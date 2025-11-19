Growtech Antalya’ya Çin çıkarması
Örtü altı tarım fuarı Growtech.Antalya, bu yıl ‘en’lerle kapılarını açtı. Metrekare, katılımcı ve pavilyon adedi bakımından bugüne kadarki en kapsamlı fuarlarını gerçekleştirdiklerini belirten Fuar Direktörü Engin Er, fuarda 36 ülkeden 725 firmanan yer aldığını, toplamda 40 bini aşkın ziyaretçi beklediklerini söyledi.
Mehmet H. GÜLEL
Bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Growtech.Antalya, uluslararası firmaların katılımı ile öne çıkıyor. Fuara bu yıl 36 ülkeden 725 firma katıldığını ve katılımcıların yüzde 45’ini yurt dışından gelen firmaların oluşturduğunu kaydeden Fuar Direktörü Engin Er, “Çin, 140 firmayla fuara katıldı. Hindistan’dan gelen firma sayısı da 30’u geçti.
İspanya, Hollanda, Almanya, Kore, Japonya gibi dünyanın her noktasından gelen firmalar var. Sulama ve gübre firmaları ağırlıklı olarak fuardaki yerini aldı” dedi. Er, bu yıl yüzde 20’si yabancı olmak üzere; 40 bin ziyaretçi beklediklerini ileterek, hem metrekare hem katılım hem de pavilyon adedi olarak bugüne dek gerçekleştirilen en kapsamlı fuar olduğunu vurguladı.
Fuara yurt dışı ilgisinin bu yıl rekor seviyeye ulaştığı bilgisini veren Er, şöyle devam etti: “Bu yıl, İspanya, Güney Kore, Almanya, Hollanda, Hindistan ve Çin başta olmak üzere; 135’in üzerinde ülkeden gelen firmalar ve ziyaretçiler, fuar süresince sera ve teknolojileri, sulama sistemleri, tohumculuk, bitki besleme ve bitki koruma alanlarındaki son ürünleri ve yenilikleri inceleyecek. Bu yıl yedinci salonumuzu da fuara ekledik. Fuara bu yıl 135 ülkeden de 40 bini aşkın ziyaretçi bekliyoruz. Birçok firma yeni ürünlerinin lansmanını yapmak ve 2026 yılı için yeni siparişler ve bağlantılar sağlamak için bu fuarı bekliyor.”
Bitkisel üretimin tüm tedarikçilerinin fuarda olduğuna dikkat çeken Er, “Tohum, gübre, ilaçlama, sulama ve sera konstrüksiyon firmaları fuarda yer alıyor. Sulama ve gübre firmaları ağırlıklı olarak öne çıkıyor.
Bu yıl fuar alanımızı toplamda 65 bin metrekareye çıkardık. Hem salon sayımızı yediye yükselttik hem ziyaretçiler ve katılımcılar için otopark alanını da yüzde 35 oranında büyüttük” diye konuştu.
Uluslararası tarım diplomasisi tartışılacak
Fuar kapsamında 2 farklı oturum düzenleneceğini kaydeden Er, dünyada ilk defa gerçekleştirilecek uluslararası tarım diplomasisi konferanslarının sektörü en önemli isimlerini bir araya getireceğini söyledi. Er, Türk Tarım Diplomasi Grubu (TTDG) Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu ve Genel Sekreter İsmail Uğural’ın moderatörlüğündeki konferansların tarım sektörü için önemli olduğunu vurgulayarak, “Bu konferanslar Türk tarım sektörünün ileriye taşınması adına da çok önemli çıktılar sunacak” açıklamasında bulundu.
23 farklı oturum, 86 konuşmacı
Fuar, tarım sektöründe uzman akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve firmaların temsilcileri, kamu yöneticilerini bir araya getirecek. Tarım sektörünün tüm yönleriyle ele alınacağı 23 farklı oturumda, 86 konuşmacı deneyimlerini paylaşacak ve geleceğe yönelik çözüm önerilerini tartışacak. Dünya Çiftçiler Birliği (WFO) Başkanı Arnold Puech d’Alissac’ın da konuşmacı olarak yer alacağı konferanslarda, Dünya Tohumculuk Federasyonu (ISF) Başkanı Arthur Santosh Attavar, Uluslararası Tarım Gazetecileri Federasyonu (IFAJ) Genel Sekreteri Adrian Bell, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı, Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Genel Sekreteri Doç. Dr. Hamit Ayanoğlu, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Temsilcisi Mahmut Ali Cengiz Körosmanoğlu, Uluslararası Tarım Derneği Başkanı ve Ziraat Yüksek Mühendisi Seda Özel gibi birçok isim güncel bilgiler aktaracak. Fuur, 21 Kasım'a kadar açık kalacak.
Tarım alanında yeni projeler ödüllendirilecek
Fuar kapsamında Bitki Islahı Proje Pazarı ve ATSO GROWTECH Tarım İnovasyon Ödülleri verilecek. İnovasyon sahnesinde akıllı tarım teknolojileri, dijitalleşme, markalaşma, pazarlama, uluslararası pazarlara açılma ve tarımsal girişimcilik gibi geleceği şekillendiren konular ele alınacak. Sürdürülebilirlik sahnesinde ise iklim krizi, yeşil tarım uygulamaları, sürdürülebilir gıda sistemleri, kalkınma hedefleri ve kamu-özel sektör iş birlikleri de gündemde olacak.