Gümrük müşavirlerinden sınırsız sınav hakkı talebi

Gümrük Müşavir Yardımcıları ve Stajyerleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Yardımcı, en az üniversite mezunu, temel yüksek öğrenim eğitimlerini tamamlamış ve bu mesleğe gönül vererek çalışmaya başlamış gençler olduklarına işaret etti ve gümrük müşaviri olmak için yaşadıkları sürece ilişkin bilgi verdi.

Yardımcı, "Talebimiz, dengeli, adil, mesleki nitelikleri ölçen, iki aşamalı yazılı sınav ile mülakat da kaldırılarak ve sınırsız sınav hakkı tanınarak meslektaşlarımıza özgürce kariyer yapma imkanı tanınmasıdır. Kanunda yer alan üç sınav sınırlamasının sınırsız olarak düzenlenmesini, sınavların MEB ya da ÖSYM gibi standart sınav yapma sistemine erişmiş kurumlarca yapılmasını talep ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Üç denemeyi geçemeyen arkadaşların kariyeri sonlanıyor

Yardımcı, ilk olarak gümrük müşavirlerinin yanında stajyer olarak çalışmaya başladıklarını, böylece mesleki faaliyetleri yerinde görme ve uygulama fırsatı bulduklarını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir takvim yılı boyunca stajımızı tamamladıktan sonra Gümrük Kanunu uyarınca her yıl düzenlenen gümrük müşavir yardımcılığı sınavına girmeye hak kazanıyoruz. Bu sınavı kazandıktan sonra takip eden yılın ilk gününden itibaren iki yıl boyunca bir gümrük müşaviri yanında staj süreci yaşıyor ve binlerce sayfalık mevzuatı öğrendikten sonra gümrük müşaviri olabilmek için önce yazılı sınava giriyor ve başarılı olmamız durumunda da mülakata alınarak sınava tabi tutuluyoruz. Taşınması gereken nitelikleri ortaya koyarak gümrük müşaviri oluyor ve dış ticaret faaliyetlerinde mesleğimizi icraya devam ediyoruz. 7 yıl boyunca gümrük müşavirliği faaliyeti yürüttükten sonra da yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabiliyor ve denetleyici bir rol üstlenerek mesleki faaliyetimizi sürdürebiliyoruz."

Söz konusu süreçle yaşadıkları sorunlar nedeniyle mesleği bıraktıklarına işaret eden Yardımcı, şu ifadeleri kullandı: "Gümrük Kanunu'nun 'geçici' 6. maddesinde yer alan 'Sınava sadece üç kez girebilir' hükmü ile karşı karşıya kalıyoruz. Hiçbir sektörel meslek dalında olmayan bir uygulamayla üniversiteyi bitirip staj başlangıçlarıyla birlikte her şeyin yolunda gitmesi durumunda en az 5 yıl boyunca çalışıp hazırlık yapan arkadaşlarımız sağlık sorunu yaşar, sınava yetişemez ya da başka bir sorunla karşılaşırsa üç denemede müşavir yardımcısı ya da müşavir olamazsa kariyeri orada sonlanıyor ve mevcut unvanıyla çalışmak zorunda bırakılıyor."