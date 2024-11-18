GSO, Gaziantep’in en büyük firmalarını ödüllendirdi
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından sanayicilerin başarılarını taçlandırmak amacıyla; “Üçüz Dönüşüm” (Yeşil Dönüşüm, Dijital Dönüşüm ve Sosyal Dönüşüm) farkındalığı temasıyla “Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreni” gerçekleştirildi.
Güneş DOĞDU SOYLU
Gaziantep’in bugün, girişimcileriyle, sanayicileriyle, sadece Türkiye’nin değil, bölgenin yıldızı haline geldiğini ifade eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Gaziantep, başarılarıyla tüm bu coğrafyanın rol modeli ve ilham kaynağı oldu. Küresel pazarlardaki sıkıntılara rağmen ihracat hacmini her sene 10 milyar doların üzerinde tutmayı başardı” diye konuştu.
GSO’nun dijital ve yeşil dönüşüme uyum sağlamak yönünde başlattığı çalışmaları da takdirle takip ettiklerini söyleyen Hisarcıklıoğlu, “GSO, sanayimizi bu değişme hazırlayan programlar ve projeler üretiyor. Gaziantep’i takip eden değil, takip edilen, örnek alınan bir şehir haline getiriyor” dedi.
Gaziantep’in sanayisi, üretimi, ihracatı ve istihdamı ile fark oluşturmaya devam ettiğini ifade eden Gaziantep Valisi Kemal Çeber, önümüzdeki 20 yıl zarfında bölgenin Gaziantep merkezli olarak Türkiye’nin yeni Marmara Bölgesi olacağını söyledi.
“Kalkınma da, demokrasi de artık yerelde başlıyor” diyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Gaziantep Sanayi Odası’nın geleceğe yönelik yaşanabilir bir dünya için yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve sosyal dönüşümü kapsayan ‘Üçüz Dönüşüm’ anlayışını destekliyor, daha fazla üretim ve ihracat için değişim ve dönüşüm elzem diyoruz” ifadelerini kullandı.
Gaziantep bölgede üretim havzasını temsil ediyor
2020 yılında başlayan pandemi, ardından Rusya-Ukrayna savaşı, Ortadoğu’daki savaş hali, Avrupa ekonomisindeki durgunluk ve ülkemiz ekonomik koşullarından tüm iş dünyası olarak etkilendiklerini ifade eden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Kent genelinde 5 bin 200’ün üzerinde imalatçı firma faaliyet gösteriyor ve toplamda 432 bin kişi istihdam ediliyor. 160 alanda binlerce çeşit üretim yapıyoruz. Marmara Havzası nasıl ki bir üretim havzası ise; bölgemiz de Gaziantep’in liderliğinde bir üretim havzası haline gelmiştir” şeklinde konuştu.