Globalde yapılan anlaşma Maraş'a yatırım getirecek
DeepFresh ve Savon de Royal markalarıyla kozmetik, kişisel bakım, bebek bakım ürünleri, hijyen ürünleri, ev temizlik ürünleri ve ıslak mendil üretimi yapan Aksan Kozmetik, alanında ‘dünya devi’ olan çokuluslu bir marka ile lisans anlaşması imzaladı.
Nurdoğan A. ERGÜN
Aksan, markaya kendi geliştirdiği formülle yüzey temizlik mendili ve mop üretecek. Anlaşmayla pazardaki payını artıracak olan şirket, üretim için Kahramanmaraş’ta 45-50 milyon dolarlık yeni bir tesis kuracak.
Tesisin 2026’da devreye alınması planlanıyor. 2024’te 50 milyon dolarlık ciro yapan Aksan, yeni ürünle bu yıl cirosunu 100 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor. Aksan, sözleşmedeki gizlilik maddesi gereğinde anlaşma yapılan markanın ismini 21 Şubat’ta açıklayacak. Anlaşma kapsamında ilk ay 3 milyon adet üretim yapacak olan Aksan Kozmetik, sonrasında üretimi aylık 5 milyon adete çıkaracak. Üst segment kategorisinde yer alacak olan ürünün fiyatı, pazardaki muadillerine göre yüzde 15-20 daha yüksek olacak.
Geçen sene döviz bazında yüzde 25 büyümeyle 50 milyon dolar ciro elde ettiklerini açıklayan Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu, bu yıl üretim bandında ve ürün gamındaki yenilikler doğrultusunda ciroyu yüzde 100 artıracaklarını belirtti. Kutanoğlu, belirledikleri hedefin temelinde uluslararası bir marka ile imza attıkları iş birliğinin etkisinin yattığını söyledi. Geçen yılki cironun 20 milyon dolarının ihracattan, 30 milyon dolarının iç pazardan geldiğini açıklayan Kutanoğlu, yeni anlaşmayla global satış ağlarının daha da büyüyeceğini kaydetti. Kutanoğlu, gelen talepler karşısında tesis yatırımlarının devam edeceğini anlatarak, 2027’de Doğu Avrupa’da bir yatırım planları olduğunu bildirdi.
İstihdam martta 500 kişiye çıkarılacak
Büyüme hedeflerine giden yolda makine parkurlarını yenileyip yeni ürünler çıkardıklarını, üretim bandında da yeni hatlar devreye almaya hazırlandıklarını söyleyen Kutanoğlu, “Geçen sene 400 kişiydik, bu sene 500 kişi olacağız. Bu seneye kadar tek bir distribütör ve dağıtıcı ile çalışıyorduk ancak gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde her bölgede farklı distribütörler ve dağıtım ağı ile ürünlerimiz tüketiciye ulaşacak. Talebe göre yılın ikinci yarısı itibarıyla yeni bir ıslak mendil fabrikası kurma çalışmalarına da başlayabiliriz” dedi.
Büyümeyi yüzey temizleme mendili tetikleyecek
Gerçekleştirdikleri büyüme hamlesinde yüzey temizleme havlusunun katkısının çok büyük olduğunu vurgulayan Kutanoğlu, “Ar-Ge merkezimizde bulduğumuz formülle yüzey temizleme işini bambaşka bir seviyeye taşıdık. Eskiden yüzeylerde iz kalırken formülümüz sayesinde ne camlarda ne de inoksan vb. yüzeylerde iz kalmıyor. Ciromuzun da yaklaşık yüzde 50’si yüzey temizleme havlusundan geliyor. Global marka ile yaptığımız anlaşma sayesinde üretimden dağıtıma, pazarlamadan satışa her alanda artış yaşayacağız. Böylece sene sonunda da yüzde 100 büyüme elde edeceğiz” dedi.
1.5 yılda 180 milyon dolarlık pazar oluştu
Yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucunda yüzey temizleme mendilleri formülünü ilk geliştiren marka olduklarını söyleyen Zafer Kutanoğlu, “İlk etapta kendimiz üretmeyip formülü başka bir markaya verdik. Ürün pazarda çok tuttu. DeepFresh markasıyla biz de üretmeye başladık. Pazar çok hızlı büyüdü, 1.5 yılda 180 milyon dolarlık hacme ulaştı. Biz de bu pazardan yüzde 15 pay alıyoruz. Yeni ürünle pazardaki payımız daha da yukarılara çıkacak” dedi.
Uşak’ta 3 MW’lık GES yatırımı yapıldı
Aksan Kozmetik’in sürdürülebilir bir çevre adına ürünlerini dönüştürülmüş ya da dönüştürülebilir ambalajlara taşımaya başladığını, Uşak’ta 3 MW kapasiteli bir yenilenebilir enerjisi santrali kurduklarını belirten Zafer Kutanoğlu, 2026 yılı itibarıyla karbon ayak izlerini azaltmaya başlayacaklarını dile getirdi. Şirket, İstanbul– Hadımköy’de bulunan 30 bin metrekarelik entegre üretim tesisinde BRC, IFS, Sedex, ISO ve GMP kalite standartlarında üretim yapıyor. Marka, genel ve kişisel temizlik ürünleri sıvı üretiminde yılda 100 bin tona, Islak mendil üretiminde yılda 220 milyon pakete, pet şişe üretiminde ise 50 milyon adede ulaşmış durumda.