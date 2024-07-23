Global Ports Holding Londra Borsası’ndan çıkıyor
Global Yatırım Holding’in (GYH) bağlı kuruluşu ve dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecileri arasında yer alan Global Ports Holding, Londra Borsası’ndan çıkmak için resmi başvuruyu yaptı. Global Ports Holding hissedarları beher hissesi için 4,02 dolar nakit alma hakkına sahip olacak.
Portföyündeki 18 ülkeden 31 kruvaziyer limanı ile dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi olan Global Yatırım Holding’in (GYH) bağlı kuruluşu Global Ports Holding (GPH), Londra Borsası’ndan çıkmak için resmi başvuruyu yaptı.
Global Ports Holding’in borsa kotundan çıkarılması işleminin 9 Ağustos 2024 günü saat 08:00’de yürürlüğe girmesi hedeflenirken, şirket işlem gören hisselerin tamamını satın almak için teklif sundu.
310 milyon dolarlık teklif
Minimum kabul seviyesi gibi herhangi bir koşula tabi olmayan teklif, Global Ports Holding’in çıkarılmış sermayesi üzerinden yaklaşık 310 milyon dolarlık bir değere işaret ediyor. Global Ports Holding 2017 yılında Londra Borsası’nda işlem görmeye başlamıştı.
Londra Borsası’ndan delist işlemi ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, “Şirketimiz de GPH’in Londra Borsası kotundan çıkarılmasına yönelik olarak, sahibi olmadığı GPH hisselerinin satın alınması amacıyla bir teklifte bulunacağını duyurmuştur.
Bu nedenle GPH, Londra Borsası’nda işlem gören hisselerinin borsa kotundan çıkarılması için dün itibarıyla başvuru yaptığını açıklamıştır. GPH Londra Borsası’nda standart kotasyona tabi olduğundan dolayı borsa kotundan çıkarılması için GPH Yönetim Kurulu kararı yeterli olup, ayrıca pay sahipleri genel kurulu onayı veya ortaklıktan çıkarma usulüne tabi değildir” denildi.
Yüzde 40 prim
Global Ports Holding’den yapılan açıklamada, sorsa kotundan çıkarılma işlemi kapsamında sahip oldukları hisselerin tamamını veya bir kısmını satmak isteyebilecek Global Ports Holding hissedarlarına likidite sağlamak amacıyla, GPH’nin tüm çıkarılmış sermayesini satın almak için koşulsuz bir nakit teklif sunulduğu belirtildi.
Açıklamada, “Minimum kabul seviyesi gibi herhangi bir koşula tabi olmayan teklif, Global Ports Holding’in çıkarılmış sermayesi üzerinden yaklaşık 310 milyon dolarlık bir değere işaret ediyor. Teklif hükümlerine göre, GPH hissedarları beher Global Ports Holding hissesi için 4,02 dolar nakit alma hakkına sahip olacaklar. Bu fiyat, teklif ihtimalinin Londra Borsası’na duyurulduğu 13 Haziran 2024 tarihinden önceki üç aylık ağırlıklı ortalama fiyata göre yüzde 40 prim ifade etmektedir” ifadeleri kullanıldı.
Olumsuz etkilerden kurtulacak
Global Ports Holding'den konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, “Şirketimiz, Global Ports Holding’in halka arzının başlangıçta şirketin profilini yükseltmeye yardımcı olduğunu, ancak son birkaç yıldır şirketin hisse senetleri işlemlerindeki düşük likiditesi nedeniyle, Global Ports Holding’in borsa kotunda olmasının şirketi olumsuz etkilediğini düşünmektedir. Bu sebeple, özel mülkiyete tabi bir şirket olarak GPH, halka açık bir şirket olmanın getirdiği olumsuz etkiler ve maliyetler olmaksızın, küresel kruvaziyer liman ağını genişletme ve geliştirme stratejisini daha iyi uygulama imkanı bulacaktır” denildi.