GSO-MEM, çözüm merkezi olarak hizmet veriyor

GSO-MEM’de kent ve bölge sanayisi ile iş birliği içinde nitelikli istihdam oranlarının artırılması hedefiyle önemli projeler yürütüldüğünü ifade eden Koçak, GSO-MEM’in ihtiyaç duyulan meslek kollarında düzenli eğitimler vererek işletmelerin kalifiye personel sorunlarına çözüm üretmek, firmaları birçok konuda bilgilendirmek ve danışmanlık yaparak gelişimlerine katkı sağlamak gibi önemli misyonlar üstlendiğini kaydetti.

Gaziantep Sanayi Odası ve BM Dünya Gıda Programı (WFP) ortaklığında başlatılan Mesleki Eğitim ve İstihdam Projesine değinen Koçak, şunları kaydetti: “Projemiz kapsamında; Gaziantep sanayisinin ihtiyaç duyduğu kalifiye personel taleplerini karşılamak amacıyla; kaynakçılık, makine bakım, triko örgü, konfeksiyon, dış ticaret ve ambalaj paketleme alanlarında mesleki eğitimler veriyoruz.

Ayrıca bu yıl hayata geçirdiğimiz 11 modül ve 180 saatlik İnsan Kaynakları Uzmanlık Programı ile bu alanda kariyer yapmak isteyen, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen bireylere önemli bir fırsat sunuluyor. Mühendisler, teknikerler, teknisyenler, CNC bilgisayarlı makine imalatı operatörleri ile bu sektörde çalışmak isteyenlere yönelik Solidworks Uzmanlık Programımızı hayata geçirdik.

Bunların yani sıra odamız, Amerikan Şirketler Derneği Türkiye (AmCham) ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü ortaklığı ile “Amcham Dijital Academy Projesi’ni başlattık. Proje kapsamında; üniversitelerin mühendislik bölümlerinden mezun olmuş ve bilgi teknolojileri, dijitalleşme gibi alanlara ilgisi olan katılımcılara Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde görev yapan akademisyenler ve konusunda uzman profesyoneller tarafından eğitimler online olarak veriliyor.