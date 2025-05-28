Güneşten koruyor ama cepleri yakıyor
Kozmetik ve kişisel bakım sektörü içerisinde henüz çok küçük bir paya sahip güneş koruyucu ürünlerinde yaz sezonu fiyatları cep yakıyor. Satış kanalı ve içeriklerine göre değişse de fiyatlar 420 TL’den 2 bin TL’ye kadar uzanıyor. Türkiye’de 10 kişiden 1’i güneş kremi kullanırken, küresel pazarın 2028’de 13.6 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
Nurdoğan A. ERGÜN
Tatil sezonunun gelip çatmasıyla bazı ürün kalemlerinde fiyatlar bütçeleri zorlamaya başladı. Uzmanlar, cilt sağlık sorunlarına önlem almak ve cilt kanserinin önüne geçmek için kışın bile güneş koruyucu kremler kullanılmasını önere dursun bu kremlerin fiyatı cep yakmaya devam ediyor. Özellikle tatil sezonun gelmesiyle koruyucu güneş kremlerinin fiyatları gün geçtikçe artarken satış kanalı ve içeriğine bağlı olarak bazı markalarda fiyatlar 2 bin TL’yi aşıyor. Özellikle döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve ithalat maliyetlerinin yükselmesi, güneş kremi fiyatlarını etkileyen başlıca faktörler arasında yer alıyor. Pandemi öncesinde yaklaşık 7 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan ve yıllık ortalama yüzde 7 büyüyen güneş koruyucu ürünler pazarı, 2028’de küresel büyüklüğünün 13.6 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
10 kişiden biri güneş koruyucu kullanıyor
L’oreal Türkiye’nin araştırması, Türkiye’de güneş koruyucu kullanımının da sınıfta kaldığını gösteriyor. Yıllık ortalama 5 milyon kutu güneş kremi pazarına sahip Türkiye’de yalnızca 10 kişiden 1’i güneş kremi kullanıyor. Güneş kremi kullanımı sınırlı kalırken, serum kullanımının kadınların günlük rutinlerine eklendiği görülüyor. Özellikle 25-34 yaş aralığındaki kadınlar serum kullanmayı daha çok tercih ediyor.
Türkiye güzellik pazarında en büyük payı yüzde 24 ile cilt bakımı kategorisi alırken, bunu sırasıyla saç bakımı, makyaj ve hijyen, parfüm ve saç boyası takip ediyor. Kanal kırımlarında ise hızlı tüketim ürünleri kategorisinin payının yüzde 60, lüks tüketimin yüzde 15, dermokozmetiğin yüzde 10 ve profesyonel ürünlerin yüzde 5 paya sahip olduğu tespit edildi. Türkiye’de kişi başına düşen güzellik harcaması 40 euro ile düşük seviyelerdeyken, güzellik ürünü kullananlarda kişi başı güzellik harcaması yıllık 196 euro seviyesine çıkıyor.
450 TL’ye de 2 bin TL’ye de ürün var
2025 yılı için bazı popüler güneş kremi markaları ve ortalama satış fiyatları şöyle: La Roche-Posay Anthelios SPF 50+; hassas ciltler için önerilen bu ürün, 620 ile bin 525 TL arasında satılıyor. Nivea Sun Protect & Moisture SPF 50; günlük kullanım için ideal olan bu krem, 527 ile bin 160 TL aralığında bulunabiliyor.
Vichy Capital Soleil SPF 50; anti-aging özellikleriyle dikkat çeken bu ürünün fiyatı 565 ile 2 bin TL civarında. Eucerin Sun Gel-Cream Dry Touch SPF 50; yağlı ciltler için uygun olan bu krem, bin 500-bin 650 TL arasında değişen fiyatlarla satışta. Avene Very High Protection Cream SPF 50+; hassas ciltler için ideal olan bu ürün, 800- 900 TL arasında fiyatlandırılıyor. Celenes By Sweden Yaşlanma Karşıtı SPF 50; uygun fiyatlı bir seçenek arayanlar için bu krem, 179-199 TL arasında bulunabiliyor. Farmasi Dr. C. Tuna Sun Serisi SPF 50; hem yüz hem de vücut için uygun olan bu ürünler, 215-500 TL arasında değişen fiyatlarla satışta.
Skin1004 Madagascar Centella SPF 50+; Kore menşeli bu ürün, 838 TL fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Bee Beauty Güneşten Koruyucu Leke Karşıtı Yüz Kremi SPF 50; Gratis'e özel olarak satılan bu ürün, 99 TL gibi neredeyse en uygun bir fiyata sahip. Solante Güneş Kremi Çeşitleri; çeşidine göre değişmekle birlikte, Solante markasının ürünleri 330-500 TL arasında fiyatlandırılıyor. Sinoz Pink Touch ton eşitleyici sıvı güneş kremi SPF 50+; kızarıklık, güneş lekesi, sivilce izi, tahriş gibi cilt sorunlarına karşı 799 TL olan fiyatı yüzde 50 indirimle 399.50 TL’den satılıyor.
4 mevsim kullanılmalı
Güneş kremi cildi güneş ışınlarından, özellikle zararlı UVA ve UVB türlerine karşı koruyup, radyasyonun etkilerinin cilde geçmesini engelleyen ürünler. Uzmanlar, güneş kremlerinin sadece yaz mevsiminde değil cilt tipine uygun olanların tüm yıl boyunca kullanılmasını tavsiye ediyor.
Tüketici nelere dikkat etmeli?
-Erken alışveriş: Yaz aylarında artan talep nedeniyle fiyatlar yükselebilir. İhtiyacınız olan ürünleri önceden temin etmek tasarruf sağlayabilir.
-İndirim ve kampanyaları takip etme: Gratis, Watsons, Trendyol gibi perakendecilerin düzenlediği kampanyaları takip ederek uygun fiyatlı alışveriş yapabilirsiniz.
-Cilt tipinize uygun ürün seçimi: Cilt tipinize uygun ürünleri tercih etmek, hem cilt sağlığınızı korur hem de ürünün etkinliğini artırır.
-SPF değeri: Günlük kullanım için en az SPF 30, yaz aylarında ise SPF 50 ve üzeri ürünler tercih edilmelidir.