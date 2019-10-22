GSO ve İSO karşılıklı bilgi ve deneyimlerini paylaşacak
İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) iki il arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için protokol imzalandı. İşbirliği ile her iki odanın verdiği ürün ve hizmetlere yönelik karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanacak.
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