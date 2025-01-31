Globalde yapılan anlaşma Maraş'a yatırım getirecek

Nurdoğan A. ERGÜN

Aksan, marka­ya kendi geliştirdiği formül­le yüzey temizlik mendili ve mop üretecek. Anlaşmay­la pazardaki payını artıracak olan şirket, üretim için Kah­ramanmaraş’ta 45-50 mil­yon dolarlık yeni bir tesis ku­racak.

Tesisin 2026’da dev­reye alınması planlanıyor. 2024’te 50 milyon dolarlık ciro yapan Aksan, yeni ürün­le bu yıl cirosunu 100 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor. Aksan, sözleşmedeki gizlilik maddesi gereğinde anlaşma yapılan markanın ismini 21 Şubat’ta açıklayacak. Anlaş­ma kapsamında ilk ay 3 mil­yon adet üretim yapacak olan Aksan Kozmetik, sonrasında üretimi aylık 5 milyon adete çıkaracak. Üst segment kate­gorisinde yer alacak olan ürü­nün fiyatı, pazardaki muadil­lerine göre yüzde 15-20 daha yüksek olacak.

Geçen sene döviz bazında yüzde 25 büyümeyle 50 mil­yon dolar ciro elde ettikleri­ni açıklayan Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Za­fer Kutanoğlu, bu yıl üretim bandında ve ürün gamındaki yenilikler doğrultusunda ciroyu yüzde 100 artıracak­larını belirtti. Kutanoğlu, be­lirledikleri hedefin temelin­de uluslararası bir marka ile imza attıkları iş birliğinin et­kisinin yattığını söyledi. Ge­çen yılki cironun 20 milyon dolarının ihracattan, 30 mil­yon dolarının iç pazardan gel­diğini açıklayan Kutanoğlu, yeni anlaşmayla global satış ağlarının daha da büyüyece­ğini kaydetti. Kutanoğlu, ge­len talepler karşısında tesis yatırımlarının devam edece­ğini anlatarak, 2027’de Doğu Avrupa’da bir yatırım planları olduğunu bildirdi.

İstihdam martta 500 kişiye çıkarılacak

Büyüme hedeflerine giden yolda makine parkurlarını yenileyip yeni ürünler çıkar­dıklarını, üretim bandında da yeni hatlar devreye alma­ya hazırlandıklarını söyleyen Kutanoğlu, “Geçen sene 400 kişiydik, bu sene 500 kişi ola­cağız. Bu seneye kadar tek bir distribütör ve dağıtıcı ile ça­lışıyorduk ancak gerçekleş­tirdiğimiz iş birliği sayesinde her bölgede farklı distribütör­ler ve dağıtım ağı ile ürünleri­miz tüketiciye ulaşacak. Tale­be göre yılın ikinci yarısı iti­barıyla yeni bir ıslak mendil fabrikası kurma çalışmaları­na da başlayabiliriz” dedi.

Büyümeyi yüzey temizleme mendili tetikleyecek

Gerçekleştirdikleri büyü­me hamlesinde yüzey temiz­leme havlusunun katkısının çok büyük olduğunu vurgula­yan Kutanoğlu, “Ar-Ge mer­kezimizde bulduğumuz for­mülle yüzey temizleme işini bambaşka bir seviyeye taşı­dık. Eskiden yüzeylerde iz ka­lırken formülümüz sayesin­de ne camlarda ne de inoksan vb. yüzeylerde iz kalmıyor. Ciromuzun da yaklaşık yüz­de 50’si yüzey temizleme havlusundan geliyor. Global marka ile yaptığımız anlaş­ma sayesinde üretimden da­ğıtıma, pazarlamadan satışa her alanda artış yaşayacağız. Böylece sene sonunda da yüz­de 100 büyüme elde edece­ğiz” dedi.

1.5 yılda 180 milyon dolarlık pazar oluştu

Yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucunda yüzey temizleme mendilleri formülünü ilk geliştiren marka olduklarını söyleyen Zafer Kutanoğlu, “İlk etapta kendimiz üretmeyip formülü başka bir markaya verdik. Ürün pazarda çok tuttu. DeepFresh markasıyla biz de üretmeye başladık. Pazar çok hızlı büyüdü, 1.5 yılda 180 milyon dolarlık hacme ulaştı. Biz de bu pazardan yüzde 15 pay alıyoruz. Yeni ürünle pazardaki payımız daha da yukarılara çıkacak” dedi.

Uşak’ta 3 MW’lık GES yatırımı yapıldı

Aksan Kozmetik’in sürdürülebilir bir çevre adına ürünlerini dönüştürülmüş ya da dönüştürülebilir ambalajlara taşımaya başladığını, Uşak’ta 3 MW kapasiteli bir yenilenebilir enerjisi santrali kurduklarını belirten Zafer Kutanoğlu, 2026 yılı itibarıyla karbon ayak izlerini azaltmaya başlayacaklarını dile getirdi. Şirket, İstanbul– Hadımköy’de bulunan 30 bin metrekarelik entegre üretim tesisinde BRC, IFS, Sedex, ISO ve GMP kalite standartlarında üretim yapıyor. Marka, genel ve kişisel temizlik ürünleri sıvı üretiminde yılda 100 bin tona, Islak mendil üretiminde yılda 220 milyon pakete, pet şişe üretiminde ise 50 milyon adede ulaşmış durumda.