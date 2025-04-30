Great Place To Work, 2025 raporu: Çalışanlar organizasyonlardan psikolojik esenlik bekliyor
İş yeri kültürü ve çalışan deneyimi alanında küresel otorite kabul edilen Great Place To Work, Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2025 Raporu’nu yayımladı. Rapor, çalışanların organizasyonlardan en çok beklediği unsurun “psikolojik esenlik ve yüksek güvenlik kültürü” olduğunu ortaya koydu.
Great Place To Work 600’ü aşkın organizasyondan 170 binden fazla çalışanın iş yerleri içerisindeki deneyimi ve güven seviyesini analiz eden ‘Trust Index’ anketine verdiği cevaplar ile hazırlanan Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2025 Raporu’nu yayımladı.
Rapor, çalışanların organizasyonlardan en çok beklediği unsurun artık “psikolojik esenlik” olduğunu ortaya koyarken; yüksek güven kültürüne sahip organizasyonların hem krizlere karşı daha dirençli hem de finansal olarak daha başarılı olduğuna dikkat çekiyor.
170 bin çalışandan geri bildirim alındı
Türkiye’nin En İyi İşverenleri Araştırması 2025 yılı Analiz Raporu için Ocak 2024-Ocak 2025 arasında geçen bir yıl boyunca lojistik, ilaç/farma, teknoloji, finans, perakende, üretim ve diğer sektörlerden 600’den fazla organizasyondan 170 binin üzerinde çalışanın geri bildirimleri toplandı. Geçen yıla göre sürece dahil olan organizasyon sayısında yüzde 5, temsil edilen çalışan sayısında ise yüzde 8’lik artış görüldü.
Dünya çapında organizasyonlar tarafından en çok tercih edilen Trust Index anketinde cevaplanan 60’tan fazla ifade baz alınarak, şirket çalışan sayısı ve yaş gruplarına göre detaylandırılmış ve karşılaştırmalı analizler sunan araştırma, farklı demografik gruplardaki tüm çalışanlar arasındaki deneyim tutarlılığını sağlayan Great Place To Work For All kriterleri ile yürütüldü. Derin analizler ve güvenilirliği yüksek sonuçlar için ise makine öğrenmesi algoritmalarından faydalanıldı.
Organizasyonlara, gelecek stratejilerini oluşturmaları için önemli içgörüler sunan raporun 2025 yılı sonuçlarında en öne çıkan konularından biri de iş dünyasının yeni meydan okumasının “Psikolojik Esenlik” olması. Raporda, “duygusal ve psikolojik olarak sağlıklı bir iş ortamı”, “yöneticilerin çalışana değer vermesi” ve “iş-özel hayat dengesi” çalışan önceliğinde ilk üç sırada yer alıyor. Türkiye ve dünyada yaygınlaşan ticari, politik ve toplumsal belirsizliklerin ve bunların iş dünyasına yansımasının bir sonucu olan bu beklenti dönüşümü, organizasyonların “Yüksek Güven Kültürü”ne yatırım yapmalarını elzem kılıyor.
İşverenler “psikolojik güvenlik” ile “psikolojik esenlik” farkını anlamalı
Rapor aynı zamanda psikolojik güvenlik ve psikolojik esenlik kavramlarının farkını anlamanın önemine de işaret ediyor. Çalışanların fikirlerini rahatça ifade edebildikleri, kendilerini güvende hissettikleri bir çalışma ortamını işaret eden “psikolojik güvenlik” kavramı “psikolojik esenlik” beklentisi ile bir adım öteye taşınmış. Çalışanlar artık iş yerlerinde şeffaflık, önemseme, etik ve destekleyici yönetim yaklaşımı, organizasyon için sosyal iletişim gibi çok çeşitli psikososyal faktörlere de önem veriyor.
