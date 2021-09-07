Güzellik ve Bakım Fuarı, kapılarını 9 Eylül’de açıyor

Güzellik ve Bakım Fuarı için geri sayım başladı. 9-12 Eylül 2021 tarihleri arasında Lütfi Kırdar Rumeli Salonu’nda düzenlenecek fuarda; Almanya, Fransa, İrlanda, ABD, İngiltere, Avustralya ve Güney Kore’den birçok marka yer alacak. 200’den fazla katılımcı ve 600’den fazla markanın yer alacağı fuara 30 bin profesyonel ziyaretçi bekleniyor.

Fuarla eş zamanlı olarak düzenlenecek etkinlik programında; 32 oturum, 35 konuşmacı ve 8 workshop da gerçekleştirilecek.

“Medikal estetik alanında birçok yeniliği sergileyeceğiz”

Fuara ilişkin açıklama yapan Güzellik ve Bakım Fuarı’nın Proje Direktörü Gökhan Büyükataman, “Dünya devi markaları buluşturacak olan fuarımızda günümüzün yükselen değeri medikal estetik alanında da birçok yeniliği sergileyeceğiz. Yerli ve milli üretim güzellik cihazları da ilk defa burada görücüye çıkacak. Ayrıca, saç, spa, wellness ve fitness ile ilgili en gelişmiş cihaz, teknoloji, ekipman ve yöntemlerin dört gün boyunca sergileneceği fuarımız; alanında uzman yerli ve yabancı doktorları, plastik cerrahları, estetik ve güzellik uzmanlarını, dermatologları, kuaförleri, makyaj sanatçılarını ve diğer sektör profesyonellerini de ağırlayacak.” şeklinde konuştu.