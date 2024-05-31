Günlük 700 ton süt işleyen Muratbey, ihracata odaklandı

Türkiye çapında 50 bini aşkın satış noktalarının bulunduğunu sözlerine ekleyen Erol, “Ürünlerimizi dünyanın birçok yerindeki müşterilerimize ulaştırıyoruz. Muratbey olarak bugün 300’ün üzerinde ürün çeşidiyle farklı coğrafyalardaki birçok ülkeye ihracat yapıyor, rekabet ediyoruz” şeklinde konuştu.

“İhracatın ciromuzdaki payı yüzde 40’a çıkacak”

Muratbey olarak son yıllarda ihracat odaklı yatırımlarını artırdıklarını söyleyen Necmi Erol, “2023 yılında katma değerli ihracatı artırmak ve ülke ekonomisine fayda sağlamak misyonumuz doğrultusunda çalıştık ve 2024’te de bu doğrultuda çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Erol, “5 yıllık stratejik planımız doğrultusunda ihracatın ciromuzdaki payını yüzde 40’a çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda stratejik planlarımızı ve yol haritamızı oluşturduk” dedi. Farklılaşmayı sürdürülebilir kılmak ve büyümeye devam etmenin gelecek hedefleri arasında bulunduğunu ekleyen Necmi Erol, AB ülkelerinin öncelikli pazarları olduğunu belirtti.

“Bir dünya markası olma vizyonuyla çalışıyoruz”

Muratbey’in ihracat yaptığı ülke sayısını 2013’ten bu yana 2,7 kat artırdığı bilgisini paylaşan Necmi Erol, “Dünya çapında AB ülkelerinden Ortadoğu’ya, ABD’den Yeni Zelanda’ya, İngiltere’den Türki Cumhuriyetler ve Çin’e kadar 5 kıtaya peynir ihracatı gerçekleştirdik.

Turquality kapsamında süt ürünleri üreticisi olan yalnızca 3 firmadan biri ve tek peynir markası olarak 2018’den beri Türkiye’den Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika, Danimarka, Avusturya ve Hollanda başta olmak üzere öncelikli pazarımız olan AB ülkelerine sürekli yükselen bir grafikle peynir ihraç ediyoruz” ifadesini kullandı. “Bir dünya markası” olma vizyonuna sahip olduklarını sözlerine ekleyen Erol, “Bu doğrultuda ihracat odaklı yatırımlara ağırlık veriyor, hedef pazarlarımızda büyümeye devam ediyoruz” dedi.

“Dünyada ilk kez D vitamini içeren peynir üretiyoruz”

Halk sağlığını koruma ve bağışıklığı güçlendirme hedefli inovasyon çalışmalarına değinen Necmi Erol, bu çalışmalarda elde edilen deneyim ile ‘Zenginleştirilmiş Peynirler’i keşfettiklerini anlattı. Erol, sözlerini şöyle sürdürdü: “Muratbey Plus alt markalı zenginleştirilmiş peynirlerimiz ve çocuklara özel geliştirdiğimiz Misto peynir, uzun bir AR-GE sonucunda üretildi ve piyasaya sunuldu. Aynı lezzeti koruyarak dünyada ilk kez D vitamini ile zenginleştirilmiş peynirler üretmeye başladık. Akademisyenlerin önerileriyle 100 gramıyla günlük ihtiyacın Sağlık Bakanlığı referanslarına göre yüzde 33’ünü karşılama miktarı olan 5mcg (200IU) D-vitamini içeren ürünlerimizin seri üretimine 2019 sonunda başladık.”