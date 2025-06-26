Global pazarda, rekabet gücümüzü artırmalıyız
Sektörümüzde yer alan firmaların veriye dayalı üretim planlaması, enerji verimli sistemler ve çevreye duyarlı teknolojilere geçiş noktasında farkındalık içinde olması, ihraç pazarlarında rekabet gücü elde etmemiz açısından son derece değerli. Bunu daha da ileriye taşımak için inovatif tarafımızı beslemeliyiz.
Boya Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kenan BAYTAŞ
Boya sektörü günümüzde yalnızca estetik ihtiyaçlara yanıt veren bir alan olmaktan çıkmış, endüstriyel koruma, çevresel sürdürülebilirlik ve teknolojik gelişim açısından stratejik bir konuma geldi.
Bugün itibarıyla Türkiye boya sanayii üretim kapasitesi, ihracat gücü, dijitalleşme süreçleri ve sürdürülebilirlik odaklı dönüşüm dinamikleriyle küresel ölçekte dikkat çeken bir yapıya sahip. Ülkemiz, yıllık yaklaşık 900 bin tonluk üretim kapasitesiyle Avrupa’nın en büyük beş boya üreticisi arasında yer almasıyla bölgesel bir üretim üssü olma niteliği taşıyor. Geniş ürün yelpazesi ve güçlü üretim altyapısı sayesinde sektör, hem iç hem dış pazar taleplerine hızlı ve etkili bir şekilde cevap verebiliyor.
İhracat performansı açısından da sektörümüz güçlü bir konumda bulunuyor. Özellikle Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya pazarlarında ürünlerimiz; kalite, güvenilirlik ve rekabetçi fiyat avantajıyla öne çıkıyor. 2024 yılı itibarıyla sektörün ihracat hacmi 1.5 milyar dolara yaklaştı. Sektörün dijitalleşme ve otomasyon alanında yaptığı yatırımlarla üretim süreçlerinde verimliliği yükseltmesini global pazardaki rekabet gücümüzü artırmak bakımından son derece değerli buluyorum.
Aynı zamanda sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma konusunda önemli ilerlemeler kaydeden bir görünüme sahip olmamız da gelecek adına olumlu bir sinyal. Artık veriye dayalı üretim planlaması, enerji verimli sistemler ve çevreye duyarlı teknolojilere geçiş, birçok üretici tarafından benimsenmiş durumda.
Yapısal sorunlarımızın çözülmesi gerekiyor
Sektörümüzde meydana gelen pozitif gelişmelere ilave bazı yapısal sorunlarımızın da giderilmesi gerekiyor. Özellikle hammaddenin yüzde 70 oranında ithalata dayalı olması, döviz kurlarındaki dalgalanmalardan ve küresel emtia krizlerinden sektörün doğrudan etkilenmesi sonucçunu beraberinde getiriyor.
Diğer yandan, ürün fiyatlarının piyasadaki birçok ürüne kıyasla daha uygun olmasına rağmen, uygulama maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle boya, tüketici nezdinde bir ihtiyaçtan çok lüks ya da ertelenebilir bir harcama olarak görülmeye başlandı. Örneğin, bugün 10 kilogramlık bir iç cephe boyasının maliyeti ortalama 2000 TL iken, uygulama sürecine gelindiğinde işçilik maliyetleri toplam masrafı katlayarak artırıyor. Bu durum ürün değil, hizmet maliyetlerinin baskın olduğunu göstermektedir.
Öte yandan 2024, sektörel büyüme açısından durağan bir dönem olarak geride kaldı. Mevcut ekonomik koşullar ve yüksek enflasyon ortamı, tüketicilerin önceliklerini temel ihtiyaçlara yönlendirmesine ve boya gibi ikincil tüketim kalemlerine olan talepte dalgalanmalara yol açtı.
Özellikle finansmana erişimin kısıtlı olması, birçok firmanın faaliyetlerini sürdüremez hale gelmesine yol açtı. Hammadde fiyatlarının, işçilik maliyetlerinin ve döviz kurlarının yüksekliği, üretim maliyetlerini artırırken, kredi faizlerinin yüksekliği işletmeleri ciddi bir nakit sıkışıklığını beraberinde getiriyor. Sanayiciler, ayakta kalabilmek için varlıklarını satışa çıkarmak zorunda kalsa bile piyasanın durgunluğu nedeniyle alıcı bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Bu gidişatın sürmesi durumunda, yıl sonuna kadar çok sayıda firma kapanma riski yaşayabilir.
Üretimin ve istihdamın sürdürülebilmesi için devletin sanayiciye yönelik acil ve somut destek mekanizmalarını devreye alması gerekiyor. Uygun faizli kredi olanaklarının sağlanması, sanayiye yönelik finansman desteklerinin artırılması ve ekonomide öngörülebilirliğin sağlanması, firmaların ayakta kalması için bir gerekliliktir.
Tüm bu zorluklara rağmen, Türkiye boya sanayii derneğimizin vizyoner liderliğinde sürdürülebilirlik, dijitalleşme, ihracat ve teknolojik dönüşüm alanlarında güçlü adımlar atıyor. Bu gelişmeler, sektörün hem iç pazar dinamikleri hem de küresel rekabet koşulları karşısında esneklik ve direnç kazanmasını sağlıyor. Boya sanayimizin, sahip olduğu potansiyel, yatırım gücü ve stratejik vizyonla, hem bölgesel hem de küresel pazarda çok daha güçlü olacağına inanıyoruz.