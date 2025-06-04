Güneşin gücüyle plastiği geri dönüştürecek

Plastik atıkları ham maddeye dönüştü­rerek geri kazandı­ran BURPOL Polimer Plas­tik, Bursa’daki fabrikasında devreye aldığı Güneş Enerji­si Sistemi (GES) ile sürdürü­lebilirlik hedeflerine bir adım daha yaklaştığını duyurdu.

Bursa Kayapa Organize Sana­yi Bölgesi’ndeki fabrikasın­da, plastik atıkları işleyerek yeniden ekonomiye kazandı­ran BURPOL Polimer Plastik Kurucu Ortağı ve Genel Mü­dürü İlkay Yıldırım, şirke­tin sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda attığı adım­ları ve devreye alınan Güneş Enerjisi Sistemi (GES) pro­jesiyle ilgili bilgi verdi. 2022 yılından bu yana karbon ayak izini azaltma hedefine doğru emin adımlarla ilerledikleri­ni belirten Yıldırım, 2050 yılı karbon nötr hedefine ulaşma yolunda somut veriler ve ya­tırımlarla sektöre öncülük et­tiklerini vurguladı.

İlkay Yıldırım açıklama­sında, “2022 yılından bu ya­na sürdürülebilirlik ve karbon ayak izi çalışmalarımız kap­samında ciddi bir yol harita­sı uyguluyoruz. Bu çerçeve­de, gerçekleştirdiğimiz üreti­mi doğrudan orijinal malzeme ile karşılamış olsaydık, doğaya çok daha fazla karbon salımı söz konusu olacaktı. Ancak biz, global çevre danışmanları ve doğrulama firmaları tarafın­dan hesaplamaları yapılan ve sertifikalarla belgelendirilen şekilde, yalnızca 2022 yılı için 32 milyon 405 bin 43 ton kar­bondioksit emisyon salımıyla önemli bir fark yarattık. Bu ba­şarı, karbon nötr 2050 hedef­lerimize katkı sağlayan büyük bir adımdır” diye konuştu.

“Fosil tüketimi azaltılacak”

GES yatırımı sayesinde yal­nızca karbon emisyonlarının değil, fosil yakıt tüketiminin de önemli ölçüde azaltılacağı­nı söyleyen Yıldırım, “Bu sis­tem sayesinde, yaklaşık 142 bin 078 litre petrol veya 94 bin 718 metreküp doğalgaz tüke­timinin önüne geçileceğiz. Elektrik üretiminde kullanıl­ması gereken 40,73 Ton Eşde­ğer Petrol (TEP) seviyesinde­ki bir tüketim de artık güneş enerjisiyle karşılanacak. Böy­lece hem enerji kaynakları­mızı daha verimli kullanacak hem de çevresel etkilerimizi en aza indireceğiz” dedi.

Sadece bugünü değil yarını da koruyan üretim modeli

Son olarak sürdürülebilirlik vizyonlarının uzun vadeli oldu­ğunu vurgulayan BURPOL Po­limer Plastik Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü İlkay Yıldırım, “Tüm bu süreci başarıyla yöne­ten bir plastik geri dönüşüm fir­ması olarak sektörümüze örnek olmaktan gurur duyuyoruz. Ge­lecek yıllarda da bu doğrultuda­ki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Amacımız; sade­ce bugünü değil, yarını da ko­ruyan bir üretim modeli ortaya koymak” diye ekledi.

“18 bin 944 ağaca eşdeğer karbon azaltımı sağlanacak”

BURPOL Polimer Plastik’in 2025 yılı için en önemli hedeflerinden birinin güneş enerjisinden elektrik üretimi olduğunu vurgulayan BURPOL Polimer Plastik Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü İlkay Yıldırım, “2025 yılı itibarıyla enerjimizi güneşten üretmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda bin 680 metrekare çatı alanımıza kurduğumuz Güneş Enerjisi Sistemi ile yılda 473 bin 592 kWh elektrik üretmeyi planlıyoruz. Bu üretim sayesinde yılda yaklaşık 208 bin 381 kg karbondioksit salımı önlenecek. Bu rakam, 18 bin 944 ağacın yıllık temizleme kapasitesine eşdeğer” ifadelerinde bulundu