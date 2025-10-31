Gürcü mutfağından Türkiye’ye restoran yatırımı
Türkiye’nin turist sayısında yakaladığı ivme gastronomi sektöründe yatırımların iştahını kabartıyor. Türkiye’deki potansiyeli gören uluslararası restoran zincirleri uzun vadeli yatırımlar yapıyor. Ülkemizde genellikle Batılı ülkelerden gelen yatırımlar, bu kez Doğu’dan geldi.
Mehmet H. GÜLEL
Doğu Avrupa ve Orta Doğu’da 70 restoranı bulunan Tigrus Restaurant Holding, İstanbul’da Shvili adında ilk şubesini Kadıköy Terminal’de açtı. Orta vadede Antalya, Bodrum, Ankara ve İzmir’de 10- 15 restoran açmayı hedefleyen Tigrus, büyüme planlarını DÜNYA’ya anlattı.
“Genç, meraklı ve yeni deneyimlere açık kitle var”
Türkiye’nin özellikle İstanbul’un her zaman radarlarında olduğunu kaydeden Tigrus Restaurant Holding’in Sahibi ve Başkanı Henrik Winther, “Burası gastronominin günlük yaşamın bir parçası olduğu dinamik, çok kültürlü bir şehir. Türk pazarı aynı zamanda Orta Doğu ve Avrupa’nın en büyük ve en umut vadeden pazarlarından biri.
Halkı ise yemeğe derin bir tutkuyla bağlı. Otantiklik ve yemek kültürü üzerine kurulu bir konsept olan Shvili için bu büyük bir uyum. Kadıköy’ü seçmemizin nedeni ise İstanbul’un en canlı bölgelerinden biri olması. Genç, meraklı ve yeni deneyimlere açık bir kitleye sahip. Terminal lokasyonu trend, modern ve gastronomik keşifler için doğal bir buluşma noktası. Bu nedenle Shvili’yi tanıtmak ve Türk misafirleriyle hızlıca bağ kurmak için ideal giriş noktası görüyoruz” dedi.
Stratejilerinin Türkiye’nin gastronomi sahnesi olan İstanbul’dan başlamak olduğunu bildiren Winther, ancak vizyonlarının daha geniş olduğunu ve burada güçlü bir temel kurduktan sonra Antalya, Bodrum, Ankara ve İzmir gibi şehirlere de açılmak için baktıklarını söyledi. Gürcü mutfağının Türkiye’nin geneline hitap edebileceğine inandıklarını ve uzun vadeli bir gelişim planı çerçevesinde hareket ettiklerini aktaran Winther, “Her zaman adım adım ilerliyoruz. Kısa vadede, önümüzdeki yıl Türkiye’de birkaç restoran açmayı hedefliyoruz. Orta vadede ise yılda 2–3 restoran açma temposunu koruyarak, pazar dinamikleri ve doğru ortaklıklarla 10–15 restorana ulaşabileceğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.
Kafkas mutfağına ilgi artıyor
“Gürcü mutfağının Türk gastronomisiyle pek çok ortak değer taşıyor” diyen Winther, "Haçapuri, hinkali, özgün baharatlar Türk misafirlerinin ilgisini çekiyor. Dünya genelinde de Kafkas mutfağına olan ilgi artıyor. Gürcistan, uluslararası pazarlarda ‘yeni yemek kültürlerinden’ biri olarak öne çıktı” ifadelerini kullandı.
“Türkiye planlarımızın kesişim noktasında”
Coğrafi konumundan dolayı Türkiye’nin Avrupa, Orta Doğu ve Asya arasında doğal bir merkez yaptığına dikkat çeken Winther, “Burada güçlü bir varlık oluşturmak, yalnızca bölgesel mevcudiyetimizi güçlendirmekle kalmaz; aynı zamanda komşu pazarlara açılmak için stratejik bir üs oluşturur. Tigrus için Türkiye, önümüzdeki beş yıllık gelişim planlarımızın tam kesişim noktasında” dedi. Öte yandan, yüksek enflasyon şüphesiz bir zorluk oluşturduğunu, ancak aynı zamanda bir fırsat yarattığına değinen Winther, benzer ekonomik dalgalanmaların olduğu pazarlarda 20 yılı aşkın deneyimlerinin olduğunu aktardı.