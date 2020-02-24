Güneş enerjisi üreticileri, TL ile ihale şartına karşı

24 Şubat 2020

Mehmet KAYA

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Başkanı Halil Demirdağ, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik kullanma tercihi verilmesine yönelik yasal düzenlemeyi desteklediklerini söyledi.

Ankara’da bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Demirdağ, Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı olan Avrupa’ya ürün satışı ve rekabet avantajı için bunun faydalı olacağını bildirdi. Yeşil enerjinin daha hızlı gelişmesi için TRT payı ve fonların kaldırılmasını öneren Demirdağ, ayrıca TBMM’ye sunulan torba yasada bulunan tasarıda yenilenebilir enerji ihalelerinin TL ile yapılmasının zorunluluk olarak öngörüldüğünü hatırlatılarak bunun yerine Cumhurbaşkanlığına TL veya yabancı para ile ihale açma yetkisinin verilmesini önerdi.

Avrupa Birliği’nin 2019’da yeşil enerji üretimini desteklemek amacıyla, üretimde kullanılan enerjinin hangi kaynaktan üretildiğine bağlı olarak ürünlerin farklı vergilendirilmesine yönelik bir prensip kararı aldığını hatırlatan Demirdağ, bunun biraz daha pahalı olacak yeşil enerjinin kamu kaynağıyla desteklenmesi anlamına geleceğini belirtti. Ancak yeşil enerjiye dayalı elektrikle üretilmiş ürünlerin vergisinin daha düşük olacağı bir duruma işaret ettiğini belirten Demirdağ, “İhracatın yüzde 50’sinden fazlasını AB ülkelerine ihraç eden Türkiye’yi de yakından ilgilendiren bir karar. Türkiye’nin mevcut pazarlarını korumak için yeşil enerjiyle üretim konusunda adım atması gerekiyor” dedi.

Yenilenebilir enerjinin üretim maliyetinin ve dolayısıyla satış fiyatının ilk aşamada pahalı olacağını ancak verilecek desteklerle kullanıcıların daha düşük fiyattan bunu almasının sağlanabileceğini belirten Demirdağ, TRT payı ve diğer bazı fon kesintilerinin kaldırılarak desteklenebileceğini kaydetti. Demirdağ, son kullanıcıların “yeşil enerji” ile üretilmiş ürünlere ilgi gösterdiği bir eğilimin varlığına da işaret ederek, “Böyle bir şey olursa; sosyal sorumluluk politikaları gereğince birçok şirketin yeşil enerji tercihinde bulunacağını düşünüyorum” diye konuştu.

TL ile ihale zorunlu olmamalı

Sektör mensuplarının 25 Şubat’ta bir zirve düzenleyerek görüş oluşturmak üzere bir araya geleceğini belirten Halil Demirdağ, ayrıca sektör olarak yeni YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları) ihalelerinin TL ile açılması zorunluluğu getirilmemesini, açılacak her bir ihalede gerekli görülmesi halinde TL veya yabancı para cinsinden ihale açılması konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki verilmesini önereceklerini kaydetti. TBMM’ye sunulan torba yasada YEKA ihalelerinin TL olarak açılmasının zorunlu olduğu bir düzenleme bulunuyor. Demirdağ, Euro cinsinden ucuz finansman imkanları bulunduğunu, Türkiye’nin yoğun olarak ihracat, turizm ve gurbetçi dövizlerinden euro kaynağı olduğunu belirtti.