Güvenli, izlenebilir ve optimize süreçleri işinin bir parçası yaptı
Alışan Lojistik CEO’su Damla Alışan, Ar-Ge’yi yalnızca teknolojik gelişmelerin takibi değil, aynı zamanda sektörde katma değerli çözümler üretebilmenin temel anahtarı olarak gördüklerini belirterek, “Bugün geldiğimiz noktada tüm operasyonlarımızda güvenli, izlenebilir ve optimize süreçler artık işimizin bir parçası oldu.
40 yılı aşkın tecrübemizi, yenilikçi bakış açımızla birleştirerek hem operasyonel süreçlerimizi optimize etmeye hem de sürdürülebilir, çevik ve entegre hizmet modelleri geliştirmeye halen devam ediyoruz” diye konuştu.
Dijitalleşme ile birçok yenilikçi çözüm sunuyor
Ar-Ge çalışmalarını temel olarak dijitalleşme, sürdürülebilirlik, veri analitiği ve iş güvenliği başlıkları altında yürüttükleri bilgisini veren Damla Alışan, “Özellikle dijital dönüşüm projelerimizde, rota optimizasyonundan gerçek zamanlı filo takibine, ısı ve dolum sensörleri gibi IoT tabanlı uygulamalardan yapay zeka destekli planlama sistemlerine kadar birçok yenilikçi çözümü devreye aldık. Bunun yanı sıra ADR’li taşımacılıkta güvenliği artıran ve operasyonel verimliliği sağlayan özel yazılım ve donanım yatırımları da bu çalışmaların bir parçasını meydana getiriyor” dedi.
Filo yönetimindeki dijitalleşme adımları kapsamında ise tüm araçlarını GPS, sıcaklık, dolum sensörü ve sürüş güvenliği sistemleriyle donattıklarını anımsatan Damla Alışan, “Bu sayede, hem tehlikeli madde taşımacılığında hem de diğer tüm operasyonlarımızda daha güvenli, izlenebilir ve optimize süreçler oluşturduk. Ayrıca, veri analitiği odaklı projelerimizle, yükleme-boşaltma süreçlerinden depo yönetimine kadar birçok alanda verimlilik artışı sağladık” ifadesini kullandı.
Her yıl ortalama dört patent alıyor
Şirketin Ar-Ge çalışmalarını yalnızca teknolojik yeniliklerle sınırlı görmeyip, bu süreci aynı zamanda müşteri memnuniyetini artıran, operasyonel verimliliği iyileştiren ve sektöre değer katan somut çıktılara dönüştürmeyi esas aldığına değinen Damla Alışan, “Bu yaklaşımımız sayesinde her yıl ortalama 4 yeni ürün veya hizmet geliştirip, düzenli olarak patent başvurusu gerçekleştiriyoruz. 2024’te 6, 2025 yılı itibarıyla ise 3 adet patent başvurusu gerçekleştirdik. Bu başvurular, yapay zeka tabanlı karar destek sistemlerinden veri analitiği çözümlerine kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsıyor” dedi.
Son olarak yenilikçi yaklaşımları doğrultusunda yürüttükleri başlıca projeler hakkında bilgiler veren Damla Alışan, devam eden projelerinden bazılarını özetledi:
-Yapay Zeka ile Hedef Taşıma Bedeli Belirleme: Piyasa koşullarındaki dalgalanmalara göre taşıma maliyetlerini daha doğru hesaplayan bu sistem, maliyet yönetiminde önemli iyileştirmeler sağlıyor.
-Araç, Şoför ve Konteyner Planlama: Kaynakların en etkin şekilde kullanılmasını sağlayan yapay zeka destekli algoritmalar sayesinde operasyonel verimlilik artırılıyor.
-Nakit Akışı ve Finansal Planlama: Operasyonel verilerle entegre çalışan sistem, daha doğru finansal öngörüler yapılmasına olanak tanıdığı için şirketin mali disiplini güçlendirildi.
-Araç Kapasite Planlama: Araç doluluk oranlarını optimize eden bu uygulama ile hem karbon ayak izinde azalma sağlandı hem de birim taşıma maliyetlerinde düşüş elde edildi.
-Konsolidasyon ve Rota Optimizasyonu: Gönderilerin konsolide edilerek en verimli rotalarla taşınmasını sağlayan bu teknoloji, zaman ve maliyet açısından ciddi tasarruflar sunuyor.