‘Güneş’le 600 milyon dolarlık yatırım gelecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba­kanlığınca Antalya’da 40 megavat, Karaman’da 200, Malatya’da 75, Van’da 60, Kütah­ya’da 40 ve Konya’nın Karapınar il­çesinde 385 megavat olacak şekilde toplam 800 megavat alan için baş­vurular bugün alınacak.

Tekrar dolara dönüldü

Her bir yarışma için başlangıç ta­van fiyatı kilovatsaat başına 5,50 dolar/cent, taban fiyatı da kilovat­saat başına 3,25 dolar/cent olacak. Taban fiyata ulaşılması halinde megavat başına katkı payı artırma başlangıç fiyatı 10 bin dolar olarak belirlendi.

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, 800 megavatlık YEKA güneş enerjisi santral projelerinde trafo merkezi ve hat yatırımları ile yaklaşık 600 milyon dolarlık yatırım geleceğini söyledi.

Yeni YEKA yarışmasında dikkati çeken değişiklikler olduğunu ve bu değişikliklerin sektörü olumlu etki­leyeceğini ifade eden Erkan, “Yeni YEKA yarışmaları için mevzuatta değişikliğe gidildi, öncesinde teşvik kilovatsaat başına Türk Lirası cin­sindendi, yeni düzenlemede tekrar dolar cinsinden olacak. Depolama faaliyetleri bu projeler için serbest bırakıldı bu da olumlu bir gelişme. Ayrıca kısa sürede projenin gerçek­leştirilmesi için hızlandırıcı unsur­lar eklendi.” diye konuştu.

Erkan, yatırımların hızla ger­çekleştirilmesi için ilk 5 yıl içinde yatırımcının projeyi bitirmesiyle elektriği serbest piyasada satma hakkı verilmesinin güneş enerji­si projelerini ivmelendireceğini anlattı. Projelerin çevre üzerinde­ki önemli etkilerinin belirlendi­ği Çevresel Etki Değerlendirme­si (ÇED) süreçlerine yönelik de­ğişikliklerin olması halinde tüm yatırım sürecinin hızlanacağını dile getiren Erkan, “Düzenleme­de ÇED’ler de dahil edilmiş olsay­dı, biten ÇED üzerine proje baş­latılsaydı kısa süre içinde yatırım sonuçlandırılırdı. ÇED süreçle­ri bazen yılları bulabiliyor. Bu da yatırımcı için dezavantaj sağlaya­biliyor.” ifadelerini kullandı.

5 bin 850 megavatlık kapasite açıklandı

Türkiye’nin elektrik talebinin 2035’te en az 510 milyar kilovatsaat olacağı hesaplanıyor. Bu noktada yenilenebilir enerji kaynaklarına büyük iş düşüyor. Bakanlık, bugüne kadar güneş ve rüzgar enerjisinde 5 bin 850 megavatlık YEKA duyurusu gerçekleştirdi. YEKA projelerinden bazıları iptal edildi, bazıları tamamlandı, bazıları ise yatırım aşamasında bulunuyor. Türkiye’de 2035’e kadar rüzgar ve güneş kurulu gücünün 4 katına çıkarılarak 120 bin megavata yükseltilmesi hedefleniyor.