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Güvenli, izlenebilir ve optimize süreçleri işinin bir parçası yaptı

Alışan Lojistik CEO’su Damla Alışan, Ar-Ge’yi yalnızca teknolojik geliş­melerin takibi değil, aynı zamanda sektörde katma değerli çözümler üretebil­menin temel anahtarı ola­rak gördüklerini belirterek, “Bugün geldiğimiz nokta­da tüm operasyonlarımızda güvenli, izlenebilir ve opti­mize süreçler artık işimizin bir parçası oldu.

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Güvenli, izlenebilir ve optimize süreçleri işinin bir parçası yaptı
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40 yılı aşkın tecrübemizi, yenilikçi bakış açımızla birleştirerek hem operasyonel süreçlerimi­zi optimize etmeye hem de sürdürülebilir, çevik ve en­tegre hizmet modelleri ge­liştirmeye halen devam edi­yoruz” diye konuştu.

Dijitalleşme ile birçok yenilikçi çözüm sunuyor

Ar-Ge çalışmalarını te­mel olarak dijitalleşme, sür­dürülebilirlik, veri analitiği ve iş güvenliği başlıkları al­tında yürüttükleri bilgisini veren Damla Alışan, “Özel­likle dijital dönüşüm proje­lerimizde, rota optimizas­yonundan gerçek zaman­lı filo takibine, ısı ve dolum sensörleri gibi IoT tabanlı uygulamalardan yapay zeka destekli planlama sistemle­rine kadar birçok yenilikçi çözümü devreye aldık. Bu­nun yanı sıra ADR’li taşıma­cılıkta güvenliği artıran ve operasyonel verimliliği sağ­layan özel yazılım ve dona­nım yatırımları da bu çalış­maların bir parçasını mey­dana getiriyor” dedi.

Filo yönetimindeki diji­talleşme adımları kapsa­mında ise tüm araçlarını GPS, sıcaklık, dolum sen­sörü ve sürüş güvenliği sis­temleriyle donattıklarını anımsatan Damla Alışan, “Bu sayede, hem tehlikeli madde taşımacılığında hem de diğer tüm operasyonla­rımızda daha güvenli, izle­nebilir ve optimize süreçler oluşturduk. Ayrıca, veri ana­litiği odaklı projelerimizle, yükleme-boşaltma süreçle­rinden depo yönetimine ka­dar birçok alanda verimli­lik artışı sağladık” ifadesini kullandı.

Her yıl ortalama dört patent alıyor

Şirketin Ar-Ge çalışma­larını yalnızca teknolojik yeniliklerle sınırlı görme­yip, bu süreci aynı zaman­da müşteri memnuniyetini artıran, operasyonel verim­liliği iyileştiren ve sektöre değer katan somut çıktılara dönüştürmeyi esas aldığına değinen Damla Alışan, “Bu yaklaşımımız sayesinde her yıl ortalama 4 yeni ürün ve­ya hizmet geliştirip, düzen­li olarak patent başvurusu gerçekleştiriyoruz. 2024’te 6, 2025 yılı itibarıyla ise 3 adet patent başvurusu ger­çekleştirdik. Bu başvuru­lar, yapay zeka tabanlı karar destek sistemlerinden veri analitiği çözümlerine kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsıyor” dedi.

Son olarak yenilikçi yak­laşımları doğrultusunda yürüttükleri başlıca proje­ler hakkında bilgiler veren Damla Alışan, devam eden projelerinden bazılarını özetledi:

-Yapay Zeka ile Hedef Taşıma Bedeli Belirleme: Piyasa koşullarındaki dalga­lanmalara göre taşıma ma­liyetlerini daha doğru he­saplayan bu sistem, maliyet yönetiminde önemli iyileş­tirmeler sağlıyor.

-Araç, Şoför ve Kontey­ner Planlama: Kaynakların en etkin şekilde kullanıl­masını sağlayan yapay zeka destekli algoritmalar saye­sinde operasyonel verimli­lik artırılıyor.

-Nakit Akışı ve Finansal Planlama: Operasyonel ve­rilerle entegre çalışan sis­tem, daha doğru finansal ön­görüler yapılmasına olanak tanıdığı için şirketin mali disiplini güçlendirildi.

-Araç Kapasite Planla­ma: Araç doluluk oranlarını optimize eden bu uygulama ile hem karbon ayak izinde azalma sağlandı hem de bi­rim taşıma maliyetlerinde düşüş elde edildi.

-Konsolidasyon ve Rota Optimizasyonu: Gönderi­lerin konsolide edilerek en verimli rotalarla taşınması­nı sağlayan bu teknoloji, za­man ve maliyet açısından ciddi tasarruflar sunuyor.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL