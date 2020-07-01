Gümrük müşavirleri 111. yaşını kutluyor

01 Temmuz 2020

Türkiye dış ticaret işlemlerinin yüzde 92’sini gerçekleştiren ve en yüksek “Hukuksal Risk”i taşıyan meslek olarak kabul edilen gümrük müşavirleri, 1 Temmuz 1909 tarihinde başladıkları özel ruhsatla iş yapma sürecinde 111. yılını kutluyor.



Padişahın özel Talimatnamesi ile yürürlüğe giren bu özel ruhsatla; gümrük idarelerinde iş takibinin ancak dış ticaret ve gümrük konusunda bilgi, tecrübe ve deneyim sahibi gümrük müşavirlerinin yapabilmeleri sağlandı. 1 Temmuz 1909 tarihinde hayata geçen Talimatname ile Gümrük Müşavirleri; ülkemizin kanunlar çerçevesinde görev tanımı yapılmış ve özel yetkilendirmeye sahip en eski mesleklerden biri olarak biliniyor.



