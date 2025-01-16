Güleç: Hedef, 3 milyar dolarlık iş bağlantısını IIFF'te yapmak

Mehmet Hanifi GÜLEL

Türkiye mobilya sektö­rünün küresel vitrini oluşturan Uluslarara­sı İstanbul Mobilya Fuarı’n­da (IIFF) 3 milyar dolarlık ih­racat bağlantısı hedefleniyor. Bu yıl 21-25 Ocak’ta tarihle­rinde İstanbul Fuar Merkezi (İFM) ile Tüyap Fuar Mer­kezi’nin bütün salonların­da toplam 250 bin metreka­re alanda kurulacak organi­zasyon dünyanın en prestijli üç fuar organizasyonu arasın­da gösterilirken, 150’den fazla ülkeden sektör profesyonelini İstanbul’da buluşturacak.

Mo­bilya Dernekleri Federasyo­nu (MOSFED) Başkanı Ah­met Güleç, IIFF’in Türkiye’nin 2030 ihracat hedefinde stra­tejik bir konumda bulunduğu­nu kaydederek, fuarı 140 bini aşkın kişinin ziyaret etmesini beklediklerini de aktardı. Tür­kiye mobilya sektörü, 12 milyar doları bulan üretim hacmi ve tasarım gücüyle global pazarda etkisini artırmaya devam edi­yor. Tüm mobilya kategorile­rinde üretim yapabilen dünya­daki dört ülkeden biri olan Tür­kiye, hali hazırda 213 ülkeye ihracat yapıyor.

Ülke genelinde 45 binden fazla üreticiyi ve mobilya derneklerini tek bir çatı altında buluşturan MOS­FED tarafından organize edi­len IIFF, yıllardır sektör için etkili bir tanıtım, pazarlama ve iş birliği platformu olma özelliğini koruyor. IIFF’nin her geçen yıl büyüyen bir başarı iv­mesi yakaladığını ifade eden Güleç, sektörün dünya mobilya ihracatında binde 3 olan payını bugün yüzde 2 seviyelerine çı­kararak dikkat çekici bir büyü­me gerçekleştirdiğini söyledi.

10 yılda 40 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi

Sektörün ihracat ile dış tica­ret fazlasıyla ekonomiye ciddi katkılar sağladığını kaydeden Güleç, %80 yerli üretim oran­ları, 4 milyar dolarlık yıllık dış ticaret fazlası yaratarak, son 10 yılda 40 milyar dolarlık dış ticaret fazlasına ulaştıklarını bildirdi.

Bu başarının sektörel derneklerin, üreticilerin ve iş insanlarımızın güçlü iş birliği kültürünün bir sonucu olduğu­nu ileten Güleç, MOSFED ça­tısı altında sağlanan iş birliği­nin Türkiye mobilya sektörü­nü globalde hak ettiği konuma taşımak için sağlam bir temel oluşturduğunu belirtti. Güleç, fuarın sektöre olan katkısı­na dikkat çekerek şöyle devam etti: “Bu fuar, Türkiye mobilya sektörünün küresel vitrini ol­masının yanı sıra dünya mobil­ya ticareti için de stratejik bir öneme sahip.

Türkiye mobilya sektörü artık yalnızca üretim kapasitesiyle değil, inovasyon gücü, tasarım kalitesi ve güç­lü iş birliği kültürüyle de dün­ya ticaretinde dikkat çekiyor. 2030 yılı için koyduğumuz 12 milyar dolarlık ihracat hedefi, bu yoldaki kararlılığımızın bir göstergesi. IIFF, bu hedeflere ulaşmamızda stratejik bir role sahip.” Güleç, “2024’te kilog­ram başına ihracat değeri 3,57 dolara yükseldi, hedefimiz 6 dolar seviyesine çıkmak. He­defimiz dünyada 1 milyar tü­keticinin Türk mobilyası kul­lanması” dedi.

“IIFF için yoğun bir hazırlık sürecimiz oldu”

Fuardaki yeniliklere dik­kat çeken ve bütün ürün grup­larında ürün sergilemelerinin yapılacağını kaydeden TÜYAP Fuarlar Yapım Genel Müdü­rü İlhan Ersözlü, “IIFF, Türki­ye’nin mobilyada üretim üssü konumunu daha da yukarıla­ra taşıyor. MOSFED’in desteği ve MOS fuarcılıkla birlikte bu kıymetli organizasyonu her yıl gerçekleştiriyoruz. IIFF2025 kapsamında yurt dışında bulu­nan ofislerimiz ve küresel bağ­lantı ağımız sayesinde yüzlerce ülkeden iş insanını 3 bin mar­ka ile buluşturacağız” diye ko­nuştu.

MOSDER ve MOYSAD birleşme kararı aldı

Mobilya sektöründe yer alan önemli markaları bünyesinde bir araya getiren Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) ve Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD), MOSDER çatısı altında birleşme kararı aldığını duyurdu. 13. Olağanüstü Genel Kurulu’nda açıklamalarda bulunan MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Davut Karaçak, dernek olarak sektörü büyütmek, güçlendirmek ve Türk mobilyasını dünya çapında hak ettiği yere taşımak için mücadele ettiklerini söyledi.

MOYSAD ile gerçekleştirdikleri bu önemli güç birliğinin de bunun göstergesi olduğuna vurgu yapan Karaçak, “Türk mobilya sektörünü sadece yerel pazarlarda değil, dünya çapında etkili ve lider konuma getirmek ve bunu kalıcı hale getirmek için çalışıyoruz. Türk mobilyası algısını dünyada daha da güçlendirmek, marka gücümüzü artırmak ve sektörümüzün uluslararası alandaki itibarını daha da yukarıya taşımak bizim için öncelikli hedeflerdir” dedi.

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç ise Türkiye mobilya sektörünün globalde bir başarı hikâyesi yazdığını ifade ederek, “Bugün MOSDER çatısı altında gerçekleşen ‘güç, vizyon ve hedef ortaklığı’ birleşmesi inanıyorum ki, mobilya sektörünü daha da ileriye taşıyacaktır. Ortak hedefler etrafında birleşerek oluşturduğumuz bu birliktelik, yalnızca global pazarlarda rekabet gücümüzü artırmakla kalmayacak, aynı zamanda sektörümüzün yenilikçi ve sürdürülebilir bir şekilde kendini sürekli yeniden inşa etmesini de sağlayacak” diye konuştu.