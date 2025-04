Great Place To Work, 2025 raporu: Çalışanlar organizasyonlardan psikolojik esenlik bekliyor

Takip Et

Great Place To Work 600’ü aşkın organizasyondan 170 binden fazla çalışa­nın iş yerleri içerisindeki dene­yimi ve güven seviyesini analiz eden ‘Trust Index’ anketine ver­diği cevaplar ile hazırlanan Tür­kiye’nin En İyi İşverenleri 2025 Raporu’nu yayımladı.

Rapor, ça­lışanların organizasyonlardan en çok beklediği unsurun artık “psi­kolojik esenlik” olduğunu ortaya koyarken; yüksek güven kültürü­ne sahip organizasyonların hem krizlere karşı daha dirençli hem de finansal olarak daha başarılı olduğuna dikkat çekiyor.

170 bin çalışandan geri bildirim alındı

Türkiye’nin En İyi İşverenleri Araştırması 2025 yılı Analiz Ra­poru için Ocak 2024-Ocak 2025 arasında geçen bir yıl boyunca lojistik, ilaç/farma, teknoloji, fi­nans, perakende, üretim ve diğer sektörlerden 600’den fazla orga­nizasyondan 170 binin üzerinde çalışanın geri bildirimleri toplan­dı. Geçen yıla göre sürece dahil olan organizasyon sayısında yüz­de 5, temsil edilen çalışan sayı­sında ise yüzde 8’lik artış görüldü.

Dünya çapında organizasyon­lar tarafından en çok tercih edi­len Trust Index anketinde cevap­lanan 60’tan fazla ifade baz alı­narak, şirket çalışan sayısı ve yaş gruplarına göre detaylandırıl­mış ve karşılaştırmalı analizler sunan araştırma, farklı demog­rafik gruplardaki tüm çalışanlar arasındaki deneyim tutarlılığı­nı sağlayan Great Place To Work For All kriterleri ile yürütüldü. Derin analizler ve güvenilirli­ği yüksek sonuçlar için ise maki­ne öğrenmesi algoritmalarından faydalanıldı.

Organizasyonlara, gelecek stratejilerini oluşturmaları için önemli içgörüler sunan raporun 2025 yılı sonuçlarında en öne çı­kan konularından biri de iş dün­yasının yeni meydan okuması­nın “Psikolojik Esenlik” olması. Raporda, “duygusal ve psikolojik olarak sağlıklı bir iş ortamı”, “yö­neticilerin çalışana değer verme­si” ve “iş-özel hayat dengesi” çalı­şan önceliğinde ilk üç sırada yer alıyor. Türkiye ve dünyada yay­gınlaşan ticari, politik ve toplum­sal belirsizliklerin ve bunların iş dünyasına yansımasının bir so­nucu olan bu beklenti dönüşümü, organizasyonların “Yüksek Gü­ven Kültürü”ne yatırım yapmala­rını elzem kılıyor.

İşverenler “psikolojik güvenlik” ile “psikolojik esenlik” farkını anlamalı

Rapor aynı zamanda psikolo­jik güvenlik ve psikolojik esenlik kavramlarının farkını anlama­nın önemine de işaret ediyor. Ça­lışanların fikirlerini rahatça ifade edebildikleri, kendilerini güven­de hissettikleri bir çalışma orta­mını işaret eden “psikolojik gü­venlik” kavramı “psikolojik esen­lik” beklentisi ile bir adım öteye taşınmış. Çalışanlar artık iş yer­lerinde şeffaflık, önemseme, etik ve destekleyici yönetim yaklaşı­mı, organizasyon için sosyal ile­tişim gibi çok çeşitli psikososyal faktörlere de önem veriyor.

İşverenler, elbette psikolojik güveni sağlayarak çalışanların psikolojik esenliğini dolaylı ola­rak koruyabilir, ancak ikisini bir­birinden ayırt etmek ve her biri için ayrı stratejiler geliştirmek önemli. Burada özellikle yöneti­min yetkinliği, dürüstlüğü ve viz­yonu (Güvenilirlik), çalışanlara gösterilen değer ve destek (Say­gı) ve adil ücret, fırsat eşitliği ve tarafsızlık (Hakkaniyet) alanla­rı büyük öneme sahip. Dinlemek, empati kurmak, verilen sözleri tutmak, şeffaf olmak ve çalışanla­rı karar süreçlerine dahil etmek, psikolojik esenliği besleyen ve so­nuçta daha kârlı, üretken, yenilik­çi ve dayanıklı organizasyonların inşasında kritik öneme sahip fak­törler olarak öne çıkıyor.

