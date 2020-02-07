Günlük ciro takibiyle alışveriş oranlarını artırdı

07 Şubat 2020

Leyla İLHAN



Mağazaların performanslarına kadar tüm çalışmalarını günlük olarak takip edip müdahale etme imkanı sunan Perakende Performans Yönetimi'ni bir yıldan bu yana uyguladıklarını aktaran İsfanbul AVM Yönetim Direktörü Kemal Baştürk, “Açık alan ve eğelen perakendesiyle farklışan AVM'miz derinleşmesine farklılaşmayı bundan sonrada sürdürecek.

Türkiye’de ilk defa kullanılan bu sistemle mevcut 200 mağazamızın cirolarını günlük olarak alıp, takip ediyoruz" bilgisini verdi. 15 yıl önce AVM’ler yatırımcı odaklı olup, yöneticilerin de mağazalar ile ilgilenmediğini, sadece ortak alan temizliğine ve güvenliğe bakıp mağaza içine girmediğine işaret eden Baştürk, "Şimdi ise ciro önemli. Mağazalar ciro yapmıyorlarsa AVM anlamsız oluyor. İsfanbul olarak geliştiğimiz sistemle bunu günlük olarak görebiliyoruz. AVM'ye kaç kişinin girdiğini, gördüğümüz gibi mağazaya da kaç kişinin girdiğini biliyoruz. Örneğin AVM’nin ziyaretçi sayısı artarken, mağazanın ki düşüyorsa, ya da mağazaya giren 10 kişiden sadece biri alışveriş yapıyorsa bu durumu mağaza müdürüne ve mağaza patronuna söyleyebiliyoruz. Böylece mağaza kaynaklı mı yoksa bulunduğu konum nedeniyle mi bir sıkıntı yaşanıp yaşanmadığını tespit etme imkanı buluyoruz” diye konuştu.





Verimsizliği azaltıyor



Verimsizlik nedeniyle günü doldurma imkanlarının artık olmadığını kaydeden Baştürk, “PPY denilen mağazaların metrekare performansı olacak bu uygulamada son derece önemli sonuclar alıyoruz. Örneğin buradan yola çıkarak küçülerek yerini değiştiren bir mağazamızın cirosu daha fazla arttı. Böylece İsfanbul’da önceki yıla göre kişi başı harcama tutarlarımız da yüzde 25 oranında artış gösterdi” diye konuştu. Geliştirdikleri GIK ile mağaza çalışanlarıyla bir anket yapıp hemen sonuç alınabildiğini aktaran Baştürk, ayrıca geliştirdikleri dijital kart ile AVM çalışanlarının kart taşıma derdine son verdiklerini ifade etti.



MallTrackSM ile müşteri memnuniyetini dijital ortamda gerçek zamanlı olarak ölçme imkanı yakaladıklarını aktaran Baştürk, “Lavobalara, emzirme odalarına, servislere konulan kare kodları telefonla okuttuklarında sorun hemen malimize düşüyor. Böylece saniyeler içinde bölgeye ulaşarak konuyu hemen çözme imkanı bulabiliyoruz” dedi.



AVM’lerde eğlence ve oyun alanlarının genel payının yüzde 5 iken kendilerinde bu oranın yüzde 20 olduğunu belirten Baştürk, eğlence perakendesinin ciroları içindeki payının yüzde 20-25 arasında olduğunu söyledi.



Çinli yerine Ruslara odaklanacak



1,5 milyonu yabancı olmak üzere 2019’da 18 milyon kişinin İsfanbul’u ziyaret ettiğini söyleyen Kemal Baştürk, yabancı misafirlerin özellikle Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden geldiğini ve yıllık cirolarının yüzde 20’sinin yabancı misafirlerden geldiğini belirtti. Bu yıl ise hedeflerine Çinli başta olmak üzere Uzakdoğulu turisti koyduklarını aktaran Baştürk, ancak kronavirüsü nedeniyle bunu değiştirip Rus ve Doğu Avrupa ülkelerine odaklanacaklarını söyledi.

İsfanbul AVM'de bulunan açık otopark alanında Dizayn Outlet projeleri olduğunu ancak mecvut ekonomik konjonktür nedeniyleruhsatı alınmış bu çalışmayı ötelediklerini aktaran Kemal Baştürk, "Bu yıl sonuna doğru o projemizi de raftan indireceğiz" açıklamasını yaptı.