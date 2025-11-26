Global markalar, Türkiye’de ‘ofissiz’ büyüyecek
“Entegre marka yönetim” modeliyle uluslararası markaların Türkiye pazarına giriş ve büyüme stratejilerini yeniden tanımlamayı amaçlayan GUP Generation, bu yaklaşımla global markaların Türkiye’de ofis açma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Remington, Russell Hobbs, George Foreman gibi markaların operasyonel sorumluluğunu üstlenen firma, kısa vadede bu markaların Türkiye cirosunu yüzde 50 artırmayı hedefliyor.
Nurdoğan A. ERGÜN
Küçük ev aletleri ve kişisel bakım ürünleri kategorisinde Spectrum Brands bünyesindeki Remington, Russell Hobbs ve George Foreman markalarıyla çalışan GUP Generation, geleneksel distribütörlük ve temsilcilik modellerinden farklılaşarak, global markaların Türkiye’deki tüm operasyonel yükünü üstlenen “entegre marka yönetim” yaklaşımını geniş bir ağa yaymayı amaçlıyor. Firma, ofis açmadan global markaların Türkiye’deki oyun kurucusu olmayı hedefliyor.
GUP Generation CEO’su Özge Kılıç Güler, şirketin global markaların Türkiye’de ofis açma ihtiyacını ortadan kaldırarak, markalarını sanki kendi ofisleri varmış gibi yönetmelerine imkan sağladıklarını aktardı. “Türkiye’de Siz” mottosuyla hareket ettiklerini belirten Güler, markaların DNA’sını koruyarak yerel pazara uygun stratejiler geliştirdiklerini ifade etti.
Küresel markaları yerelle uyumlaştırıyor
Türkiye pazarının kendine özgü dinamiklere, regülasyonlara ve operasyonel zorluklara sahip olmasının, global markaların adaptasyonunu zorlaştırabildiğini anlatan Güler, bu noktada yerel pazar uzmanlıklarını global bilgi birikimi ile birleştirerek, Türkiye’nin ihtiyaçlarına hızlı ve yerinde çözümler sunduklarını belirtti.
Geliştirdikleri ofissiz entegre modelin markalara sağladığı temel avantajlara değinen Güler, “Türkiye’de ofis açmak, ekip kurmak, lojistik ve satış sonrası süreçleri yönetmek gibi yüksek maliyetli yatırımlara gerek kalmadan markayı uçtan uca temsil ediyoruz.
İthalat, depolama, pazarlama, satış, e-ticaret ve satış sonrası hizmetler tek merkezden yürütülerek, markaların pazara giriş ve ölçeklenme hızı ciddi şekilde artırılıyor. Model, markalara hem hızlı ve çevik bir yapılanma hem de sürdürülebilir maliyet avantajı sunuyor. Böylece markalar, operasyonla uğraşmak yerine enerjilerini büyümeye ve stratejiye odaklayabiliyor” dedi.
Şirket ciroları kısa zamanda %50 artacak
GUP Generation’da perakende müşterilerine, sahada aktif olarak görev yapan uzman personelin, ürün dağıtımından yedek parça temini ve 24 saat içinde çözüm sunan teknik destek hizmetleri sunduğunu dile getiren Güler, şunları söyledi: “GUP Generation, henüz bir yılını tamamlamamış genç bir firma olmasına rağmen, 1 Mart 2025 tarihinden itibaren Spectrum Brands bünyesindeki Remington, Russell Hobbs ve George Foreman gibi önemli markaların Türkiye’deki tüm operasyonel sorumluluğunu üstlenmiş durumda.
Kısa vadede bu markaların toplam cirosunu yüzde 50 oranında artırmayı hedefliyoruz.” Uzun vadeli hedeflerini ise Russell Hobbs markasıyla birlikte Spectrum Brands’in henüz Türkiye pazarına sunulmamış diğer marka ve ürün gruplarını da pazara entegre etmek şeklinde açıklayan Güler, “Türk tüketicilerine daha hızlı, esnek ve yerinde çözümler sunabileceğimiz yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Global markaların Türkiye’deki büyüme yolculuğuna liderlik etmekten büyük gurur duyuyoruz” dedi.
Sadece Türkiye’de değil, yakın coğrafyalarda da global markalar için bir strateji ve yaratıcılık merkezi haline gelmek istediklerini ifade eden Özge Kılıç Güler’e göre amaç, hem uluslararası markaları bölgesel olarak yönetmek hem de Türkiye’de doğan güçlü markaları global sahneye taşımak.