En İyi İşverenler, çalışanı güvende hissettiriyor

2024 yılı raporu ile 2025 yılı raporu karşılaştırıldığında, Tür­kiye’deki lider şirketlerin, çalı­şanları elde tutma ve yetenekle­ri çekme konusunda psikolojik esenliğin stratejik önemini kav­radıkları ve bu konuda iyi bir per­formans sergiledikleri görülüyor. Türkiye geneli için ise hala yük­sek seviyede güvensiz bir iş orta­mı olduğunu söylemek mümkün.

Psikolojik güvenlik konusunda listede yer alan şirketlerde yüz­de 77 gibi yüksek bir olumlu ya­nıt oranı yakalanırken standart şirketlerde bu oran yüzde 52. Bu olumlu gelişmeye rağmen liste­deki şirketlerde hakkaniyet algı­sı ve tüm jenerasyonların farklı­laşan beklentilerine yanıt verme gibi konularda iyileştirme ihtiya­cının devam ettiği göze çarpıyor. Rapor, Türkiye’nin En İyi İşve­renleri’nin öne çıkan uygulama ve stratejilerinden örnekler ken­dilerini geliştirmek isteyen orga­nizasyonlara ilham alabilecekleri somut öneriler de sunuyor.

Kıdemler arasındaki algı farkına dikkat

Raporun ortaya koyduğu bir di­ğer önemli konu psikolojik esen­lik kavramına dair farklı yönetim seviyelerinde farklı algılarının olması. Üst düzey yöneticiler sü­rekli olarak en yüksek psikolojik esenlik seviyelerini bildirirken ön saha çalışanları ve yöneticile­ri, organizasyon içinde en düşük psikolojik esenlik algısını dene­yimleme eğiliminde. Bu da psiko­lojik refah için çok daha fazla des­teğe ihtiyaç duyulduğunu göste­riyor.

Rapor, yüksek güvene sahip iş yerlerinin sadece çalışanlar için daha iyi yerler olmakla kalma­yıp, aynı zamanda finansal olarak da daha başarılı olduklarını teyit ediyor. Çünkü organizasyonlar­da oluşturulan yüksek güven kül­türü sayesinde inovasyon tetik­leniyor, iş birliği artıyor, çeviklik destekleniyor, bu da hem marka itibarına hem de finansal başarı ve borsa performansına olumlu yansıyor.

Great Place To Work’ün odağında “harika işyerleri” var

Great Place To Work, işyeri kültürü ve çalışan deneyimi konusunda uzman küresel otoritedir. 1992'den beri dünya çapında 100 milyondan fazla çalışanın dahil olduğu Trust Index anketinden elde edilen derin analizler, harika bir iş yeri deneyimini neyin oluşturduğunu tanımlıyor. Her şeyin temelinde güven vardır. Great Place To Work, tüm çalışanlar için yüksek güvene dayalı bir iş deneyimi yaratarak organizasyonların kültürlerini ölçmelerine ve daha iyi iş sonuçları üretmelerine yardımcı oluyor.

Kurum kültürü ve çalışan deneyimi analiz platformu Emprising, liderlere veri ve insan odaklı kararlar verebilmeleri için ihtiyaç duydukları anketler, gerçek zamanlı raporlama ve içgörüler sağlıyor. Great Place To Work aynı zamanda Great Place To Work-Certified şirketleri ve Türkiye’nin En iyi İşverenler Listeleri’nin yanı sıra sektörel, bölgesel listeler açıklayarak çalışan deneyiminin en iyiler ile kıyaslanabilecek nitelikli içerikler sunuyor. Great Place To Work’ün misyonu, organizasyonların herkes için harika iş yerleri haline gelmesine yardımcı olarak daha iyi bir dünya inşa etmeyi kapsıyor.