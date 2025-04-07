Girişimlere 5 yılda 500 milyon TL’lik yatırım planlıyor
Girişim ekosistemini beslemek amacıyla 13 yıldır faaliyetlerini sürdüren Entertech İstanbul Teknokent, 2025’te hayata geçireceği yeni projelerle ve yatırımlarla girişimcilerin dünya sahnesine çıkmalarına destek olacak. Büyümede oyunu odağına alan Teknokent, 5 yılda 25 girişime 500 milyon TL'lik yatırım yapmayı planlıyor.
Sevilay ÇOBAN
İstanbul Üniversitesi ve İstanbul üniversitesi Cerrahpaşa tarafından 2009 yılında kurulan Entertech İstanbul Teknokent’in Genel Müdürü Dr. Muhammed Kasapoğlu, girişim ekosistemini büyütmek ve unicorn çıkarma hedefiyle ekosisteme yaptıkları yatırımları DÜNYA gazetesi ile paylaştı.
Lisans ve yüksek lisansını kimya, doktorasını ise gıda mühendisliği alanında tamamladığını anlatan Kasapoğlu, “Benim 4 tane şapkam var. Birincisi Teknokent’in genel müdürüyüm, ikincisi akademisyenim, üçüncüsü yatırımcıyım. Bir de girişimciyim. O nedenle ekosistemin her yönüyle ele alarak ihtiyaçların tespitine katkı sağlamaya çalışıyorum” dedi.
Teknokent olarak yürüttükleri programlar ve hayata geçirmeyi planladıkları yeni proje hakkında bilgi veren Kasapoğlu, Türkiye’nin oyun kümelenme merkezi olma hedefine yönelik attıkları adımlarından söz etti. Kasapoğlu, 2024 kasım ayında kurdukları Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile girişimlere, 5 yıl içerisinde toplam 500 milyon TL yatırım yapmayı planladıklarını söyledi.
Oyuna 250 milyon TL’lik yatırım
Kasapoğlu, ‘Türkiye oyun kümelenmesi’ projesinin detaylarına dair şunları söyledi: “Amacımız firmaları, start-up’ları kümeleyerek rekabet öncesi iş birliği yapmalarını, birlikte proje geliştirmelerini sağlamak. Birlikte büyük Avrupa Birliği projeleri yapmak istiyoruz. Bu kapsamda ‘Türkiye oyun kümelenmesi’ projemizle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuruda bulunduk. Yaklaşık 250 milyon liralık bir proje.
Bu projenin yürütücüsü İstanbul Teknokent olarak biziz. Konsorsiyumda Yıldız Teknokent, Bilişim Vadisi, ODTÜ Teknokent ve 50’ye yakın oyun stüdyosu yer alıyor. Bu proje önümüzdeki ay açıklanacak inşallah. Şu anda başvurumuz tamamlandı. Bizim amacımız aslında Türkiye’deki oyun girişimcisinin ihtiyaç duyduğu kaynaklara erişimini hızlandırmak.”
Uydu kuluçka merkezleri ile büyüyecek
Türkiye’de oyun sektörünün gelişimine dikkat çeken Kasapoğlu, “Türkiye’de geçen sene 21 tane oyun firması yaklaşık 450 milyon dolar yatırım aldı ve bu rakamla Türkiye Avrupa’da 5. oldu Türkiye’deki 7 unicorn’un 2 tanesi oyun firması. İlk etapta Türkiye’nin oyun kümelenmesi merkezi haline getirmek gerekiyor. Biz de uydu kuluçka merkezleri açma planımız kapsamında Maslak’ta 4 bin 500 metrekarelik bir alanı kiraladık. İlk uydu kuluçka merkezimizi Maslak’ta kuracağız. Orayı oyun start-up’ları için bir kuluçka merkezi yapmayı planlıyoruz. Yaklaşık 50 tane oyun stüdyosuna ev sahipliği yapacak” dedi.
“Unicorn potansiyeli olan 4-5 girişimimiz var”
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın belli aralıklarla teknokentlere unicorn potansiyeli taşıyan girişimleri olup olmadığı konusunda bilgi aldığını kaydeden Kasapoğlu, “Unicorn olma potansiyeline sahip 10 tane firmanın ismini paylaştık. Bunlar içerisinden en az 4-5 tanesi unicorn olma potansiyeline sahip firmalar. Oyun alanında, finans teknolojileri alanında ve sağlık teknolojileri alanındaki firmalarımız” ifadelerini kullandı.
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kuruldu
“Geçen sene kasım ayında İstanbul Teknokent olarak kendi girişim sermayesi yatırım fonumuzu kurduk. Amacımız Türkiye’deki yerli ve milli teknolojilerin hızlı şekilde finansmanın erişmesini sağlamak” diyen Kasapoğlu, “Bu girişim sermayesi yatırım fonuyla yaklaşık 25 girişime 500 milyon lira yatırım yapacağız.
