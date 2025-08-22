Hal Yasası’ndaki eksikler konuşuldu
Hal Kayıt Sistemi (HKS) verimli bir şekilde işlevini yerine getirmezse ve HSK istatistikleri gerçeği yansıtmazsa eğer; Tarım ve Orman Bakanlığın, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve ilgili kurumların oluşturacağı politikalar güçlü bir zemine oturamaz.
Fahriye KUTLAY ŞENYURT
Mersin Ticaret Borsası Meclis Başkanı Münir Şen, Ticaret Bakanlığı’nın “Hal Yasası” olarak bilinen ‘5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da bazı değişiklikler öngören taslak hakkında açıklamalarda bulundu.
Şen, hal yasası taslağında yer alan; toptancı hali kurmak isteyen üretici örgütlerine hal yerlerinin bedelsiz verilmesi, üretici örgütlerinin üyelerinin ya da diğer üreticilerin ürünlerine aracılık yapabilmesi, işyerlerinin, üretici örgütlerine emsal kira bedelinin yüzde 25’i üzerinden kiralanması gibi üretici örgütlerini güçlendirmeyi hedefleyen maddeleri oldukça olumlu bulduklarını ifade etti.
Ayrıca Münir Şen taslakta yer alan; ‘Hal Kayıt Sistemi’ne bildirilmeyen malları taşıyanlara ve depolayanlara yönelik yaptırımlar, standartlara aykırı şekilde ambalajlama, taşıma, depolama ve satış yapanlara uygulanacak cezalar, gerçeğe aykırı analiz raporu düzenleyenler hakkında getirilen para cezaları gibi düzenlemelerin de serbest piyasa koşullarının adil, şeffaf ve etkin işlemesi açısından önemli olduğunu vurguladı.
Eksik kalan noktalar ve çözüm önerileri
Mevcut taslakta eksik kalan veya daha sağlıklı uygulanabileceğini düşündükleri görüşler de dile getiren Meclis Başkanı Münir Şen, şu noktalara dikkat çekti: “2012 öncesinde olduğu gibi il sınırları içinde üretilen ürünlerin hallere getirilme zorunluluğu tekrar getirilmeli. Zincir marketlerin meyve-sebze piyasasındaki tekelleşme eğilimi göz önüne alınmalı, etkin denetim mekanizmaları oluşturulmalı.
İşyerlerinin kiraya verilmesinde belediyelerin garanti altına alınacağı düzenlemeler geliştirilmeli. Halde aynı kişinin birden fazla dükkân alabilmesi mümkün kılınmalı, ancak belli oranlarla sınırlandırılmalı.
Komisyoncu ve tüccarlar arasındaki satış yasağı tekrar değerlendirilmeli. Üreticiye ödeme süresi mevcut uygulamada olduğu gibi 15 gün olarak kalmalı. Hal Kayıt Sistemi uygulamasında denetim elemanlarının yetkinliği artırılmalı. Belediyelerden alınan yetkilerin Ticaret Bakanlığı’na devri sürecinde dijital denetim kanalları kullanılmalı."