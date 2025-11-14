Güneş ışığına 130 milyon dolarlık yatırım yaptı

Başak Nur GÖKÇAM

Türkiye’nin temiz enerji geleceğini gü­neşin gücüyle şekil­lendiren IC Enterra Yeni­lenebilir Enerji, Hatay’daki 100 megawatt kapasiteli Er­zin-2 GES yatırımıyla sür­dürülebilir dönüşümde yeni bir sayfa açtı. Yıllık 248 bin megavatsaatlik elektrik üre­timiyle 155 bin haneye enerji sağlayan ve 157 bin ton kar­bon salımını önleyen pro­je, yalnızca güneşten enerji üretmekle kalmıyor; çevresel sorumluluğu, ekonomik kal­kınmayı ve iklim hedeflerini aynı potada buluşturuyor.

Projenin yatırım tutarı­nın 130 milyon dolar oldu­ğu bilgisini veren IC Enter­ra CEO’su Cem Aşık, “Ocak– Ekim 2025 döneminde toplam 1.125 megavatsaat (MWh) elektrik ürettik. Er­zin-2 GES, bu üretimin yüz­de 18,5’ini tek başına sağla­dı. Santralin devreye alın­dığı 2024 yılından bu yana toplam üretimi 223.490 MWh’ye ulaştı. Ancak bizim için elektrik üretmek yalnız­ca megavat hesabı yapmak değil; uzun vadeli bir değer yaratmak anlamına geliyor. Türkiye’nin enerji dönüşü­müne yön veren bir marka ol­ma hedefimiz doğrultusun­da yatırımlarımıza istikrarla devam edeceğiz. Türkiye’nin toplam elektrik üretiminde ise Ocak-Eylül 2025 döne­minde güneş enerjisinin payı yüzde 11,25 oldu” dedi.

Hatay'ın yeniden yapılanma sürecine katkı veriyor

Yatırım planlandığında 6 Şubat depremlerinin he­nüz yaşanmadığını söyle­yen Cem Aşık, “6 Şubat 2023 depremi hepimiz için büyük bir sınav oldu. Erzin-2 GES, yaşanan yıkımın ardından bölgenin yeniden ayağa kalk­ması için daha da önem ka­zandı. Bir yandan bölgedeki vatandaşlarımızın yanında olurken, enerji altyapısının yeniden güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla bu yatı­rımı aynı azimle sürdürdük. Erzin-2 GES bugün temiz enerji üretimiyle ve bölge ekonomisine sağladığı kat­kıyla Hatay’ın yeniden yapı­lanma sürecine destek veri­yor” ifadelerini kullandı.

Erzin-2 GES’in yanı sıra, IC Holding ve İbrahim Çe­çen Vakfı’nın da deprem böl­gesinde yürüttüğü sosyal so­rumluluk çalışmalarına da değinen Aşık, “IC Holding ve İbrahim Çeçen Vakfımız aracılığıyla bölge halkının yeniden hayata tutunmasına katkı sunuyoruz. Bu kap­samda, İskenderun’da dep­remden etkilenen vatandaş­lar için inşa edilen yaşam alanı, barınma ve sosyal ih­tiyaçların karşılanması açı­sından bir örnek oluşturu­yor” diye ekledi.

Uluslararası finansmanla güçlenen yatırım

Erzin-2 GES’in Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) tarafından toplam 65 milyon dolar finansman anlaşması yapıldığını hatırlatan IC Enterra CEO’su Cem Aşık, “AIIB ve TSKB gibi uluslararası güçlü finans kurumlarının desteği, IC Enterra’nın finansal sağlamlığına ve sürdürülebilir büyüme vizyonuna duyulan güveni yansıtıyor. Bu iş birliğiyle yalnızca bir yatırım değil, geleceğin enerji sistemleri için sağlam bir finansal altyapı da oluşturduk” bilgisini verdi.

İstanbul’dan Ankara’ya uzanan güneş koridoru

Erzin Güneş Enerji Santrali, yaklaşık 2 milyon metrekarelik bir alana yayılıyor, bu da yaklaşık 280 futbol sahası büyüklüğünde bir alana denk geliyor. Kablo uzunluğu 1 milyon metrenin üzerinde. Bu, Türkiye’nin doğusundan batısına uzanacak kadar büyük bir enerji hattı anlamına geliyor. 250 binden fazla panel, 2 bin 389 tracker üzerinde konumlandırıldı. Bu paneller yan yana dizildiğinde İstanbul’dan Ankara’ya uzanan bir güneş koridoru oluşturabiliyor. Santralde 4 bin 866 ton çelik konstrüksiyon montajı tamamlandı. Bu da Eyfel Kulesi’nin taşıyıcı çelik miktarının yaklaşık üçte ikisine eşdeğer.