Growtech Antalya’ya Çin çıkarması

Mehmet H. GÜLEL

Bu yıl 24’üncüsü düzen­lenen Growtech.Antal­ya, uluslararası firmala­rın katılımı ile öne çıkıyor. Fu­ara bu yıl 36 ülkeden 725 firma katıldığını ve katılımcıların yüzde 45’ini yurt dışından ge­len firmaların oluşturduğunu kaydeden Fuar Direktörü En­gin Er, “Çin, 140 firmayla fu­ara katıldı. Hindistan’dan ge­len firma sayısı da 30’u geçti.

İspanya, Hollanda, Almanya, Kore, Japonya gibi dünyanın her noktasından gelen firmalar var. Sulama ve gübre firmaları ağırlıklı olarak fuardaki yerini aldı” dedi. Er, bu yıl yüzde 20’si yabancı olmak üzere; 40 bin zi­yaretçi beklediklerini ileterek, hem metrekare hem katılım hem de pavilyon adedi olarak bugüne dek gerçekleştirilen en kapsamlı fuar olduğunu vurgu­ladı.

Fuara yurt dışı ilgisinin bu yıl rekor seviyeye ulaştığı bilgi­sini veren Er, şöyle devam et­ti: “Bu yıl, İspanya, Güney Ko­re, Almanya, Hollanda, Hindis­tan ve Çin başta olmak üzere; 135’in üzerinde ülkeden gelen firmalar ve ziyaretçiler, fuar süresince sera ve teknolojileri, sulama sistemleri, tohumcu­luk, bitki besleme ve bitki ko­ruma alanlarındaki son ürün­leri ve yenilikleri inceleyecek. Bu yıl yedinci salonumuzu da fuara ekledik. Fuara bu yıl 135 ülkeden de 40 bini aşkın ziya­retçi bekliyoruz. Birçok firma yeni ürünlerinin lansmanını yapmak ve 2026 yılı için yeni siparişler ve bağlantılar sağla­mak için bu fuarı bekliyor.”

Bitkisel üretimin tüm te­darikçilerinin fuarda olduğu­na dikkat çeken Er, “Tohum, gübre, ilaçlama, sulama ve se­ra konstrüksiyon firmaları fu­arda yer alıyor. Sulama ve güb­re firmaları ağırlıklı olarak öne çıkıyor.

Bu yıl fuar alanımızı toplam­da 65 bin metrekareye çıkar­dık. Hem salon sayımızı yediye yükselttik hem ziyaretçiler ve katılımcılar için otopark ala­nını da yüzde 35 oranında bü­yüttük” diye konuştu.

Uluslararası tarım diplomasisi tartışılacak

Fuar kapsamında 2 fark­lı oturum düzenleneceğini kaydeden Er, dünyada ilk de­fa gerçekleştirilecek uluslara­rası tarım diplomasisi konfe­ranslarının sektörü en önemli isimlerini bir araya getireceği­ni söyledi. Er, Türk Tarım Dip­lomasi Grubu (TTDG) Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu ve Genel Sekreter İsmail Uğural’ın mo­deratörlüğündeki konferans­ların tarım sektörü için önem­li olduğunu vurgulayarak, “Bu konferanslar Türk tarım sek­törünün ileriye taşınması adı­na da çok önemli çıktılar suna­cak” açıklamasında bulundu.

23 farklı oturum, 86 konuşmacı

Fuar, tarım sektöründe uz­man akademisyenler, sivil top­lum kuruluşları ve firmaların temsilcileri, kamu yöneticile­rini bir araya getirecek. Tarım sektörünün tüm yönleriyle ele alınacağı 23 farklı oturumda, 86 konuşmacı deneyimlerini paylaşacak ve geleceğe yönelik çözüm önerilerini tartışacak. Dünya Çiftçiler Birliği (WFO) Başkanı Arnold Puech d’Alis­sac’ın da konuşmacı olarak yer alacağı konferanslarda, Dün­ya Tohumculuk Federasyo­nu (ISF) Başkanı Arthur San­tosh Attavar, Uluslararası Ta­rım Gazetecileri Federasyonu (IFAJ) Genel Sekreteri Adri­an Bell, Tarım ve Orman Ba­kanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı, Tohum Sanayi­cileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Genel Sekreteri Doç. Dr. Hamit Ayanoğlu, Ulusla­rarası Tarım Şehirleri Birliği Temsilcisi Mahmut Ali Cen­giz Körosmanoğlu, Uluslara­rası Tarım Derneği Başkanı ve Ziraat Yüksek Mühendisi Se­da Özel gibi birçok isim güncel bilgiler aktaracak. Fuur, 21 Ka­sım'a kadar açık kalacak.

Tarım alanında yeni projeler ödüllendirilecek

Fuar kapsamında Bitki Islahı Proje Pazarı ve ATSO GROWTECH Tarım İnovasyon Ödülleri verilecek. İnovasyon sahnesinde akıllı tarım teknolojileri, dijitalleşme, markalaşma, pazarlama, uluslararası pazarlara açılma ve tarımsal girişimcilik gibi geleceği şekillendiren konular ele alınacak. Sürdürülebilirlik sahnesinde ise iklim krizi, yeşil tarım uygulamaları, sürdürülebilir gıda sistemleri, kalkınma hedefleri ve kamu-özel sektör iş birlikleri de gündemde olacak.