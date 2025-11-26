Google Haberler

Global markalar, Türkiye’de ‘ofissiz’ büyüyecek

“Entegre marka yönetim” modeliyle uluslararası markaların Türkiye pazarına giriş ve büyüme stratejilerini yeniden tanımlamayı amaçlayan GUP Generation, bu yaklaşımla global markaların Türkiye’de ofis açma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Remington, Russell Hobbs, George Foreman gibi markaların operasyonel sorumluluğunu üstlenen firma, kısa vadede bu markaların Türkiye cirosunu yüzde 50 artırmayı hedefliyor.

Nurdoğan A. ERGÜN

Küçük ev aletleri ve ki­şisel bakım ürünle­ri kategorisinde Spe­ctrum Brands bünyesindeki Remington, Russell Hobbs ve George Foreman markala­rıyla çalışan GUP Generati­on, geleneksel distribütörlük ve temsilcilik modellerinden farklılaşarak, global markala­rın Türkiye’deki tüm operas­yonel yükünü üstlenen “en­tegre marka yönetim” yakla­şımını geniş bir ağa yaymayı amaçlıyor. Firma, ofis açma­dan global markaların Türki­ye’deki oyun kurucusu olma­yı hedefliyor.

GUP Generati­on CEO’su Özge Kılıç Güler, şirketin global markaların Türkiye’de ofis açma ihtiya­cını ortadan kaldırarak, mar­kalarını sanki kendi ofisle­ri varmış gibi yönetmelerine imkan sağladıklarını aktardı. “Türkiye’de Siz” mottosuy­la hareket ettiklerini belirten Güler, markaların DNA’sı­nı koruyarak yerel pazara uy­gun stratejiler geliştirdikleri­ni ifade etti.

Küresel markaları yerelle uyumlaştırıyor

Türkiye pazarının kendi­ne özgü dinamiklere, regü­lasyonlara ve operasyonel zorluklara sahip olmasının, global markaların adaptasyo­nunu zorlaştırabildiğini anla­tan Güler, bu noktada yerel pa­zar uzmanlıklarını global bilgi birikimi ile birleştirerek, Tür­kiye’nin ihtiyaçlarına hızlı ve yerinde çözümler sundukları­nı belirtti.

Geliştirdikleri ofis­siz entegre modelin markala­ra sağladığı temel avantajla­ra değinen Güler, “Türkiye’de ofis açmak, ekip kurmak, lo­jistik ve satış sonrası süreçle­ri yönetmek gibi yüksek mali­yetli yatırımlara gerek kalma­dan markayı uçtan uca temsil ediyoruz.

İthalat, depolama, pazarlama, satış, e-ticaret ve satış sonrası hizmetler tek merkezden yürütülerek, mar­kaların pazara giriş ve ölçek­lenme hızı ciddi şekilde artı­rılıyor. Model, markalara hem hızlı ve çevik bir yapılanma hem de sürdürülebilir mali­yet avantajı sunuyor. Böylece markalar, operasyonla uğraş­mak yerine enerjilerini büyü­meye ve stratejiye odaklaya­biliyor” dedi.

Şirket ciroları kısa zamanda %50 artacak

GUP Generation’da pera­kende müşterilerine, sahada aktif olarak görev yapan uz­man personelin, ürün dağı­tımından yedek parça temi­ni ve 24 saat içinde çözüm su­nan teknik destek hizmetleri sunduğunu dile getiren Güler, şunları söyledi: “GUP Genera­tion, henüz bir yılını tamam­lamamış genç bir firma olma­sına rağmen, 1 Mart 2025 ta­rihinden itibaren Spectrum Brands bünyesindeki Remin­gton, Russell Hobbs ve Geor­ge Foreman gibi önemli mar­kaların Türkiye’deki tüm operasyonel sorum­luluğunu üstlenmiş durumda.

Kısa va­dede bu markaların toplam cirosunu yüzde 50 oranında artırmayı hedefli­yoruz.” Uzun vade­li hedeflerini ise Russell Hobbs markasıyla bir­likte Spect­rum Bran­ds’in henüz Türkiye pazarına sunulma­mış diğer marka ve ürün gruplarını da pazara entegre etmek şeklin­de açıklayan Güler, “Türk tü­keticilerine daha hızlı, esnek ve yerinde çözümler sunabile­ceğimiz yeni bir dönemin eşi­ğindeyiz. Global markaların Türkiye’deki büyüme yolcu­luğuna liderlik etmekten bü­yük gurur duyuyoruz” dedi.

Sadece Türkiye’de değil, yakın coğrafyalarda da global markalar için bir strateji ve yaratı­cılık merkezi haline gelmek istedikleri­ni ifade eden Özge Kılıç Güler’e gö­re amaç, hem uluslarara­sı markaları bölgesel ola­rak yönetmek hem de Türki­ye’de doğan güç­lü markaları glo­bal sahneye taşı­mak.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
