GSO, Gaziantep’in en büyük firmalarını ödüllendirdi

Güneş DOĞDU SOYLU

Gaziantep’in bugün, girişimcileriyle, sa­nayicileriyle, sadece Türki­ye’nin değil, bölgenin yıldı­zı haline geldiğini ifade eden TOBB Başkanı Rifat Hisar­cıklıoğlu, “Gaziantep, başa­rılarıyla tüm bu coğrafyanın rol modeli ve ilham kayna­ğı oldu. Küresel pazarlarda­ki sıkıntılara rağmen ihracat hacmini her sene 10 milyar doların üzerinde tutmayı ba­şardı” diye konuştu.

GSO’nun dijital ve yeşil dö­nüşüme uyum sağlamak yö­nünde başlattığı çalışmala­rı da takdirle takip ettikleri­ni söyleyen Hisarcıklıoğlu, “GSO, sanayimizi bu değiş­me hazırlayan programlar ve projeler üretiyor. Gaziantep’i takip eden değil, takip edilen, örnek alınan bir şehir haline getiriyor” dedi.

Gaziantep’in sanayisi, üre­timi, ihracatı ve istihdamı ile fark oluşturmaya devam et­tiğini ifade eden Gaziantep Valisi Kemal Çeber, önümüz­deki 20 yıl zarfında bölgenin Gaziantep merkezli olarak Türkiye’nin yeni Marmara Bölgesi olacağını söyledi.

“Kalkınma da, demokrasi de artık yerelde başlıyor” di­yen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şa­hin, “Gaziantep Sanayi Oda­sı’nın geleceğe yönelik yaşa­nabilir bir dünya için yeşil dö­nüşüm, dijital dönüşüm ve sosyal dönüşümü kapsayan ‘Üçüz Dönüşüm’ anlayışını destekliyor, daha fazla üretim ve ihracat için değişim ve dö­nüşüm elzem diyoruz” ifade­lerini kullandı.

Gaziantep bölgede üretim havzasını temsil ediyor

2020 yılında başlayan pandemi, ardından Rusya-Ukrayna savaşı, Ortadoğu’daki savaş hali, Avrupa ekonomisindeki durgunluk ve ülkemiz ekonomik koşullarından tüm iş dünyası olarak etkilendiklerini ifade eden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Kent genelinde 5 bin 200’ün üzerinde imalatçı firma faaliyet gösteriyor ve toplamda 432 bin kişi istihdam ediliyor. 160 alanda binlerce çeşit üretim yapıyoruz. Marmara Havzası nasıl ki bir üretim havzası ise; bölgemiz de Gaziantep’in liderliğinde bir üretim havzası haline gelmiştir” şeklinde konuştu.