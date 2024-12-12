Groupe Atlantic, İzmir’de dünya için havlupan üretiyor

Özlem Sarsın

Grubun dünya genelinde 32 fabrikada iklimlendirme sektörüne dönük radyotörler, ısı pompaları, klimalar gibi endüstriyel ve evsel ürünler ürettiğini ifade eden Gürpınar, fabrikaların İngiltere, Belçika, Ukrayna, Rusya, Gürcistan, Fransa, Türkiye, Mısır, Fas, Hindistan ve Tayland’da yer aldığını, Türkiye’deki fabrikanın ise havlupan üretiminin merkezi olduğunu belirterek, “Havlupan üretiminde bütün tasarım, Ar-Ge ve üretim süreçleri fabrikamızda gerçekleşiyor. Ürettiğimiz havlupanların tümü Fransa’ya ihraç edilerek 4 ana markamız altında dünya pazarlarına ulaşıyor.

Yaklaşık 1 milyon 200 bin adetlik üretim kapasitesine sahibiz ve yılda 700 bin adet havlupan üretiyoruz. 34 farklı renkte 2 bin 800 çeşit havlupan yelpazesine sahibiz. Sektörde ürün çeşitliliğimiz ve ArGe’miz ile öncü bir şirketiz diyebilirim. Endüstriyel üretimin yanı sıra çok özel ve modern el yapımı havlupan üretimi de gerçekleştiriyoruz” dedi.

Yılı 55 milyon euro ciro ile kapatmayı hedefliyor

Bu yıl yaklaşık 55 milyon euro ciro elde edeceklerini, 2025 yılında da benzer bir ciroya sahip olacaklarını kaydeden Gürpınar, sözlerine şöyle devam etti: “Dünya genelinde özellikle Avrupa’da yaşanan resesyon herkes gibi bizi de olumsuz etkiliyor. Avrupa pazarı büyümüyor. Ama Groupe Atlantic pazardaki küçülmeye rağmen konumunu korumayı, yeni ürün projeleri ile pazar payını arttırmayı hedefliyor. Türkiye özelinde ise maliyet anlamında herkes gibi sıkıntılarımız var.

Enflasyonun yüksek seviyede olması, dolar ve euro değerlerinin yüksek enflasyonu karşılayamayacak derecede olması maliyetlerimizi gerek işçilik gerekse hammadde anlamında artırıyor. Maliyet azaltıcı faaliyetlerimiz sadece küçük bir kısmı kompase edebiliyor. Maliyetlerimize katkıda bulunacak destekler arzu ediyoruz. Hammaddeyi çoğunlukla yurt içinden alıyoruz. Enflasyondaki artış euronun bunu kompanse edememesi işçilik maliyetlerimizi 2,5 kat arttırdı.

Maliyetlerimizi düşürecek destekler verilmeli ki diğer ülkelerle rekabetçi olabilelim. Rekabetçiliğimiz ciddi anlamda kaybediyoruz. Fransa’daki merkezimiz aslında ülkemize daha fazla yatırım yapabilir ama bu maliyetlerle şu anda onlar da endişe ediyorlar. Türkiye’ye her zaman sıcak baktılar, buradaki üretimlerimizden, kalitemizden memnunlar. Ama maliyet her zaman onlar için de soru işareti oluyor. Artık yeni yatırımlara ve işlerimizi daha nasıl büyütebiliriz konularına odaklanmak istiyoruz. Fabrikamızda 356 kişi istihdam ediyoruz.”

Avrupa'da durgunluk yaşanıyor

Sektördeki durgunluğun “Do it yourself ” dedikleri ürün satışlarının daha ön plana çıkmasını sağladığını söyleyen Gürpınar, profesyonel market satışları ise inşaat sektörünün gelişimine bağlı olduğunu söyledi. Fransa’da inşaat sektörü son 20 yılın en düşük seviyesinde olduğunu ifade eden Gürpınar, dolayısı ile bu durum satışları yavaşlattığını aktardı.