Google yanlışlıkla Android işletim sisteminin yeni tasarımını sızdırdı: 'Material 3 Expressive' geliyor

Google, yanlışlıkla web sitesinde yayımladığı blog yazısında Android işletim sisteminin yeni tasarımını sızdırdı.

Yanlışlıkla yayımlanan yazı kısa bir süre sonra kaldırılsa da yeni tasarım pek çok kişi tarafından görüntülendi.

Blog yazısına göre, yaklaşan Google I/O geliştirici konferansında Android tasarım dilinin yeni bir sürümü olam 'Material 3 Expressive'i tanıtacak.

"Material 3 Expressive ile bir sonraki seviye kullanıcı deneyimi oluşturun” başlıklı I/O oturumu, Google'ın güncellenmiş tasarım sistemini bu ayın ilerleyen günlerinde geliştirici konferansında tanıtmaya hazırlandığını gösteriyor.

Nasıl değişiklikler bekleniyor?

Yazıda, Android'in Material 3'ten, Material Design 3 Expressive'e dönüşecek olan tasarım sisteminde önemli değişiklikler olacağına işaret ediliyor.

Sızan blog yazısı, Google'ın güncellenmiş tasarımının insanlarla duygusal düzeyde bağlantı kuran arayüzler yaratmaya odaklanacağını gösteriyor.

Material 3 Expressive'in nasıl uygulanacağı hakkında henüz çok az şey biliniyor olsa da blog yazısı, yeni sistemin “şekil ve rengin cesur kullanımı - keyifli kullanıcı deneyimleri yaratma” ile karakterize edilmesi gibi bazı ayrıntılar sundu.

Şirket aynı zamanda dosyaları ve alfa kodunu da paylaşmayı planlıyor, böylece geliştiriciler halka açık bir sürümden önce değişiklikleri denemeye başlayabilecekler.