Göcek'teki bağlama Monaco’dan pahalı

Volkan DEMİRKUŞAK

Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) Başkanı ve Trio Deniz Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, yük­sek marina ücretlerinin ve fa­hiş artışların denizciler ile ma­rinalar arasındaki ipleri gerdi­ğine dikkat çekerek “Bağlama ücretlerimiz tüm Avrupa’dan daha pahalı. Bodrum Göcek, Monaco’dan daha pahalı” dedi.

Marina ücretlerindeki artış­lardan ötürü barınmakta zor­lanan teknelerin Yunanistan, Hırvatistan gibi yakın ve daha ekonomik ülkelere yöneldiği­ni, bu nedenle ciddi bir gelirin de ülkemizden yabancı ülkele­re yöneldiğini söylerken “Ma­rinalar bir hayat, bir oluşum. Berberi, teknisyeni, boyacısı, restoranı derken dev bir komp­leks.

Yüksek bağlama ücretle­riyle birlikte marinalardan gi­den yelkenli ve motoryatlar yüzünden güneydeki marina­larda kışlık bakım alanları, çe­kek alanlarında boşluklar oluş­maya başlamış. Kara parkları­nın önemi artmış. Yaklaşık altı yıl önce ‘charter’ işine girdik­lerini belirten Bekiroğlu, uzun vadeli planlar yaptıklarını söy­ledi. Bekiroğlu, “O dönemde Göcek’teki marinanın metre­kare bağlama fiyatı 80 euro’y­du, şimdi 380 euro oldu ve hiç indirim yok. Hizmet kalitemizi düşürmek zorunda kalıyoruz” diye altını çizdi.

Deniz turisti azalıyor

Kara turistine göre harca­ma oranları daha yüksek olan deniz turistinin de yüksek bağlama rakamlarıyla birlik­te ‘charter’ tarafında yükselen rakamlardan etkilenip Türki­ye dışındaki ülkeleri tercih et­mesinden çekindiklerini belir­ten Bekiroğlu, yeni vergilerle birlikte charter şirketlerinin de maliyetlerinin arttığını, do­layısıyla rekabet gücü için hiz­met kalitelerinde azalmalar olduğuna dikkat çekti. Beki­roğlu’na göre, bu da turizm de kaliteli olan Türkiye’nin imajı­na bir diğer zarar.

Megayatlar koyları mesken etti

Türk bayraklı tekne alımla­rının azaldığını Türk müşteri­lerin de genelde yabancı bayrak tercih ettiğini söyleyen Beki­roğlu, bir diğer soruna daha dik­kat çekti.

Marina ücreti ödeme­mek için personelleriyle koyları kapatan, koyları mesken tutan, uzun süre çıkmayan motoryat, yelkenlilerin denizi kirlettiği­ni, Göcek’te denizin pislendiği­ni söyleyen Bekiroğlu, denetim­lerin de yetersiz olduğuna de­ğindi. Bekiroğlu, “Uzun süredir aynı yerde kıçtan kara bekleyen yabancı bayraklıları herkes bili­yor. Zenginlerin vergisini düşü­rüyorsunuz düşüncesi oldukça popülist bir yaklaşım, bunu en­düstri olarak düşünmek lazım” dedi.

“Göcek’te denize girmez oldum”

Türkiye’nin en büyük deniz­cilik şirketlerinden birinin ve ayrıca tekne sahibi olarak de­nizde bolca vakit geçirdiği­ni söyleyen Bekiroğlu, denizin kirlenmesi yüzünden yazın be­lirli dönemlerinde sakin bir de­niz olan Göcek’in koyları yerine artık daha temiz olan dış koy­larda denize girebildiklerini ifade etti. Hali hazırda yapılan marinaların yeterli olmadığına dikkat çeken Bekiroğlu, geçen yıl söylediği “Beş yıl boyunca marina yapılsa yeterli olmaz” söylemini de yineledi.

İşi gere­ği İstanbul ile Ankara arasında mekik dokuduğunu dile getiren Bekiroğlu, “Duyumlarıma göre vergi indiriminden ziyade ya­bancı bayraktan Türk bayrağa geçiş konusunda bir teşvik ya­pılacak ve büyük yabancı bay­raklı teknelerin belirli vergi­lerle Türkiye’de ‘charter’ yap­masına imkan tanınacak” dedi. Son olarak marina zamlarında sona gelindiğini düşündüğü­nü söyleyen Bekiroğlu “Bu zam furyasının sonu geldi. 2025 or­tasından itibaren daha umutlu­yuz, umarım herkes şapkasını önüne koyar” diye ekledi.

"Beyaz yakalıya yelkenli artık gerçek bir hayal oldu"

“Eskiden doktor, mühendis, emeklilerin hayalleri küçük bir yelkenliyle emeklilik geçirmek iken yüksek faiz oranları, krediye ulaşımın neredeyse sıfıra inmesiyle artık gerçek bir hayal oldu. Eskiden leasing ile alınabilen yelkenlilere şimdi ulaşmak da zor” diyen Bekiroğlu, paylaşımlı yelkenli alma sisteminin o yüzden yükseldiğini ifade etti.

Marinalar konusunda devlet ve bürokrasi ile YATED olarak sürekli istişarelerde bulunduklarını ifade eden Bekiroğlu, “Sorunlarımızı aktarmaya, denizciliği geliştirmeye çalışıyoruz. Sorunların farkındayız, şu anki çözümler aspirin gibi, temel sorunları çözmekten uzak” dedi. Özellikle üretim konusunda da markaları, YATED olarak teşvik ettiklerini, fikir verdiklerini belirten Bekiroğlu, fuarlarla sektörü geliştirmeye devam edeceklerini ama denizcilik konusundaki esas kararın “karar vericiler tarafından verilmesi, desteklenmesi” gerektiğinin de altını çizdi.