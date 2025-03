Göcek’te süper yat zirvesi

Takip Et

Göcek Muğla. Türk denizciliğinin yelkenciliği en önemli noktalarından biri. Süper yat marinaları, keyifli koyları birbirinden güzel restoranlarıyla her yıl deniz turistlerinin yerli ve yabancı olmak üzere ilgi odağı gözbebeği. Her yıl bir öncekine göre daha kalabalık daha yoğun maalesef, biraz daha kirli. Daha fazla tekne, daha fazla yelkenli, bir o kadarda turist. Ama hiçbir engel Göcek koylarının güzelliğine engelleyemiyor. Ayrıca yine Göcek, dünyanın en büyük süper yatlarının, milyarderlerin tatil beldesi, olma özelliğine sürdürüyor. Koylarda 100 - 150 metrelik bir yatı görmek şaşırtıcı değil. Bu yıl Göcek yepyeni bir şova ev sahipliği yapacak. 8 - 12 Mayıs tarihlerinde Göcek Superyacht Show Türkiye ile hem yerli hem de yabancı deniz tutkunları ve profesyonelleri ağırlayacak. Türkiye'de üretilen süper yatlar motor yatlar yelkenliler iş ve profesyonel deniz dünyası insanlarıyla buluşacak. Göcek Marinası ve Skopea Marina i̇le birlikte düzenlenecek etkinlikte Türk yatçılığının tanıtılması, kadınların sektördeki rollerin güçlendirilmesi, sektörel bilgilerin paylaşılması, Türkiye'nin yat turizminin geliştirilmesi gibi önemli konular masaya yatırılacak ve dünya çapında önemli konuklarla birlikte değerlendirilecek. Ayrıca bu şovla birlikte Türkiye'nin denizcilik rotasındaki yerinin geliştirilmesi amaçlanacak. Çevre dostluğu ve sürdürülebilir uygulamalar yine şovun önemli noktalarından bir diğerini oluşturuyor.

Denizlerdeki hayalet ağlar

Masmavi deniz yeşil doğa ne kadar klişe bir söz öyle değil mi? Peki son dönemlerde adından söz ettiren müsilaj bize ne hatırlattı? Denizin görünen güzel yüzü kadar denizin altında yaşayan bir dünyanın olduğunu ve bizim bunu kirletmeye devam ettiğimizi hem de hiç durmadan. Vahşi avcılık, doğa bilincinin eksikliği, çevreyi koruyamama, atıkların ayrıştırmaması masmavi denizin ruhuna saplanan bir hançer gibi. Peki bunlarla bitiyor mu asla asla. Son dönemde hoşuma giden sosyal sorumluluk projelerinden birini CarrefourSA hayalet ağlar ile gerçekleştirdi. Sürdürülebilir balık avcılığı ve yenilenebilir popülasyon balık popülasyonunun kendini yenilemesinde en temel unsur. Su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir olması için, balıkçılık aktivitelerinin bilinçli bir şekilde yürütülmesi, korunması ve geleceğe dönük planlanması gerekir. Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki, Türkiye perakende sektörünün öncü markası CarrefourSA, “Doğrusu” söylemiyle denizlerimiz ve balıkçılığın devamı için verdiği desteklerle su altı ekosistemine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Su ürünleri mevzuatına tam uyum sağlayıp, av ve boy yasaklarına uyarak sezonda raflarında 80 çeşit balık bulunduran CarrefourSA, su altı ekosisteminin devamlılığı için, farkındalık çalışmalarının yanı sıra tedarikçilerde de sürdürülebilir balıkçılık kriterini dikkate almaktadır.

CarrefourSA, Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Köyü’nde yer alan Türkiye’nin ilk ve tek entegre midye tesisinde, güvenilir ve temiz midye dolma üretiminde kullandığı teknoloji ile deniz temizliğine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Balıkçılık faaliyetleri sırasında ağaların takılıp ya da yırtılıp suda kalması ile oluşan kirliliğe dikkat çekilmek üzere oluşturulan sosyal sorumluluk projesinde hayalet ağlar ile birlikte kıyı balıkçılığının korunmasına dikkat çekiliyor. Ocaklar köyü hayalet ağlar projesinin merkezi denizlerin temiz tutulması konseptin temel hedefini oluşturuyor. bir nevi denizin altındaki yaşamın aslında ne kadar kirli, kontrolsüz olduğuna dikkat çekiliyor. Ayrıca kıyı balıkçılığı ile uğraşan amatör balıkçılar da eğitimler veriliyor.

4 Mevsim seyir- Finli Sargo 28

İstanbul şu anda bize güneşli yüzünü gösterirken bundan birkaç hafta önce kar bu şehri selamlanmıştı. Yaklaşık on yıldır amatör denizci profesyonel televizyoncusu olarak denizin üzerindeki hareket eden pek çok taşıtı deneme, seyretme, gözlemleme şansına sahip oldum fakat karlı bir günde İstanbul'da Kalamış’tan çıkıp İstanbul Boğazı'nın güzelliklerine hakim olduğum bir seyir daha önce yapmamıştım bu haftaki yazıda işte bu. Finlandiyalı marka Sargo’nun dört mevsim kullanılabilir mini motor yatı Sargo 28 ile seyre çıktım. Markanın Türkiye distribütörü ve temsilcisi Umut Güler’in “Volkan karda seyir yapalım mı” önerisi bana o kadar keyifli ve güzel geldi ki 0°'yi pek de umursamadan kendimi teknede buldum. Tabii ki İskandinavların denizcilik üretiminde bambaşka bir kafası var. Çok fazla marka, farklı alternatifler sunuyor. Elektrikli tekneden tutun dört mevsim işlevsel botlara, mini Motoryatlara, hatta daha büyük motor yatlara kadar geniş bir seçki sünüyor İskandinavlar. Sargo da işte böyle bir marka. biz model ailesinin dokuz metrelik 28 serisini test ederken her mevsim tekne kullanabilme özgürlüğünün ne olduğunu anlamış olduk. biz İstanbul'da sadece yılda 2.03 gün kar görürken Finlandiya’daki soğuk denizlerin, zorlu koşulların ne olduğunu en azından bir gün de olsa deneyimleme şansına sahip olduk. İç mekandaki ahşap işçiliği, kusursuza yakın detaylar, fonksiyonellik, mobilite çözümleri, ve pratik kullanım bu tarz teknelerin en temel özelliği. Yaklaşık 285.000 Euro’luk fiyatıyla Sargo 28 her mevsim denizde olmak isteyenleri selamlıyor.