Güvenilir gıda tedarikçiliği sektörün değerini artıracak  

Hüseyin VATANSEVER

Küresel boyutta bakıldı­ğında makroekonomik belirsizlikler, tabiatın yapısındaki bozulmalar gıda te­darikini olumsuz etkiliyor. Bu­nunla birlikte süpermarketler aracılığıyla perakende gücünün arttığı günümüzde, küresel gı­da endüstrisi muazzam tüketici talebi ve tedarik zinciri baskıla­rıyla karşı karşıya kalıyor. Bu tür dış koşullar genellikle daha yük­sek gıda fiyatlarına ve enflasyona yol açıyor. Üreticiler ve gıda en­düstrisinin küresel tedarik zin­cirine dahil olan herkes, küresel gıda endüstrisinin mücadele et­tiği belirsizlik ve çözülmesi zor sorunlarla karşı karşıya kalıyor.

Bununla birlikte küresel gıda pa­zarındaki toplam gelirin 2025 yılı sonunda 9.43 trilyon dolara ulaş­ması ve pazarın 2025-2030 ara­sında yıllık bileşik büyüme ora­nının yüzde 6.41 oranında olması bekleniyor. Pazarın en büyük seg­mentini, 2025 yılında 1.55 trilyon dolar pazar hacmi ile et segmen­ti oluşturacak. Küresel karşılaş­tırmada en yüksek geliri Çin elde ediyor. Bu ülkenin 2025 yılında 2 trilyon dolar gelire erişeceği ön­görülüyor.

Gıda güvenliğini sağlamak adı­na bazı ülkeler tarımsal üretim­lerini artırma ve gıda ihracatı­nı azaltma eğilimine giriyor. Ta­bii bunu uygulamak kimi ülkeler için mümkün olmuyor ya da da­ha uzun vadeli yatırım planlarına ihtiyaç duyuyorlar. Uluslararası boyutta gıda güvenliğini kalite­li ürünlerle sağlama eğilimi, gü­venilir tedarikçi ülkeler için bir fırsat kapısı olarak aralanıyor. Asya, Afrika ve Avrupa’ya yakın konumu ve gıda endüstrisinde köklü bir geçmişi ve üretim ge­leneği bulunan Türkiye, söz ko­nusu fırsatları en olumlu şekilde değerlendirme potansiyelini ba­rındırıyor.

Halihazırda ülke gıda ihracatı 2024 yılı itibarıyla 27.7 milyar dolar seviyesine ulaşarak, aynı zamanda verdiği dış ticaret fazlasıyla Türkiye’nin ihracatın­da itici güçler arasında konum­landı. Bununla birlikte TİM gı­da ve tarımsal ürün ihracatı için 2028 yılında 50 milyar dolara çı­karma hedefini açıklamıştı. Ay­nı yıl için mal ihracatı hedefinin 400 milyar dolar, hizmet ihraca­tı hedefinin ise 200 milyar dolar olarak açıklandığı düşünülürse gıda ihracatının Türkiye’nin top­lam ihracatı dahilinde üstlene­ceği stratejik rolünün artacağını söylemek mümkün.

İhracat hedeflerinde sektörün rolü kritik

Küresel iklim değişikliği ne­deniyle dünyada gıda ve tarım­sal ürünlerin öneminin her geçen yıl daha da arttığına dikkat çeken TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Bu avantajımızı ülkemiz için fır­sata dönüştürmek durumundayız. Mevcut tarım alanlarımızı verimli bir şekilde işleyebilir ve kullanabi­lirsek hem tüketicinin bol, kaliteli ve ucuz gıdaya erişmesini sağlar hem de ihracat yoluyla ülkemize çok daha fazla döviz kazandırabi­liriz. 2028’deki 400 milyar dolar­lık hedefe ulaşmada gıda ve tarım sektörümüzün çok kritik bir rolü olacağını düşünüyorum” dedi.

Geleneksel ürünleri doğru işlemek elzem

Türkiye, yıllar içinde üretim miktarı değişmek ile birlikte uluslararası pazarda fındık, ki­raz, incir ve kayısı gibi ürünler­le adından söz ettiriyor. Türkiye, sadece yüksek hacimli ürünler­le değil, bazı ürünlerin gen mer­kezi olması ya da endemik bit­ki çeşitlerine sahip olması ile de güçlü yönlere sahip. Böylece sa­tış miktarı görece düşük olması­na karşın birim başına daha yük­sek gelir elde edebildiği ürünler de mevcut.

Özellikle gıda ürün­lerinde markalaşma çabaları ile desteklenecek pazarlama çalış­maları, ürünün katma değerini yükseltecek üretim modelleri ile ülkenin uluslararası pazarlarda­ki gelişimini destekleyebilir. Ha­tırlanacağı üzere Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği, sa­dece sanayi ürünlerini ve işlen­miş tarım ürünlerini kapsamak­ta, buna karşın geleneksel tarım ürünleri ise kapsam dışı bulunu­yor. Özellikle ABD’nin Çin ile ya­şadığı tarife belirsizliği ve AB’nin Çin ile ticaretini asgari seviyeye indirmeye çalıştığı düşünüldü­ğünde gıda ihracatı açısından bu pazarlarla yeni bağlar kurmak, mevcut ilişkileri güçlendirmek Türkiye için ihracatta yeni kaza­nımlar sağlayabilir.

İlk çeyrekte 1.29 milyar dolar dış ticaret fazlası

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Dijital Veri Paneli’ne göre Türkiye’nin tarım, gıda ve içecek sektörü ihracatı, yılın ilk çeyreğinde 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 1.46 azalışla 7.22 milyar dolardan 7.11 milyar dolara düştü. Söz konusu dönemde yapılan ithalat ise yüzde 19.48 artışla 4.87 milyar dolardan 5.82 milyar dolara çıktı. İhracattaki azalmaya rağmen sektör bu yılın ilk çeyreğinde, 1.29 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdi. Aylık ihracat, geçen yılın aynı döneme kıyasla yüzde 2.62 artışla 2.35 milyar dolardan 2.42 milyar dolara çıktı. İlk çeyrek verileri sektörlere göre incelendiğinde en fazla ihracatın 804 milyon dolar ile şeker ve şekerli mamuller sektöründe yapıldığı görüldü. Bunu sırasıyla 688 milyon dolar ile sert kabuklu meyveler sektörü, 636 milyon dolar ile yaş meyve sektörü, 545 milyon dolar ile bitkisel yağ sektörü ve 428 milyon dolar ile balıkçılık ve su ürünleri sektörü izledi.