırmacılara, akademisyenlere, insan kaynağına, beşeri sermayeye ulaşım avantajımız var. İstanbul Teknokent 2009 yılında kuruldu, 2012 yılında faaliyete geçti.

160 tane Ar-Ge firmasına yaklaşık 2000’e yakın Ar-Ge personeline ev sahipliği yapıyoruz. Sağlık teknolojilerinden siber güvenliğe, finans teknolojilerinden oyuna kadar birçok farklı alanda yaklaşık 300’e yakın yerli ve milli projenin geliştirildiği bir Ar-Ge üssü İstanbul Teknokent. Amacımız Avrupa’da iddialı bir Ar-Ge üssü, bir bilim merkezi haline gelmek. Sadece Türkiye’de değil tüm Avrupa’da Ar-Ge üssü merkezi haline gelmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni bina haziranda hazır

Haziran ayında da Londra’da ikinci ofislerini açacaklarını kaydeden Kasapoğlu, İngiltere pazarındaki Türk firmalarını büyütmek istediklerini dile getirdi. Kasapoğlu, yılsonuna doğru Suudi Arabistan’a da bir ofis planladıklarını ekleyerek, Amsterdam’daki ofisle birlikte toplam ofislerini 4’e yükselteceklerini söyledi. Fiziksel büyüme yolunda da adımlar attıklarını aktaran Kasapoğlu, “Yeni binamızın temelini ocak ayında atmıştık, altıncı ayda inşallah tamamlayacağız.

Tamamlandığında 2000’e yakın Ar-Ge personeline yeni binamızda üstün teknolojilerle dijital yapıda gerçekten güzel bir altyapıda çalışma imkânı sağlayacağız. Yine bu yılın sonuna doğru ikinci binamızın temelini atacağız. Bu binamız 12 bin metrekare. İkinci binamızla birlikte toplamda 35 bin metrekarelik alana yayılmış olacağız” dedi.