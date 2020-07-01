Gümrük müşavirleri 111. yaşını kutluyor
Dış Ticaretin en önemli aktörlerinden biri kabul edilen “Gümrük Müşavirleri” 111. yaşlarını kutluyorlar. Gümrük Müşavirliği Mesleği, 1909 Yılında yayınlanan Talimatname ile özel bir ruhsatla yapılabilmesine izin veriliyor.
Türkiye dış ticaret işlemlerinin yüzde 92’sini gerçekleştiren ve en yüksek “Hukuksal Risk”i taşıyan meslek olarak kabul edilen gümrük müşavirleri, 1 Temmuz 1909 tarihinde başladıkları özel ruhsatla iş yapma sürecinde 111. yılını kutluyor.
Padişahın özel Talimatnamesi ile yürürlüğe giren bu özel ruhsatla; gümrük idarelerinde iş takibinin ancak dış ticaret ve gümrük konusunda bilgi, tecrübe ve deneyim sahibi gümrük müşavirlerinin yapabilmeleri sağlandı. 1 Temmuz 1909 tarihinde hayata geçen Talimatname ile Gümrük Müşavirleri; ülkemizin kanunlar çerçevesinde görev tanımı yapılmış ve özel yetkilendirmeye sahip en eski mesleklerden biri olarak biliniyor.