Güneş ışığına 130 milyon dolarlık yatırım yaptı
130 milyon dolarlık yatırımla IC Enterra tarafından hayata geçirilen 100 MW kapasiteli Erzin-2 GES, yılda 248 bin MWh üretimle 155 bin haneye temiz enerji sağlıyor. Yıllık 157 bin ton karbon salımını önleyen proje, Hatay’ın yeniden yapılanma sürecine güç katarken Türkiye’nin net sıfır hedefine temiz enerjiyle ışık tutacak.
Başak Nur GÖKÇAM
Türkiye’nin temiz enerji geleceğini güneşin gücüyle şekillendiren IC Enterra Yenilenebilir Enerji, Hatay’daki 100 megawatt kapasiteli Erzin-2 GES yatırımıyla sürdürülebilir dönüşümde yeni bir sayfa açtı. Yıllık 248 bin megavatsaatlik elektrik üretimiyle 155 bin haneye enerji sağlayan ve 157 bin ton karbon salımını önleyen proje, yalnızca güneşten enerji üretmekle kalmıyor; çevresel sorumluluğu, ekonomik kalkınmayı ve iklim hedeflerini aynı potada buluşturuyor.
Projenin yatırım tutarının 130 milyon dolar olduğu bilgisini veren IC Enterra CEO’su Cem Aşık, “Ocak– Ekim 2025 döneminde toplam 1.125 megavatsaat (MWh) elektrik ürettik. Erzin-2 GES, bu üretimin yüzde 18,5’ini tek başına sağladı. Santralin devreye alındığı 2024 yılından bu yana toplam üretimi 223.490 MWh’ye ulaştı. Ancak bizim için elektrik üretmek yalnızca megavat hesabı yapmak değil; uzun vadeli bir değer yaratmak anlamına geliyor. Türkiye’nin enerji dönüşümüne yön veren bir marka olma hedefimiz doğrultusunda yatırımlarımıza istikrarla devam edeceğiz. Türkiye’nin toplam elektrik üretiminde ise Ocak-Eylül 2025 döneminde güneş enerjisinin payı yüzde 11,25 oldu” dedi.
Hatay'ın yeniden yapılanma sürecine katkı veriyor
Yatırım planlandığında 6 Şubat depremlerinin henüz yaşanmadığını söyleyen Cem Aşık, “6 Şubat 2023 depremi hepimiz için büyük bir sınav oldu. Erzin-2 GES, yaşanan yıkımın ardından bölgenin yeniden ayağa kalkması için daha da önem kazandı. Bir yandan bölgedeki vatandaşlarımızın yanında olurken, enerji altyapısının yeniden güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla bu yatırımı aynı azimle sürdürdük. Erzin-2 GES bugün temiz enerji üretimiyle ve bölge ekonomisine sağladığı katkıyla Hatay’ın yeniden yapılanma sürecine destek veriyor” ifadelerini kullandı.
Erzin-2 GES’in yanı sıra, IC Holding ve İbrahim Çeçen Vakfı’nın da deprem bölgesinde yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmalarına da değinen Aşık, “IC Holding ve İbrahim Çeçen Vakfımız aracılığıyla bölge halkının yeniden hayata tutunmasına katkı sunuyoruz. Bu kapsamda, İskenderun’da depremden etkilenen vatandaşlar için inşa edilen yaşam alanı, barınma ve sosyal ihtiyaçların karşılanması açısından bir örnek oluşturuyor” diye ekledi.
Uluslararası finansmanla güçlenen yatırım
Erzin-2 GES’in Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) tarafından toplam 65 milyon dolar finansman anlaşması yapıldığını hatırlatan IC Enterra CEO’su Cem Aşık, “AIIB ve TSKB gibi uluslararası güçlü finans kurumlarının desteği, IC Enterra’nın finansal sağlamlığına ve sürdürülebilir büyüme vizyonuna duyulan güveni yansıtıyor. Bu iş birliğiyle yalnızca bir yatırım değil, geleceğin enerji sistemleri için sağlam bir finansal altyapı da oluşturduk” bilgisini verdi.
İstanbul’dan Ankara’ya uzanan güneş koridoru
Erzin Güneş Enerji Santrali, yaklaşık 2 milyon metrekarelik bir alana yayılıyor, bu da yaklaşık 280 futbol sahası büyüklüğünde bir alana denk geliyor. Kablo uzunluğu 1 milyon metrenin üzerinde. Bu, Türkiye’nin doğusundan batısına uzanacak kadar büyük bir enerji hattı anlamına geliyor. 250 binden fazla panel, 2 bin 389 tracker üzerinde konumlandırıldı. Bu paneller yan yana dizildiğinde İstanbul’dan Ankara’ya uzanan bir güneş koridoru oluşturabiliyor. Santralde 4 bin 866 ton çelik konstrüksiyon montajı tamamlandı. Bu da Eyfel Kulesi’nin taşıyıcı çelik miktarının yaklaşık üçte ikisine eşdeğer.