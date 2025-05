Güneşten koruyor ama cepleri yakıyor

Takip Et

Nurdoğan A. ERGÜN

Tatil sezonunun gelip çatmasıyla bazı ürün kalemlerinde fiyatlar bütçeleri zorlamaya başladı. Uzmanlar, cilt sağlık sorunla­rına önlem almak ve cilt kanse­rinin önüne geçmek için kışın bile güneş koruyucu kremler kullanılmasını önere dursun bu kremlerin fiyatı cep yakma­ya devam ediyor. Özellikle ta­til sezonun gelmesiyle koruyu­cu güneş kremlerinin fiyatla­rı gün geçtikçe artarken satış kanalı ve içeriğine bağlı olarak bazı markalarda fiyatlar 2 bin TL’yi aşıyor. Özellikle döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve ithalat maliyetlerinin yüksel­mesi, güneş kremi fiyatlarını etkileyen başlıca faktörler ara­sında yer alıyor. Pandemi ön­cesinde yaklaşık 7 milyar do­larlık büyüklüğe ulaşan ve yıl­lık ortalama yüzde 7 büyüyen güneş koruyucu ürünler paza­rı, 2028’de küresel büyüklüğü­nün 13.6 milyar dolara ulaşma­sı bekleniyor.

10 kişiden biri güneş koruyucu kullanıyor

L’oreal Türkiye’nin araştır­ması, Türkiye’de güneş koru­yucu kullanımının da sınıfta kaldığını gösteriyor. Yıllık or­talama 5 milyon kutu güneş kremi pazarına sahip Türki­ye’de yalnızca 10 kişiden 1’i gü­neş kremi kullanıyor. Güneş kremi kullanımı sınırlı kalır­ken, serum kullanı­mının kadınların günlük rutin­lerine ek­lendiği görülüyor. Özellikle 25-34 yaş aralığındaki kadınlar serum kullanmayı daha çok tercih ediyor.

Türkiye güzellik paza­rında en büyük payı yüzde 24 ile cilt bakımı kategorisi alır­ken, bunu sırasıyla saç bakımı, makyaj ve hijyen, parfüm ve saç boyası takip ediyor. Kanal kırımlarında ise hızlı tüketim ürünleri kategorisinin payının yüzde 60, lüks tüketimin yüzde 15, dermokozmetiğin yüzde 10 ve profesyonel ürünlerin yüzde 5 paya sahip olduğu tespit edil­di. Türkiye’de kişi başına düşen güzellik harcaması 40 euro ile düşük seviyelerdeyken, güzel­lik ürünü kullananlarda kişi ba­şı güzellik harcaması yıllık 196 euro seviyesine çıkıyor.

450 TL’ye de 2 bin TL’ye de ürün var

2025 yılı için bazı popüler güneş kremi markaları ve or­talama satış fiyatları şöyle: La Roche-Posay Anthelios SPF 50+; hassas ciltler için önerilen bu ürün, 620 ile bin 525 TL ara­sında satılıyor. Nivea Sun Pro­tect & Moisture SPF 50; gün­lük kullanım için ideal olan bu krem, 527 ile bin 160 TL ara­lığında bulunabiliyor.

Vichy Capital Soleil SPF 50; anti-a­ging özellikleriyle dikkat çe­ken bu ürünün fiyatı 565 ile 2 bin TL civarında. Eucerin Sun Gel-Cream Dry Touch SPF 50; yağlı ciltler için uygun olan bu krem, bin 500-bin 650 TL ara­sında değişen fiyatlarla satış­ta. Avene Very High Protection Cream SPF 50+; hassas ciltler için ideal olan bu ürün, 800- 900 TL arasında fiyatlandırı­lıyor. Celenes By Sweden Yaş­lanma Karşıtı SPF 50; uygun fiyatlı bir seçenek arayanlar için bu krem, 179-199 TL ara­sında bulunabiliyor. Farmasi Dr. C. Tuna Sun Serisi SPF 50; hem yüz hem de vücut için uy­gun olan bu ürünler, 215-500 TL arasında değişen fiyatlarla satışta.

Skin1004 Madagascar Centella SPF 50+; Kore men­şeli bu ürün, 838 TL fiyat eti­ketiyle dikkat çekiyor. Bee Be­auty Güneşten Koruyucu Le­ke Karşıtı Yüz Kremi SPF 50; Gratis'e özel olarak satılan bu ürün, 99 TL gibi neredeyse en uygun bir fiyata sahip. Solan­te Güneş Kremi Çeşitleri; çeşi­dine göre değişmekle birlikte, Solante markasının ürünleri 330-500 TL arasında fiyatlan­dırılıyor. Sinoz Pink Touch ton eşitleyici sıvı güneş kremi SPF 50+; kızarıklık, güneş lekesi, si­vilce izi, tahriş gibi cilt sorun­larına karşı 799 TL olan fiya­tı yüzde 50 indirimle 399.50 TL’den satılıyor.

4 mevsim kullanılmalı

Güneş kremi cildi güneş ışınlarından, özellikle zararlı UVA ve UVB türlerine karşı koruyup, radyasyonun etkilerinin cilde geçmesini engelleyen ürünler. Uzmanlar, güneş kremlerinin sadece yaz mevsiminde değil cilt tipine uygun olanların tüm yıl boyunca kullanılmasını tavsiye ediyor.

Tüketici nelere dikkat etmeli?

-Erken alışveriş: Yaz aylarında artan talep nedeniyle fiyatlar yükselebilir. İhtiyacınız olan ürünleri önceden temin etmek tasarruf sağlayabilir.

-İndirim ve kampanyaları takip etme: Gratis, Watsons, Trendyol gibi perakendecilerin düzenlediği kampanyaları takip ederek uygun fiyatlı alışveriş yapabilirsiniz.

-Cilt tipinize uygun ürün seçimi: Cilt tipinize uygun ürünleri tercih etmek, hem cilt sağlığınızı korur hem de ürünün etkinliğini artırır.

-SPF değeri: Günlük kullanım için en az SPF 30, yaz aylarında ise SPF 50 ve üzeri ürünler tercih edilmelidir.