Başladık ve toplam 2 milyon dolar topladık. 4 firmayla yatırım görüşmelerimiz başladı. Altıncı ayda bu yatırımlarımızı gerçekleştireceğiz. Bunlardan 2 tanesi oyun firması, bir tanesi enerji sektöründe, birisi de sağlık sektöründe. Girişimlere, 5 yıl içerisinde toplam 500 milyon TL yatıracağız” şeklinde konuştu.
Kasapoğlu, teknokentlerin görevinin ekosistemi beslemek olduğuna işaret ederek, “Bina yaptım, sadece yeterli değil. Buraya yatırımcıyı da getirmem lazım, mentörü de getirmem lazım, müşteriyi de getirmem lazım. Yurt dışından da yatırımcı getirmem lazım. Doğru kaynaklarla girişimcinin uçtan uca desteklenmesi lazım.
Bu ekosistemi ne kadar çok besleyebilirsek, bu paydaşları ne kadar çok birlikte büyütebilirsek o kadar faydalı. Biz Teknokent olarak 4 tane imkân sağlıyoruz. Birincisi ofis, bina, ikincisi vergi avantajı. üçüncüsü marka sağlıyoruz, dördüncüsü de ekosistem avantajı. Öne çıkarmamız gereken şey ekosistemi büyütmek” dedi.
200 patentli teknoloji projesi geliştirdi
Bugüne kadar toplamda 200’ün üzerinde patentli teknoloji geliştirildiklerini anlatan Kasapoğlu, şöyle devam etti: “Şu anda 50 tane kuluçka firmamız var. Yani 3 yaşından küçük, 10 personelden az dediğimiz start-up firması. Teknokent’te kurulmuş ve büyümeye çalışan, o ölüm vadisi dediğimiz vadeyi geçirmeye çalışan 50 tane firmamız var.
Bunlardan yaklaşık 40 tanesi akademisyen firması, akademik spin-off. Şu anda İstanbul Teknokent olarak 250 milyon dolar ihracatımız ve 20 milyar Türk lirası ciromuz var. 20 milyar TL de firmalarımızın cirosu var. Üniversitemizin güçlü olduğu alanlarda biz firmaları kümelemeye çalışıyoruz.”
“Avrupa’nın Ar-Ge üssü haline geleceğiz”
İstanbul Üniversitesi ve İstanbul üniversitesi Cerrahpaşa’nın çatısı altında yer almanın Entertech İstanbul Teknokent’e birçok avantaj sağladığını belirten Entertech İstanbul Teknokent Genel Müdürü Dr. Muhammed Kasapoğlu, “Özellikle üniversitedeki araştırmacılara, akademisyenlere, insan kaynağına, beşeri sermayeye ulaşım avantajımız var. İstanbul Teknokent 2009 yılında kuruldu, 2012 yılında faaliyete geçti.
160 tane Ar-Ge firmasına yaklaşık 2000’e yakın Ar-Ge personeline ev sahipliği yapıyoruz. Sağlık teknolojilerinden siber güvenliğe, finans teknolojilerinden oyuna kadar birçok farklı alanda yaklaşık 300’e yakın yerli ve milli projenin geliştirildiği bir Ar-Ge üssü İstanbul Teknokent. Amacımız Avrupa’da iddialı bir Ar-Ge üssü, bir bilim merkezi haline gelmek. Sadece Türkiye’de değil tüm Avrupa’da Ar-Ge üssü merkezi haline gelmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
Yeni bina haziranda hazır
Haziran ayında da Londra’da ikinci ofislerini açacaklarını kaydeden Kasapoğlu, İngiltere pazarındaki Türk firmalarını büyütmek istediklerini dile getirdi. Kasapoğlu, yılsonuna doğru Suudi Arabistan’a da bir ofis planladıklarını ekleyerek, Amsterdam’daki ofisle birlikte toplam ofislerini 4’e yükselteceklerini söyledi. Fiziksel büyüme yolunda da adımlar attıklarını aktaran Kasapoğlu, “Yeni binamızın temelini ocak ayında atmıştık, altıncı ayda inşallah tamamlayacağız.
Tamamlandığında 2000’e yakın Ar-Ge personeline yeni binamızda üstün teknolojilerle dijital yapıda gerçekten güzel bir altyapıda çalışma imkânı sağlayacağız. Yine bu yılın sonuna doğru ikinci binamızın temelini atacağız. Bu binamız 12 bin metrekare. İkinci binamızla birlikte toplamda 35 bin metrekarelik alana yayılmış olacağız” dedi.