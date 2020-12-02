Göktekin Enerji, Oğuz Tekstil'de Çatı GES için ikinci fazı başlattı

Güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynakları alanında mühendislik, proje ve danışmanlık hizmeti veren Göktekin Enerji, polyester viskon kumaş üreten Oğuz Tekstil'in çatı GES'i için ikinci faz çalışmalarına başladı.

Oğuz Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Uçurum ile Göktekin Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Göktekin'in imzalarıyla resmi olarak başlatılan çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Projenin birinci fazında Oğuz Tekstil'e bağlı BOSSA’nın çatı GES uygulaması anahtar teslim olarak tamamlanmış, 7 bin 33 kilovat gücündeki BOSSA GES kurulmuştu. Doğrudan Adana'daki Oğuz Tekstil Tesisleri’nin çatı GES uygulamasını kapsayan ikinci faz ile birlikte toplam kurulu güç 16 bin 254 kilovata çıkacak. Yatırım sonrasında BOSSA dahil Oğuz Tekstil’in yıllık engellenen sera gazı salımı 10 bin 586 kg olacak. Yapılan açıklamaya göre, bu da yaklaşık 500 ağacın engellediği karbondioksit emisyon oranına denk geliyor. Projelerde, Göktekin Enerji'nin Türkiye distribütörlüğünü yaptığı, dünyanın önde gelen invertör markalarından SolarEdge ve Türkiye’de üretilen Çin menşeli HT SAAE PV panel üreticisinin panelleri kullanılıyor.

Güneş enerjisi yatırımlarının kendini amorti etme süresinin ortalama 4 - 5 yıla kadar indiğini belirten Göktekin Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Göktekin, "GES yatırımlarının kendini sekiz on yılda amorti ettiği dönemler artık geçmişte kaldı. Özellikle Akdeniz, İç Anadolu, Batı Anadolu gibi bol güneşli bölgelerde, ticarethaneler ve sanayi şirketleri için çatı GES yatırımları giderek daha cazip geliyor." dedi.