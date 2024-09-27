Güvenli ödeme sistemi Taşıt Takas

Taşıt alım satımında sık­lıkla yaşanan hırsızlık, dolandırıcılık ve para­nın kaybolması gibi risklere karşı Takasbank, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği ortak ça­lışmalarının ürünü olarak 2020 yılında geliştirilen Taşıt Takas Sistemi hakkında Takasbank Genel Müdürü ve Yönetim Kuru­lu Üyesi Dr. Yunus Arıncı önem­li açıklamalarda bulundu.

Taşıt Takas Sistemi’yle taşıt mülkiye­ti ile satış bedelinin eş anlı olarak güvenli bir şekilde el değiştirdiği­ni ve karşı taraf riskinin ortadan kaldırıldığını belirten Arıncı, Noterlerde gerçekleştirilen ta­şıt alım satım işlemleri sırasın­da, satış bedelinin güvenli olarak bir banka, elektronik para kurulu­şu ve ödeme kuruluşu aracılığıy­la ödenmesini sağlayan Güvenli Ödeme Sistemi’ne hizmet veren ilk kurumun Takasbank olduğunu vurguladı.

Sürece ve verilen hizmete yö­nelik detaylı bilgi aktaran Arıncı, “Satıcının Taşıt Takas Sistemi’ne bilgilerini tanımlamasının ar­dından Noterler Birliği tarafın­dan oluşturulan referans numa­rası alıcı ve satıcıya SMS ile ile­tilir. İlgili referans numarasıyla alıcı sisteme giriş yaparak bilgi­lerini tanımlar.

Kimlik kontrol­leri ve IBAN doğrulamasının ya­pılmasının ardından alıcı, satış tutarını Takasbank tarafından bildirilen hesaba aktarır ve tes­cil işlemleri esnasında noterler­ce satış bedelinin yatırılıp yatırıl­madığı Taşıt Takas Sistemi’nden kontrol edilir. Tescil tamamlan­dığında işlemin gerçekleştirildi­ği Noter Takasbank’ı bilgilendi­rerek Takasbank hesabında blo­ke edilmiş olan tutarın satıcının hesabına aktarımı gerçekleştiri­lir.” diyerek sisteme yönelik açık­lamalarda bulundu.

e-Devlet Kapısı Üzerinden Erişilebilir

Arıncı, “İnternet sitesi ve mo­bil uygulama üzerinden erişime açık olan Taşıt Takas hizmetimiz, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönü­şüm Ofisi ve Türksat’ın destekle­riyle 3 Kasım 2023 tarihinden iti­baren e-Devlet kapısı üzerinden de yaklaşık 65 milyon kullanıcı­nın hizmetine hazır hale getiril­miştir. Uygulamaya alınma tari­hinden 3 Kasım 2023’e kadar ve 6.604 adet işlemde toplam 2 milyar 554 milyon TL’lik araç alım satı­mına olanak tanıyan Taşıt Takas Sistemi, e-Devlet kapısı üzerin­den çok daha geniş kitlelerce eri­şilebilir olmasının ardından 11 ay gibi kısa bir sürede, toplam işlem adedini 8.781’e, toplam alım sa­tım işlem tutarını ise 4 milyar 130 milyon TL’ye çıkartmıştır” dedi.

Üyelik ve Hesap Açmaya Gerek Olmaksızın İşlem Yapılabiliyor

27 Ağustos 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan “İkinci El Mo­torlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik”e istina­den, bugün itibarıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından ikinci el motorlu araç alım satımında gü­venli ödeme sistemlerinin kulla­nımının zorunlu hale geldiğini be­lirten Arıncı, “Taşıt Takas Sistemi ile alıcı ve satıcı herhangi bir üye­lik gerçekleştirmeden, alıcı ve satı­cı hesaplarının aynı bankada ol­ma zorunluluğu bulunmadan ya da Bankamızda hesap açmaları­na gerek kalmaksızın e-Devlet Platformu, internet sitesi (www. tasittakas.com.tr) ve Taşıt Takas mobil uygulaması üzerinden iş­lemlerini hızla gerçekleştirilebili­yor.” diyerek Taşıt Takas Sistemi’ni diğer güvenli ödeme sistemlerin­den ayıran nitelikleri vurguladı.

Sistemin alıcı ve satıcılara sağladığı avantajlardan bahse­den Arıncı, sözlerine şöyle de­vam etti: “Platforma giriş yapan kullanıcıların kendi adına oldu­ğu gibi başka bir gerçek kişi ve­ya tüzel kişi adına vekaleten se­çeneğiyle ya da çoklu alıcı/ çok­lu satıcı seçenekleri üzerinden işlem gerçekleştirebilmesinin mümkün olduğu Taşıt Takas Sistemi, mülkiyet hakkı ile sa­tış bedelinin eş anlı olarak el de­ğiştirmesi esnasında taraflara güvenle işlem yapma imkânı ve­riyor.

Nakit taşıma ve sahte para gibi riskler ortadan kalkıyor. Böy­lece hem alıcı hem de satıcı için düşük maliyetli, güvenli ve hızlı transfer imkânı sağlanıyor. Ayrı­ca kullanıcı dostu ekranlar saye­sinde işlemlerin her aşaması ta­raflarca kolaylıkla takip edilebi­liyor.” dedi.

Arıncı “Güçlü dijital altyapı­mız sayesinde tamamen yerli ve milli imkânlarla hayata geçirdi­ğimiz Taşıt Takas Sistemi ile fi­nansal ekosistemimize güven katmaya; Ar-Ge tecrübemiz ve sektörel birkimimiz ile sermaye piyasalarına değer katmaya de­vam edeceğiz” şeklinde sözlerini noktaladı.