GUMA ve Boomi’den Türkiye’de dijitalleşmeye yön verecek stratejik ortaklık

GUMA ve Boomi, stratejik bir işbirliğine imza attı. Dijital dönüşüm ve ERP alanındaki uzman kadrosuyla kısa sürede global projelere imza attıklarını belirten GUMA Business Solutions Satış ve Pazarlama Direktörü Öznur Tekiner Şirin, iş ortaklıklarına dair şu açıklamada bulundu: “Boomi ile yaptığımız bu stratejik ortaklık, müşterilerimize inovatif çözümler sunarak Türkiye’de dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırma misyonumuzu pekiştiriyor. Boomi’nin düşük kodlu entegrasyon platformu ve hibrit çözümleri, şirketlerin rekabet avantajlarını artırmalarına ve global pazarlarda daha fazla yer almalarına olanak tanıyacak.”

Boomi, Türkiye’deki partnerini müşteri memnuniyetine göre seçiyor

Boomi’nin partner seçiminde yerel pazar bilgisiyle global vizyonu birleştiren, güçlü bir deneyime ve yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip şirketleri tercih ettiğine dikkat çeken GUMA Business Solutions Satış ve Pazarlama Direktörü Öznur Tekiner Şirin, “Boomi’nin güçlü entegrasyon teknolojileri ile, müşterilerimizin iş süreçlerini %50’ye varan hız artışı ve %30’a kadar maliyet düşüşü ile optimize etmelerine destek olacağız. Bu iş birliği ile dijitalleşmenin sağladığı faydaları her ölçekten işletmeye taşıyoruz” diyerek kazanımları özetledi.

Boomi’nin 20 binden fazla müşteriye ulaşan geniş ekosistemi ve AtomSphere platformu sayesinde, işletmelerin tümleşik sistemlere hızlı geçiş yapabilmelerini sağladığını belirten Şirin, düşük kodlu altyapının kullanım kolaylığına vurgu yaptı:

“Boomi’nin sürükle-bırak arayüzü ve zengin entegrasyon kütüphanesi, projeleri geleneksel yöntemlerden çok daha hızlı hayata geçirmemize olanak sağlıyor. Bu sayede GUMA, bilgi birikimini güçlü çözümlerle birleştirerek işletmeler için stratejik bir ortak olmaya devam edecek.”

GUMA ve Boomi, Türkiye’nin sanayi dönüşümüne liderlik ediyor

Sanayi işletmelerinin global rekabet gücünü artırmak için Boomi ile gerçekleştirdikleri iş birliğine değinen GUMA Business Solutions Yönetici Ortağı Göksel Sanbay, şu ifadeleri kullandı: “Boomi ile iş birliğimiz, yalnızca dijitalleşmeyi hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda işletmelere global ölçekte sürdürülebilir büyüme fırsatları sunuyor. Türkiye’de dijital dönüşümün lideri olma hedefimizi bu stratejik ortaklıkla bir adım daha ileri taşıyoruz.”

Boomi’nin Hibrit Çözümleri: Türkiye için Fırsatlar

Boomi’nin platform bağımsız yapısı ve hibrit entegrasyon yetenekleri, hem bulut hem de şirket içi sistemlerde sorunsuz veri akışını mümkün kılarak, şirketlerin gerçek zamanlı verilerle daha bilinçli kararlar almasını ve esneklik kazanmasını sağlıyor. Bu işbirliği ile işletmeler, operasyonel süreçlerini %40 hızlandırırken maliyetlerini %30’a kadar düşürerek hem yerel hem de global pazarlarda avantaj elde edecekler.