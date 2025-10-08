Google'dan üniversite öğrencilerine müjde: Yapay zekâ araçlarına ücretsiz erişim imkânı: Gemine 2,5 Pro, Deep Research, NotebookkLM, Veo 3 ve Nano Banana...

Google, bilgiye erişimi herkes için kolaylaştırma misyonunu eğitim alanında daha da ileriye taşıyor.

Bu kapsamda Google, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkede üniversite öğrencilerinin en gelişmiş yapay zekâ araçlarına ücretsiz erişimini mümkün kılıyor.

Bu sayede de gençlerin üretkenliğini artırmayı, merak ve yaratıcılıklarını desteklemeyi ve geleceğin iş gücüne yapay zekâ becerileriyle hazırlanmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Üniversite öğrencilerine 12 ay ücretsiz Google AI Pro planı

Türkiye’de 18 yaşını doldurmuş üniversite öğrencileri, 9 Aralık 2025 tarihine kadar kayıt yaptırarak 12 aylık ücretsiz Google AI Pro planı kapsamında yapay zekâ araçlarından ve planın avantajlarından yararlanabiliyor.

Plan kapsamında; üniversite öğrencileri Gemini 2.5 Pro, Deep Research, NotebookLM, Veo 3, Nano Banana'ya ücretsiz erişim sağlayabilecek.

Plan kapsamında 2 TB bulut depolama alanı, tüm notlar, fotoğraflar ve belgeler için geniş bir saklama alanına sahip olunabilecek.