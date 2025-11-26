Global markalar, Türkiye’de ‘ofissiz’ büyüyecek

Nurdoğan A. ERGÜN

Küçük ev aletleri ve ki­şisel bakım ürünle­ri kategorisinde Spe­ctrum Brands bünyesindeki Remington, Russell Hobbs ve George Foreman markala­rıyla çalışan GUP Generati­on, geleneksel distribütörlük ve temsilcilik modellerinden farklılaşarak, global markala­rın Türkiye’deki tüm operas­yonel yükünü üstlenen “en­tegre marka yönetim” yakla­şımını geniş bir ağa yaymayı amaçlıyor. Firma, ofis açma­dan global markaların Türki­ye’deki oyun kurucusu olma­yı hedefliyor.

GUP Generati­on CEO’su Özge Kılıç Güler, şirketin global markaların Türkiye’de ofis açma ihtiya­cını ortadan kaldırarak, mar­kalarını sanki kendi ofisle­ri varmış gibi yönetmelerine imkan sağladıklarını aktardı. “Türkiye’de Siz” mottosuy­la hareket ettiklerini belirten Güler, markaların DNA’sı­nı koruyarak yerel pazara uy­gun stratejiler geliştirdikleri­ni ifade etti.

Küresel markaları yerelle uyumlaştırıyor

Türkiye pazarının kendi­ne özgü dinamiklere, regü­lasyonlara ve operasyonel zorluklara sahip olmasının, global markaların adaptasyo­nunu zorlaştırabildiğini anla­tan Güler, bu noktada yerel pa­zar uzmanlıklarını global bilgi birikimi ile birleştirerek, Tür­kiye’nin ihtiyaçlarına hızlı ve yerinde çözümler sundukları­nı belirtti.

Geliştirdikleri ofis­siz entegre modelin markala­ra sağladığı temel avantajla­ra değinen Güler, “Türkiye’de ofis açmak, ekip kurmak, lo­jistik ve satış sonrası süreçle­ri yönetmek gibi yüksek mali­yetli yatırımlara gerek kalma­dan markayı uçtan uca temsil ediyoruz.

İthalat, depolama, pazarlama, satış, e-ticaret ve satış sonrası hizmetler tek merkezden yürütülerek, mar­kaların pazara giriş ve ölçek­lenme hızı ciddi şekilde artı­rılıyor. Model, markalara hem hızlı ve çevik bir yapılanma hem de sürdürülebilir mali­yet avantajı sunuyor. Böylece markalar, operasyonla uğraş­mak yerine enerjilerini büyü­meye ve stratejiye odaklaya­biliyor” dedi.

Şirket ciroları kısa zamanda %50 artacak

GUP Generation’da pera­kende müşterilerine, sahada aktif olarak görev yapan uz­man personelin, ürün dağı­tımından yedek parça temi­ni ve 24 saat içinde çözüm su­nan teknik destek hizmetleri sunduğunu dile getiren Güler, şunları söyledi: “GUP Genera­tion, henüz bir yılını tamam­lamamış genç bir firma olma­sına rağmen, 1 Mart 2025 ta­rihinden itibaren Spectrum Brands bünyesindeki Remin­gton, Russell Hobbs ve Geor­ge Foreman gibi önemli mar­kaların Türkiye’deki tüm operasyonel sorum­luluğunu üstlenmiş durumda.

Kısa va­dede bu markaların toplam cirosunu yüzde 50 oranında artırmayı hedefli­yoruz.” Uzun vade­li hedeflerini ise Russell Hobbs markasıyla bir­likte Spect­rum Bran­ds’in henüz Türkiye pazarına sunulma­mış diğer marka ve ürün gruplarını da pazara entegre etmek şeklin­de açıklayan Güler, “Türk tü­keticilerine daha hızlı, esnek ve yerinde çözümler sunabile­ceğimiz yeni bir dönemin eşi­ğindeyiz. Global markaların Türkiye’deki büyüme yolcu­luğuna liderlik etmekten bü­yük gurur duyuyoruz” dedi.

Sadece Türkiye’de değil, yakın coğrafyalarda da global markalar için bir strateji ve yaratı­cılık merkezi haline gelmek istedikleri­ni ifade eden Özge Kılıç Güler’e gö­re amaç, hem uluslarara­sı markaları bölgesel ola­rak yönetmek hem de Türki­ye’de doğan güç­lü markaları glo­bal sahneye taşı­mak.