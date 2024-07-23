Global Ports Holding Londra Borsası’ndan çıkıyor  

Portföyündeki 18 ülke­den 31 kruvaziyer li­manı ile dünyanın en büyük kruvaziyer liman iş­letmecisi olan Global Yatırım Holding’in (GYH) bağlı ku­ruluşu Global Ports Holding (GPH), Londra Borsası’ndan çıkmak için resmi başvuru­yu yaptı.

Global Ports Hol­ding’in borsa kotundan çıka­rılması işleminin 9 Ağustos 2024 günü saat 08:00’de yü­rürlüğe girmesi hedeflenir­ken, şirket işlem gören hisse­lerin tamamını satın almak için teklif sundu.

310 milyon dolarlık teklif

Minimum kabul seviyesi gibi herhangi bir koşula tabi olmayan teklif, Global Ports Holding’in çıkarılmış ser­mayesi üzerinden yaklaşık 310 milyon dolarlık bir değe­re işaret ediyor. Global Ports Holding 2017 yılında Lond­ra Borsası’nda işlem görmeye başlamıştı.

Londra Borsası’ndan delist işlemi ile ilgili Kamuyu Ay­dınlatma Platformu’na yapı­lan açıklamada, “Şirketimiz de GPH’in Londra Borsası ko­tundan çıkarılmasına yönelik olarak, sahibi olmadığı GPH hisselerinin satın alınması amacıyla bir teklifte buluna­cağını duyurmuştur.

Bu ne­denle GPH, Londra Borsası’n­da işlem gören hisselerinin borsa kotundan çıkarılma­sı için dün itibarıyla başvuru yaptığını açıklamıştır. GPH Londra Borsası’nda standart kotasyona tabi olduğundan dolayı borsa kotundan çıka­rılması için GPH Yönetim Kurulu kararı yeterli olup, ay­rıca pay sahipleri genel kuru­lu onayı veya ortaklıktan çı­karma usulüne tabi değildir” denildi.

Yüzde 40 prim

Global Ports Holding’den yapılan açıklamada, sorsa ko­tundan çıkarılma işlemi kap­samında sahip oldukları hisse­lerin tamamını veya bir kısmı­nı satmak isteyebilecek Global Ports Holding hissedarlarına likidite sağlamak amacıyla, GPH’nin tüm çıkarılmış ser­mayesini satın almak için ko­şulsuz bir nakit teklif sunul­duğu belirtildi.

Açıklamada, “Minimum kabul seviyesi gibi herhangi bir koşula tabi olma­yan teklif, Global Ports Hol­ding’in çıkarılmış sermayesi üzerinden yaklaşık 310 mil­yon dolarlık bir değere işaret ediyor. Teklif hükümlerine göre, GPH hissedarları beher Global Ports Holding hissesi için 4,02 dolar nakit alma hak­kına sahip olacaklar. Bu fiyat, teklif ihtimalinin Londra Bor­sası’na duyurulduğu 13 Hazi­ran 2024 tarihinden önceki üç aylık ağırlıklı ortalama fiyata göre yüzde 40 prim ifade et­mektedir” ifadeleri kullanıldı.

Olumsuz etkilerden kurtulacak

Global Ports Holding'den konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, “Şirketimiz, Global Ports Holding’in halka arzının başlangıçta şirketin profilini yükseltmeye yardımcı olduğunu, ancak son birkaç yıldır şirketin hisse senetleri işlemlerindeki düşük likiditesi nedeniyle, Global Ports Holding’in borsa kotunda olmasının şirketi olumsuz etkilediğini düşünmektedir. Bu sebeple, özel mülkiyete tabi bir şirket olarak GPH, halka açık bir şirket olmanın getirdiği olumsuz etkiler ve maliyetler olmaksızın, küresel kruvaziyer liman ağını genişletme ve geliştirme stratejisini daha iyi uygulama imkanı bulacaktır” denildi.