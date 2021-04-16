'Giyim ve konfeksiyon sektörü, yılı 20 milyar dolarlık ihracatla kapatabilir'

Türkiye’de pek çok sektör, yılın ilk aylarından itibaren pandeminin olumsuz etkilerini üzerinden atmaya başladı. Bu sektörlerin başında hazır giyim ve konfeksiyon geldi. TİM verilerini inceleyen Samancı Group bünyesindeki Halifaks’tan yapılan açıklamaya göre, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı, yılın ilk çeyreğinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 11,62 artarak 4,7 milyar dolara yükseldi. En çok ihracat yapılan ülkelerin başında 844 milyon dolarla Almanya geldi. Onu 570 milyonla İspanya, 410 milyonla Birleşik Krallık, 324 milyonla Hollanda ve 230 milyon dolarla Fransa takip etti. En çok ihracat yapan ilimiz ise 3,2 milyar dolarla İstanbul olurken, onu 376 milyonla Bursa, 351 milyonla İzmir ve 293 milyon dolarla Denizli izledi.

“Yılı 20 milyar dolarlık ihracatla kapatabiliriz”

İnceledikleri verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Samancı Group Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Samancı, “Pandemide özellikle son kullanıcıyla yakın temas halinde olan sektörlerin dijital dönüşüm adına önemli dersler çıkardığını gördük. Bu durum, giyim ve konfeksiyon sektörünün hızlı bir toparlanma sürecine girmesini sağladı. Dijital çağa entegre olma hamlelerinin ihracata olumlu yansıdığını söyleyebiliriz. Bu hamleleri kurtarıcı değil, geleceği yakalamanın olmazsa olmaz şartı olarak değerlendirmeyi başarırsak, ivmenin sürdürülebilir olmasını sağlayabiliriz. Doğru adımların atılması durumunda sektör olarak yılın ilk çeyreğindeki tabloyu çok daha ileriye taşıyarak yılı 20 milyar dolarlık ihracatla kapatabiliriz.” dedi.

“Üreticiden Tüketiciye Doğrudan Satış” modeliyle ülke ekonomisine daha fazla katkı

Grup bünyesindeki 6 markadan biri olan Halifaks’ın bu alanda yaptığı çalışmalar üzerinden konuyu örneklendiren Mahir Samancı, “Halifaks, 1965’ten bu yana erkek triko ve tişört üretimi yapıyor. Kuruluşundan başlayarak toptan ve perakende satış yapan markamız, son 6 aydır ise dijital yatırımlarını artırarak e-ticaretteki perakende faaliyetlerine hız verdi. Dünyanın ve ticaretin bugünküne oranla çok daha küçük olduğu dönemlerde, üreticiden doğrudan son tüketiciye satışlar yapılırdı. Bugünün küresel dünyasında markalar için pazar tüm dünya ve artık e-ticaret aracılığıyla ürettiklerimizi doğrudan tüketicilere ulaştırabiliyor, “Üreticiden Tüketiciye Doğrudan Satış” konseptli iş modeli DTC’yi (Direct-to-Consumer) benimseyerek müşteri deneyimini ön planda tutabiliyoruz. Amacımız, bugüne kadar toptan markalar arasında değer kazanan Halifaks’ı doğru dijital dönüşüm adımlarını takip ederek perakendede de yükselen markalar arasında konumlayarak ülke ekonomisine sağladığımız katkıyı daha da artırmak.” diye konuştu.

B2Press’in katkılarıyla...