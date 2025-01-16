Güleç: Hedef, 3 milyar dolarlık iş bağlantısını IIFF'te yapmak
Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nda (IIFF), bu sene 150 ülkeden 140 bin ziyaretçi ağırlanması bekleniyor. Türkiye mobilya sektörünün 4,5 milyar doları aşan ihracat yaptığını kaydeden Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı AHMET Güleç, “Türkiye mobilya sektörü ihracatının yaklaşık 3 milyar dolarının bağlantısını IIFF fuarda yapacağız” dedi.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Türkiye mobilya sektörünün küresel vitrini oluşturan Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nda (IIFF) 3 milyar dolarlık ihracat bağlantısı hedefleniyor. Bu yıl 21-25 Ocak’ta tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi (İFM) ile Tüyap Fuar Merkezi’nin bütün salonlarında toplam 250 bin metrekare alanda kurulacak organizasyon dünyanın en prestijli üç fuar organizasyonu arasında gösterilirken, 150’den fazla ülkeden sektör profesyonelini İstanbul’da buluşturacak.
Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, IIFF’in Türkiye’nin 2030 ihracat hedefinde stratejik bir konumda bulunduğunu kaydederek, fuarı 140 bini aşkın kişinin ziyaret etmesini beklediklerini de aktardı. Türkiye mobilya sektörü, 12 milyar doları bulan üretim hacmi ve tasarım gücüyle global pazarda etkisini artırmaya devam ediyor. Tüm mobilya kategorilerinde üretim yapabilen dünyadaki dört ülkeden biri olan Türkiye, hali hazırda 213 ülkeye ihracat yapıyor.
Ülke genelinde 45 binden fazla üreticiyi ve mobilya derneklerini tek bir çatı altında buluşturan MOSFED tarafından organize edilen IIFF, yıllardır sektör için etkili bir tanıtım, pazarlama ve iş birliği platformu olma özelliğini koruyor. IIFF’nin her geçen yıl büyüyen bir başarı ivmesi yakaladığını ifade eden Güleç, sektörün dünya mobilya ihracatında binde 3 olan payını bugün yüzde 2 seviyelerine çıkararak dikkat çekici bir büyüme gerçekleştirdiğini söyledi.
10 yılda 40 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi
Sektörün ihracat ile dış ticaret fazlasıyla ekonomiye ciddi katkılar sağladığını kaydeden Güleç, %80 yerli üretim oranları, 4 milyar dolarlık yıllık dış ticaret fazlası yaratarak, son 10 yılda 40 milyar dolarlık dış ticaret fazlasına ulaştıklarını bildirdi.
Bu başarının sektörel derneklerin, üreticilerin ve iş insanlarımızın güçlü iş birliği kültürünün bir sonucu olduğunu ileten Güleç, MOSFED çatısı altında sağlanan iş birliğinin Türkiye mobilya sektörünü globalde hak ettiği konuma taşımak için sağlam bir temel oluşturduğunu belirtti. Güleç, fuarın sektöre olan katkısına dikkat çekerek şöyle devam etti: “Bu fuar, Türkiye mobilya sektörünün küresel vitrini olmasının yanı sıra dünya mobilya ticareti için de stratejik bir öneme sahip.
Türkiye mobilya sektörü artık yalnızca üretim kapasitesiyle değil, inovasyon gücü, tasarım kalitesi ve güçlü iş birliği kültürüyle de dünya ticaretinde dikkat çekiyor. 2030 yılı için koyduğumuz 12 milyar dolarlık ihracat hedefi, bu yoldaki kararlılığımızın bir göstergesi. IIFF, bu hedeflere ulaşmamızda stratejik bir role sahip.” Güleç, “2024’te kilogram başına ihracat değeri 3,57 dolara yükseldi, hedefimiz 6 dolar seviyesine çıkmak. Hedefimiz dünyada 1 milyar tüketicinin Türk mobilyası kullanması” dedi.
“IIFF için yoğun bir hazırlık sürecimiz oldu”
Fuardaki yeniliklere dikkat çeken ve bütün ürün gruplarında ürün sergilemelerinin yapılacağını kaydeden TÜYAP Fuarlar Yapım Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “IIFF, Türkiye’nin mobilyada üretim üssü konumunu daha da yukarılara taşıyor. MOSFED’in desteği ve MOS fuarcılıkla birlikte bu kıymetli organizasyonu her yıl gerçekleştiriyoruz. IIFF2025 kapsamında yurt dışında bulunan ofislerimiz ve küresel bağlantı ağımız sayesinde yüzlerce ülkeden iş insanını 3 bin marka ile buluşturacağız” diye konuştu.
MOSDER ve MOYSAD birleşme kararı aldı
Mobilya sektöründe yer alan önemli markaları bünyesinde bir araya getiren Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) ve Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD), MOSDER çatısı altında birleşme kararı aldığını duyurdu. 13. Olağanüstü Genel Kurulu’nda açıklamalarda bulunan MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Davut Karaçak, dernek olarak sektörü büyütmek, güçlendirmek ve Türk mobilyasını dünya çapında hak ettiği yere taşımak için mücadele ettiklerini söyledi.
MOYSAD ile gerçekleştirdikleri bu önemli güç birliğinin de bunun göstergesi olduğuna vurgu yapan Karaçak, “Türk mobilya sektörünü sadece yerel pazarlarda değil, dünya çapında etkili ve lider konuma getirmek ve bunu kalıcı hale getirmek için çalışıyoruz. Türk mobilyası algısını dünyada daha da güçlendirmek, marka gücümüzü artırmak ve sektörümüzün uluslararası alandaki itibarını daha da yukarıya taşımak bizim için öncelikli hedeflerdir” dedi.
MOSFED Başkanı Ahmet Güleç ise Türkiye mobilya sektörünün globalde bir başarı hikâyesi yazdığını ifade ederek, “Bugün MOSDER çatısı altında gerçekleşen ‘güç, vizyon ve hedef ortaklığı’ birleşmesi inanıyorum ki, mobilya sektörünü daha da ileriye taşıyacaktır. Ortak hedefler etrafında birleşerek oluşturduğumuz bu birliktelik, yalnızca global pazarlarda rekabet gücümüzü artırmakla kalmayacak, aynı zamanda sektörümüzün yenilikçi ve sürdürülebilir bir şekilde kendini sürekli yeniden inşa etmesini de sağlayacak” diye konuştu.