İşverenler, elbette psikolojik güveni sağlayarak çalışanların psikolojik esenliğini dolaylı olarak koruyabilir, ancak ikisini birbirinden ayırt etmek ve her biri için ayrı stratejiler geliştirmek önemli. Burada özellikle yönetimin yetkinliği, dürüstlüğü ve vizyonu (Güvenilirlik), çalışanlara gösterilen değer ve destek (Saygı) ve adil ücret, fırsat eşitliği ve tarafsızlık (Hakkaniyet) alanları büyük öneme sahip. Dinlemek, empati kurmak, verilen sözleri tutmak, şeffaf olmak ve çalışanları karar süreçlerine dahil etmek, psikolojik esenliği besleyen ve sonuçta daha kârlı, üretken, yenilikçi ve dayanıklı organizasyonların inşasında kritik öneme sahip faktörler olarak öne çıkıyor.
En İyi İşverenler, çalışanı güvende hissettiriyor
2024 yılı raporu ile 2025 yılı raporu karşılaştırıldığında, Türkiye’deki lider şirketlerin, çalışanları elde tutma ve yetenekleri çekme konusunda psikolojik esenliğin stratejik önemini kavradıkları ve bu konuda iyi bir performans sergiledikleri görülüyor. Türkiye geneli için ise hala yüksek seviyede güvensiz bir iş ortamı olduğunu söylemek mümkün.
Psikolojik güvenlik konusunda listede yer alan şirketlerde yüzde 77 gibi yüksek bir olumlu yanıt oranı yakalanırken standart şirketlerde bu oran yüzde 52. Bu olumlu gelişmeye rağmen listedeki şirketlerde hakkaniyet algısı ve tüm jenerasyonların farklılaşan beklentilerine yanıt verme gibi konularda iyileştirme ihtiyacının devam ettiği göze çarpıyor. Rapor, Türkiye’nin En İyi İşverenleri’nin öne çıkan uygulama ve stratejilerinden örnekler kendilerini geliştirmek isteyen organizasyonlara ilham alabilecekleri somut öneriler de sunuyor.
Kıdemler arasındaki algı farkına dikkat
Raporun ortaya koyduğu bir diğer önemli konu psikolojik esenlik kavramına dair farklı yönetim seviyelerinde farklı algılarının olması. Üst düzey yöneticiler sürekli olarak en yüksek psikolojik esenlik seviyelerini bildirirken ön saha çalışanları ve yöneticileri, organizasyon içinde en düşük psikolojik esenlik algısını deneyimleme eğiliminde. Bu da psikolojik refah için çok daha fazla desteğe ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor.
Rapor, yüksek güvene sahip iş yerlerinin sadece çalışanlar için daha iyi yerler olmakla kalmayıp, aynı zamanda finansal olarak da daha başarılı olduklarını teyit ediyor. Çünkü organizasyonlarda oluşturulan yüksek güven kültürü sayesinde inovasyon tetikleniyor, iş birliği artıyor, çeviklik destekleniyor, bu da hem marka itibarına hem de finansal başarı ve borsa performansına olumlu yansıyor.
Great Place To Work’ün odağında “harika işyerleri” var
Great Place To Work, işyeri kültürü ve çalışan deneyimi konusunda uzman küresel otoritedir. 1992'den beri dünya çapında 100 milyondan fazla çalışanın dahil olduğu Trust Index anketinden elde edilen derin analizler, harika bir iş yeri deneyimini neyin oluşturduğunu tanımlıyor. Her şeyin temelinde güven vardır. Great Place To Work, tüm çalışanlar için yüksek güvene dayalı bir iş deneyimi yaratarak organizasyonların kültürlerini ölçmelerine ve daha iyi iş sonuçları üretmelerine yardımcı oluyor.
Kurum kültürü ve çalışan deneyimi analiz platformu Emprising, liderlere veri ve insan odaklı kararlar verebilmeleri için ihtiyaç duydukları anketler, gerçek zamanlı raporlama ve içgörüler sağlıyor. Great Place To Work aynı zamanda Great Place To Work-Certified şirketleri ve Türkiye’nin En iyi İşverenler Listeleri’nin yanı sıra sektörel, bölgesel listeler açıklayarak çalışan deneyiminin en iyiler ile kıyaslanabilecek nitelikli içerikler sunuyor. Great Place To Work’ün misyonu, organizasyonların herkes için harika iş yerleri haline gelmesine yardımcı olarak daha iyi bir dünya inşa etmeyi kapsıyor.