GPD Başkanı Aykaç: Gıdada fiyat artışının sorumlusu marketler değil

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Galip Aykaç, üretimdeki maliyet artışları ve enflasyon verileri ortadayken, marketlerin fiyat artışlarının sorumlusuymuş gibi suçlandığını belirterek, gıdadaki fiyat artışının sebebinin organize perakende sektörü olmadığını söyledi.

Ortakalan tarafından perakende sektörüne yönelik düzenlenen "Ortakakıl Konferansları 2022"de konuşan Aykaç, üretici enflasyonu yüzde 93.53 iken tüketici enflasyonun ise yüzde 48.69 oranında gerçekleştiğine işaret ederek, aradaki farkın organize perakedenin enflasyona kalkan olduğunun net bir göstergesi olduğunu söyledi.

Aykaç, "Enflasyonla mücadelede vurgulamak istediğimiz en önemli husus, etiketlerde gördüğümüz fiyat artışlarının kaynağının bizler olmadığının artık kabul edilmesidir. Herşeyimizle kayıtlı kurallı faaliyet gösteren, her zaman her türlü denetime açık şeffaf işletmeleriz. Son dönemde yapılan denetimlerde talep edilen bilgileri sağlamak için sırf bu süreçlere özel çalışan ekipler oluşturacak hale geldik" dedi ve ekledi: "Bu kadar denetim, hatta niye uygunsuz olduğumuzu bilmeden savunmaya maruz bırakıldığımız, sonunda bir bulguya da erişilemediği bir ortamda hala fahiş fiyatla damgalanmamız bizleri son derece üzmektedir."

"Organize perakendenin büyüdüğü her ülkede enflasyon düşüyor"

Aykaç, "Nasıl ki döviz kurlarındaki artışta sebebin döviz büroları, akaryakıt zammında benzin istasyonları olmadığı gibi bizlerin de buradaki payının son derece sınırlı olduğunu söylemek isterim" dedi.

Tüm fiyat artışlarının sorumlusu organize perakende söktörüymüş gibi bir algı yönetimi yapılmaya çalışıldığını belirten Aykaç, aksine organize perakende sektörünün ölçek ekonomisi dolayısıyla enflasyonla mücadelede kilit rol oynadığını vurguladı.

Perakende içinde organize kanadın payının Türkiye'de yüzde 55 seviyesinde olduğunu belirten Aykaç, "Birçok kaynağa göre organize perakendenin büyüdüğü her ülkede enflasyon düşüyor. Gelişmiş ekonomilerde bu oran yüzde 90'lara tırmanmış ve yüzde 90'lar seviyesinde organize perakendeye sahip ülkelerde enflasyonun yüzde 5'lerin altında seyrettiği görülüyor" diye konuştu.

"Benzeşen fiyatlar yoğun rekabetin sonucu"

Marketlerdeki benzeşen fiyatların youn rekabetin bir sonucu olduğunu söyleyen Aykaç, "Fiyatların mümkün olan en düşük seviyede tutulması için yoğun bir rekabet kaçınılmazdır. Dolayısıyla benzeşen fiyatlar yoğun bir rekabetin sonucudur. Sadece gıda ürenlerinde değil, yoğun rekabetin yaşandığı her ürün kategorisinde birbirine yakın fiyatların oluşması rekabetin doğası gereğidir" dedi.

Yaşanan enflasyonun maliyet enflasyonu olduğunu söyleyen Aykaç, yapılması gerekenin yapısal sorunların çözülmesi olduğunu söyledi.