Güvenli ödeme sistemi Taşıt Takas
2020 yılında, Ticaret Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’nın öncülüğünde Türkiye Noterler Birliği tarafından hizmete açılmış Güvenli Ödeme Sistemlerinden biri olan ve Takasbank tarafından geliştirilen Taşıt Takas Sistemi’ne mobil uygulama, e-Devlet ve internet sitesi üzerinden erişilebiliyor.
Taşıt alım satımında sıklıkla yaşanan hırsızlık, dolandırıcılık ve paranın kaybolması gibi risklere karşı Takasbank, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği ortak çalışmalarının ürünü olarak 2020 yılında geliştirilen Taşıt Takas Sistemi hakkında Takasbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Yunus Arıncı önemli açıklamalarda bulundu.
Taşıt Takas Sistemi’yle taşıt mülkiyeti ile satış bedelinin eş anlı olarak güvenli bir şekilde el değiştirdiğini ve karşı taraf riskinin ortadan kaldırıldığını belirten Arıncı, Noterlerde gerçekleştirilen taşıt alım satım işlemleri sırasında, satış bedelinin güvenli olarak bir banka, elektronik para kuruluşu ve ödeme kuruluşu aracılığıyla ödenmesini sağlayan Güvenli Ödeme Sistemi’ne hizmet veren ilk kurumun Takasbank olduğunu vurguladı.
Sürece ve verilen hizmete yönelik detaylı bilgi aktaran Arıncı, “Satıcının Taşıt Takas Sistemi’ne bilgilerini tanımlamasının ardından Noterler Birliği tarafından oluşturulan referans numarası alıcı ve satıcıya SMS ile iletilir. İlgili referans numarasıyla alıcı sisteme giriş yaparak bilgilerini tanımlar.
Kimlik kontrolleri ve IBAN doğrulamasının yapılmasının ardından alıcı, satış tutarını Takasbank tarafından bildirilen hesaba aktarır ve tescil işlemleri esnasında noterlerce satış bedelinin yatırılıp yatırılmadığı Taşıt Takas Sistemi’nden kontrol edilir. Tescil tamamlandığında işlemin gerçekleştirildiği Noter Takasbank’ı bilgilendirerek Takasbank hesabında bloke edilmiş olan tutarın satıcının hesabına aktarımı gerçekleştirilir.” diyerek sisteme yönelik açıklamalarda bulundu.
e-Devlet Kapısı Üzerinden Erişilebilir
Arıncı, “İnternet sitesi ve mobil uygulama üzerinden erişime açık olan Taşıt Takas hizmetimiz, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Türksat’ın destekleriyle 3 Kasım 2023 tarihinden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden de yaklaşık 65 milyon kullanıcının hizmetine hazır hale getirilmiştir. Uygulamaya alınma tarihinden 3 Kasım 2023’e kadar ve 6.604 adet işlemde toplam 2 milyar 554 milyon TL’lik araç alım satımına olanak tanıyan Taşıt Takas Sistemi, e-Devlet kapısı üzerinden çok daha geniş kitlelerce erişilebilir olmasının ardından 11 ay gibi kısa bir sürede, toplam işlem adedini 8.781’e, toplam alım satım işlem tutarını ise 4 milyar 130 milyon TL’ye çıkartmıştır” dedi.
Üyelik ve Hesap Açmaya Gerek Olmaksızın İşlem Yapılabiliyor
27 Ağustos 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik”e istinaden, bugün itibarıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından ikinci el motorlu araç alım satımında güvenli ödeme sistemlerinin kullanımının zorunlu hale geldiğini belirten Arıncı, “Taşıt Takas Sistemi ile alıcı ve satıcı herhangi bir üyelik gerçekleştirmeden, alıcı ve satıcı hesaplarının aynı bankada olma zorunluluğu bulunmadan ya da Bankamızda hesap açmalarına gerek kalmaksızın e-Devlet Platformu, internet sitesi (www. tasittakas.com.tr) ve Taşıt Takas mobil uygulaması üzerinden işlemlerini hızla gerçekleştirilebiliyor.” diyerek Taşıt Takas Sistemi’ni diğer güvenli ödeme sistemlerinden ayıran nitelikleri vurguladı.
Sistemin alıcı ve satıcılara sağladığı avantajlardan bahseden Arıncı, sözlerine şöyle devam etti: “Platforma giriş yapan kullanıcıların kendi adına olduğu gibi başka bir gerçek kişi veya tüzel kişi adına vekaleten seçeneğiyle ya da çoklu alıcı/ çoklu satıcı seçenekleri üzerinden işlem gerçekleştirebilmesinin mümkün olduğu Taşıt Takas Sistemi, mülkiyet hakkı ile satış bedelinin eş anlı olarak el değiştirmesi esnasında taraflara güvenle işlem yapma imkânı veriyor.
Nakit taşıma ve sahte para gibi riskler ortadan kalkıyor. Böylece hem alıcı hem de satıcı için düşük maliyetli, güvenli ve hızlı transfer imkânı sağlanıyor. Ayrıca kullanıcı dostu ekranlar sayesinde işlemlerin her aşaması taraflarca kolaylıkla takip edilebiliyor.” dedi.
Arıncı “Güçlü dijital altyapımız sayesinde tamamen yerli ve milli imkânlarla hayata geçirdiğimiz Taşıt Takas Sistemi ile finansal ekosistemimize güven katmaya; Ar-Ge tecrübemiz ve sektörel birkimimiz ile sermaye piyasalarına değer katmaya devam edeceğiz” şeklinde sözlerini noktaladı.