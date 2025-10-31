Gürcü mutfağından Türkiye’ye restoran yatırımı

Mehmet H. GÜLEL

Doğu Avrupa ve Orta Do­ğu’da 70 restoranı bulunan Tigrus Restaurant Holding, İs­tanbul’da Shvili adında ilk şu­besini Kadıköy Terminal’de açtı. Orta vadede Antalya, Bod­rum, Ankara ve İzmir’de 10- 15 restoran açmayı hedefle­yen Tigrus, büyüme planlarını DÜNYA’ya anlattı.

“Genç, meraklı ve yeni deneyimlere açık kitle var”

Türkiye’nin özellikle İstan­bul’un her zaman radarların­da olduğunu kaydeden Tigrus Restaurant Holding’in Sahi­bi ve Başkanı Henrik Winther, “Burası gastronominin günlük yaşamın bir parçası olduğu di­namik, çok kültürlü bir şehir. Türk pazarı aynı zamanda Or­ta Doğu ve Avrupa’nın en bü­yük ve en umut vadeden pazar­larından biri.

Halkı ise yemeğe derin bir tutkuyla bağlı. Otan­tiklik ve yemek kültürü üze­rine kurulu bir konsept olan Shvili için bu büyük bir uyum. Kadıköy’ü seçmemizin nede­ni ise İstanbul’un en canlı böl­gelerinden biri olması. Genç, meraklı ve yeni deneyimlere açık bir kitleye sahip. Termi­nal lokasyonu trend, modern ve gastronomik keşifler için doğal bir buluşma noktası. Bu nedenle Shvili’yi tanıtmak ve Türk misafirleriyle hızlıca bağ kurmak için ideal giriş noktası görüyoruz” dedi.

Stratejilerinin Türkiye’nin gastronomi sahnesi olan İs­tanbul’dan başlamak olduğu­nu bildiren Winther, ancak vizyonlarının daha geniş ol­duğunu ve burada güçlü bir te­mel kurduktan sonra Antalya, Bodrum, Ankara ve İzmir gibi şehirlere de açılmak için bak­tıklarını söyledi. Gürcü mut­fağının Türkiye’nin geneline hitap edebileceğine inandık­larını ve uzun vadeli bir geli­şim planı çerçevesinde hare­ket ettiklerini aktaran Wint­her, “Her zaman adım adım ilerliyoruz. Kısa vadede, önü­müzdeki yıl Türkiye’de birkaç restoran açmayı hedefliyoruz. Orta vadede ise yılda 2–3 res­toran açma temposunu koru­yarak, pazar dinamikleri ve doğru ortaklıklarla 10–15 res­torana ulaşabileceğimizi dü­şünüyoruz” diye konuştu.

Kafkas mutfağına ilgi artıyor

“Gürcü mutfağının Türk gastronomisiyle pek çok ortak değer taşıyor” diyen Winther, "Haçapuri, hinkali, özgün ba­haratlar Türk misafirlerinin ilgisini çekiyor. Dünya gene­linde de Kafkas mutfağına olan ilgi artıyor. Gürcistan, ulusla­rarası pazarlarda ‘yeni yemek kültürlerinden’ biri olarak öne çıktı” ifadelerini kullandı.

“Türkiye planlarımızın kesişim noktasında”

Coğrafi konumundan dolayı Türkiye’nin Avrupa, Orta Doğu ve Asya arasında doğal bir merkez yaptığına dikkat çeken Winther, “Burada güçlü bir varlık oluşturmak, yalnızca bölgesel mevcudiyetimizi güçlendirmekle kalmaz; aynı zamanda komşu pazarlara açılmak için stratejik bir üs oluşturur. Tigrus için Türkiye, önümüzdeki beş yıllık gelişim planlarımızın tam kesişim noktasında” dedi. Öte yandan, yüksek enflasyon şüphesiz bir zorluk oluşturduğunu, ancak aynı zamanda bir fırsat yarattığına değinen Winther, benzer ekonomik dalgalanmaların olduğu pazarlarda 20 yılı aşkın deneyimlerinin olduğunu aktardı.