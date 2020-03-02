Güneş enerjisinin geleceği ENEREX Antalya’da tartışıldı

02 Mart 2020

Solarbaba Dijital İçerik Yöneticisi, Gizem Ballı’nın moderatörlüğünde gerçekleşen etkinliğe, Solarbaba Kurucusu Ateş Uğurel,Projexsolar Kurucusu Süleyman Bedeloğlu, YBT Enerji Kurucusu Yusuf Bahadır Turhan ve Solarian Kurucusu Orçun Başlak konuşmacı olarak katıldı.

YEKA i̇halelerinin TL ci̇nsinden olması fiyatları etkileyebilir



İhalelerin Türk Lirasına geçirilmesinin yakın zamanda resmileşmesini değerlendiren YBT Enerji Kurucusu Yusuf Bahadır Turhan, yatırımcıların uzun zamandır içinde oldukları sektörel beklentileri bir parça giderdiğini, ancak fonlama aşamasında söz konusu olabilecek etkilerin önemli olduğuna dikkat çekti. Turhan, döviz üzerinden satın alma yapan yatırımcıların gelirlerinin Türk Lirası olması nedeniyle yatırımlar durmayacak olsa bile, iki kur arasındaki farkın ihalelere fiyat artışı olarak yansıyabileceğine değindi. Maliyetler açısından en büyük işletme gideri olan dağıtım bedellerine de dikkat çeken Turhan, yatırımcıların karşılaştığı risklerin bu bedellerin düzenlenmesi ile aşılabileceğini ifade etti. Stratejik planlamanın kaynak bazında yapılmasının faydalı olacağını belirten Turhan, planlamanın uzun vadeli olmasının yatırımcı açısından da tüketici açısından da olumlu olacağına değindi.



Üretim ve tüketimin aynı yerde olması desteklenmeli



Projexsolar Kurucusu Süleyman Bedeloğlu, Mayıs 2018’de yenilenen Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği’nin 2011’deki son yönetmeliğin eksikliklerini gidermiş olsa da halen bir takım ihtiyaçlar barındırdığını paylaştı ve sektörün geri dönüşleri ile geliştirilen yönetmeliğin henüz dağıtım şirketleri tarafından tam içselleştirmediğine değindi. Ciddi elektrik tüketimlerine sahip olan kamu kuruluşlarına özellikle dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Bedeloğlu, bu alandaki sıkıntının üretimin tüketimle aynı yerde yapılamaması nedeniyle ortaya çıkan çift dağıtım bedelinin altını çizdi. Özel sektörün de aynı sebepten yenilenebilir enerji yatırımlarından kaçınmaları nedeniyle bu konunun çözülmesinin önemli olduğunu paylaştı.

İhtiyacımızdan çok üretiyor olmamız yatırıma engel olabilir



Pek çok ülkenin YEKA konusunda sorunlarla karşılaştığını paylaşan Solarbaba Kurucusu Ateş Uğurel, son yıllarda ülkemizde bu kaynakların daha çok kullanımı için siyasi çevrelerden olduğu kadar halktan da yoğun destek görüldüğünü iletti. Bu alandaki en önemli engellerden birinin arzın talepten fazla olması nedeniyle bir yatırımsızlık döneminin söz konusu olabileceğine dikkat çeken Uğurel, yeni kapasite yaratımının çözüm sağlayabileceğini belirtti. Bunun içinde aşamalı olarak kömürsüzleştirmeye gidilebileceği ve bunun aynı zaman da eğitimler ile YEKA sektöründe teknisyen olarak görevlendirilebilecek maden işçileri açısından da olumlu sonuçları olacağını, sektör geliştikçe bu yönde ihtiyacın artacağını paylaştı.

Depolama teknolojileri ve yeni̇ kaynaklar büyük değişim sağlayabilir



Güneş enerjisi panellerinin son üç dört yıla göre megawatt bazında yaklaşık %50 düşmesinin olumlu etkisinin yanı sıra fazla üretimin depolanmasına (pil) yönelik teknolojilerin geliştiğine değinen Solarian Kurucusu Orçun Başlak, projelerin mevcut değerlerinin böylece artmakta olduğunun altını çizdi. Perovskit gibi doğada kolaylıkla bulunabilir, düşük maliyetlikaynakların kullanımının da azalacak depolama maliyetleri ile birleştiğinde, sektörü Çin, Tayvan gibi ülkelere bağımlılıktan kurtacağına değinen Başlak, güneş enerjisinin yatırım için en iyi alanlardan biri olabileceğine dikkat çekti.

Testlerden önce tesislerin anlaşılması gerek



Makine öğrenmesinin (machine learning) entegrasyonu ile ilgili çalışmalar yaptıklarını belirten Orçun Başlak, yaptıkları saha denetimlerinde testlerden önce tesislerle ilgili temel konularda bilgi vermeye ihtiyaç duyduklarını paylaştı. Bu temel bilgilendirmeler olmadan hali hazırdaki testlerin doğru yapılması ve sağlıklı değerlendirilmesinin mümkün olmayacağına dikkat çeken Başlak, üreticileri bilinçlendirmeye daha çok öncelik verdiklerini aktardı. Başlak, entegre edilecek makine öğrenmesinin daha verimli sonuçlar üretmesinin ancak bu şekilde mümkün olacağı görüşünü paylaştı.

Yeni teknolojileri kullanacağımız yeni projelere ve talep artışına ihtiyaç var



Konuşmacıların tümünün özellikle yönetmeliklerin düzenlenmesi, uzun vadeli planlamaların oluşturulması, üretimle tüketimin aynı yerde ve üretimde üst sınır üzerinde durmasının bir sebebi de bu önemli enerji kaynağının geleceğe damga vuracak olması. YBT Enerji Kurucusu Yusuf Bahadır Turhan’a göre tıpkı Endüstri Devrimi’ne baştan ayak uyduran ülkelerinin gelişme hızlarını süratle artırmaları gibi, şimdilerde de yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapan ülkelerin geleceğin gelişmiş ülkeleri arasında yer alacak.