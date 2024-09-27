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Güvenli ödeme sistemi Taşıt Takas

2020 yılında, Ticaret Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’nın öncülüğünde Türkiye Noterler Birliği tarafından hizmete açılmış Güvenli Ödeme Sistemlerinden biri olan ve Takasbank tarafından geliştirilen Taşıt Takas Sistemi’ne mobil uygulama, e-Devlet ve internet sitesi üzerinden erişilebiliyor.

Dünya Gazetesi
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Taşıt alım satımında sık­lıkla yaşanan hırsızlık, dolandırıcılık ve para­nın kaybolması gibi risklere karşı Takasbank, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği ortak ça­lışmalarının ürünü olarak 2020 yılında geliştirilen Taşıt Takas Sistemi hakkında Takasbank Genel Müdürü ve Yönetim Kuru­lu Üyesi Dr. Yunus Arıncı önem­li açıklamalarda bulundu.

Taşıt Takas Sistemi’yle taşıt mülkiye­ti ile satış bedelinin eş anlı olarak güvenli bir şekilde el değiştirdiği­ni ve karşı taraf riskinin ortadan kaldırıldığını belirten Arıncı, Noterlerde gerçekleştirilen ta­şıt alım satım işlemleri sırasın­da, satış bedelinin güvenli olarak bir banka, elektronik para kurulu­şu ve ödeme kuruluşu aracılığıy­la ödenmesini sağlayan Güvenli Ödeme Sistemi’ne hizmet veren ilk kurumun Takasbank olduğunu vurguladı.

Sürece ve verilen hizmete yö­nelik detaylı bilgi aktaran Arıncı, “Satıcının Taşıt Takas Sistemi’ne bilgilerini tanımlamasının ar­dından Noterler Birliği tarafın­dan oluşturulan referans numa­rası alıcı ve satıcıya SMS ile ile­tilir. İlgili referans numarasıyla alıcı sisteme giriş yaparak bilgi­lerini tanımlar.

Kimlik kontrol­leri ve IBAN doğrulamasının ya­pılmasının ardından alıcı, satış tutarını Takasbank tarafından bildirilen hesaba aktarır ve tes­cil işlemleri esnasında noterler­ce satış bedelinin yatırılıp yatırıl­madığı Taşıt Takas Sistemi’nden kontrol edilir. Tescil tamamlan­dığında işlemin gerçekleştirildi­ği Noter Takasbank’ı bilgilendi­rerek Takasbank hesabında blo­ke edilmiş olan tutarın satıcının hesabına aktarımı gerçekleştiri­lir.” diyerek sisteme yönelik açık­lamalarda bulundu.

e-Devlet Kapısı Üzerinden Erişilebilir

Arıncı, “İnternet sitesi ve mo­bil uygulama üzerinden erişime açık olan Taşıt Takas hizmetimiz, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönü­şüm Ofisi ve Türksat’ın destekle­riyle 3 Kasım 2023 tarihinden iti­baren e-Devlet kapısı üzerinden de yaklaşık 65 milyon kullanıcı­nın hizmetine hazır hale getiril­miştir. Uygulamaya alınma tari­hinden 3 Kasım 2023’e kadar ve 6.604 adet işlemde toplam 2 milyar 554 milyon TL’lik araç alım satı­mına olanak tanıyan Taşıt Takas Sistemi, e-Devlet kapısı üzerin­den çok daha geniş kitlelerce eri­şilebilir olmasının ardından 11 ay gibi kısa bir sürede, toplam işlem adedini 8.781’e, toplam alım sa­tım işlem tutarını ise 4 milyar 130 milyon TL’ye çıkartmıştır” dedi.

Üyelik ve Hesap Açmaya Gerek Olmaksızın İşlem Yapılabiliyor

27 Ağustos 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan “İkinci El Mo­torlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik”e istina­den, bugün itibarıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından ikinci el motorlu araç alım satımında gü­venli ödeme sistemlerinin kulla­nımının zorunlu hale geldiğini be­lirten Arıncı, “Taşıt Takas Sistemi ile alıcı ve satıcı herhangi bir üye­lik gerçekleştirmeden, alıcı ve satı­cı hesaplarının aynı bankada ol­ma zorunluluğu bulunmadan ya da Bankamızda hesap açmaları­na gerek kalmaksızın e-Devlet Platformu, internet sitesi (www. tasittakas.com.tr) ve Taşıt Takas mobil uygulaması üzerinden iş­lemlerini hızla gerçekleştirilebili­yor.” diyerek Taşıt Takas Sistemi’ni diğer güvenli ödeme sistemlerin­den ayıran nitelikleri vurguladı.

Sistemin alıcı ve satıcılara sağladığı avantajlardan bahse­den Arıncı, sözlerine şöyle de­vam etti: “Platforma giriş yapan kullanıcıların kendi adına oldu­ğu gibi başka bir gerçek kişi ve­ya tüzel kişi adına vekaleten se­çeneğiyle ya da çoklu alıcı/ çok­lu satıcı seçenekleri üzerinden işlem gerçekleştirebilmesinin mümkün olduğu Taşıt Takas Sistemi, mülkiyet hakkı ile sa­tış bedelinin eş anlı olarak el de­ğiştirmesi esnasında taraflara güvenle işlem yapma imkânı ve­riyor.

Nakit taşıma ve sahte para gibi riskler ortadan kalkıyor. Böy­lece hem alıcı hem de satıcı için düşük maliyetli, güvenli ve hızlı transfer imkânı sağlanıyor. Ayrı­ca kullanıcı dostu ekranlar saye­sinde işlemlerin her aşaması ta­raflarca kolaylıkla takip edilebi­liyor.” dedi.

Arıncı “Güçlü dijital altyapı­mız sayesinde tamamen yerli ve milli imkânlarla hayata geçirdi­ğimiz Taşıt Takas Sistemi ile fi­nansal ekosistemimize güven katmaya; Ar-Ge tecrübemiz ve sektörel birkimimiz ile sermaye piyasalarına değer katmaya de­vam edeceğiz” şeklinde sözlerini noktaladı.