Güneşin gücüyle plastiği geri dönüştürecek
Plastik atıkları yeniden ekonomiye kazandıran BURPOL, GES yatırımıyla yıllık 473 bin kilowatt enerji üreterek, ihtiyacı olan elektriğin tamamını yenilenebilir enerjiden sağlayacak. Şirket, GES projesi ile yaklaşık 208 bin 381 kilogramlık karbon salımını önleyecek.
Plastik atıkları ham maddeye dönüştürerek geri kazandıran BURPOL Polimer Plastik, Bursa’daki fabrikasında devreye aldığı Güneş Enerjisi Sistemi (GES) ile sürdürülebilirlik hedeflerine bir adım daha yaklaştığını duyurdu.
Bursa Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikasında, plastik atıkları işleyerek yeniden ekonomiye kazandıran BURPOL Polimer Plastik Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü İlkay Yıldırım, şirketin sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda attığı adımları ve devreye alınan Güneş Enerjisi Sistemi (GES) projesiyle ilgili bilgi verdi. 2022 yılından bu yana karbon ayak izini azaltma hedefine doğru emin adımlarla ilerlediklerini belirten Yıldırım, 2050 yılı karbon nötr hedefine ulaşma yolunda somut veriler ve yatırımlarla sektöre öncülük ettiklerini vurguladı.
İlkay Yıldırım açıklamasında, “2022 yılından bu yana sürdürülebilirlik ve karbon ayak izi çalışmalarımız kapsamında ciddi bir yol haritası uyguluyoruz. Bu çerçevede, gerçekleştirdiğimiz üretimi doğrudan orijinal malzeme ile karşılamış olsaydık, doğaya çok daha fazla karbon salımı söz konusu olacaktı. Ancak biz, global çevre danışmanları ve doğrulama firmaları tarafından hesaplamaları yapılan ve sertifikalarla belgelendirilen şekilde, yalnızca 2022 yılı için 32 milyon 405 bin 43 ton karbondioksit emisyon salımıyla önemli bir fark yarattık. Bu başarı, karbon nötr 2050 hedeflerimize katkı sağlayan büyük bir adımdır” diye konuştu.
“Fosil tüketimi azaltılacak”
GES yatırımı sayesinde yalnızca karbon emisyonlarının değil, fosil yakıt tüketiminin de önemli ölçüde azaltılacağını söyleyen Yıldırım, “Bu sistem sayesinde, yaklaşık 142 bin 078 litre petrol veya 94 bin 718 metreküp doğalgaz tüketiminin önüne geçileceğiz. Elektrik üretiminde kullanılması gereken 40,73 Ton Eşdeğer Petrol (TEP) seviyesindeki bir tüketim de artık güneş enerjisiyle karşılanacak. Böylece hem enerji kaynaklarımızı daha verimli kullanacak hem de çevresel etkilerimizi en aza indireceğiz” dedi.
Sadece bugünü değil yarını da koruyan üretim modeli
Son olarak sürdürülebilirlik vizyonlarının uzun vadeli olduğunu vurgulayan BURPOL Polimer Plastik Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü İlkay Yıldırım, “Tüm bu süreci başarıyla yöneten bir plastik geri dönüşüm firması olarak sektörümüze örnek olmaktan gurur duyuyoruz. Gelecek yıllarda da bu doğrultudaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Amacımız; sadece bugünü değil, yarını da koruyan bir üretim modeli ortaya koymak” diye ekledi.
“18 bin 944 ağaca eşdeğer karbon azaltımı sağlanacak”
BURPOL Polimer Plastik’in 2025 yılı için en önemli hedeflerinden birinin güneş enerjisinden elektrik üretimi olduğunu vurgulayan BURPOL Polimer Plastik Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü İlkay Yıldırım, “2025 yılı itibarıyla enerjimizi güneşten üretmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda bin 680 metrekare çatı alanımıza kurduğumuz Güneş Enerjisi Sistemi ile yılda 473 bin 592 kWh elektrik üretmeyi planlıyoruz. Bu üretim sayesinde yılda yaklaşık 208 bin 381 kg karbondioksit salımı önlenecek. Bu rakam, 18 bin 944 ağacın yıllık temizleme kapasitesine eşdeğer” ifadelerinde bulundu