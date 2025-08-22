Hal Yasası’ndaki eksikler konuşuldu

Fahriye KUTLAY ŞENYURT

Mersin Ticaret Borsası Meclis Başkanı Münir Şen, Ticaret Bakanlığı’nın “Hal Yasası” olarak bilinen ‘5957 sayılı Sebze ve Mey­veler ile Yeterli Arz ve Talep Derin­liği Bulunan Diğer Malların Tica­retinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da bazı değişiklikler öngö­ren taslak hakkında açıklamalarda bulundu.

Şen, hal yasası taslağında yer alan; toptancı hali kurmak is­teyen üretici örgütlerine hal yer­lerinin bedelsiz verilmesi, üreti­ci örgütlerinin üyelerinin ya da di­ğer üreticilerin ürünlerine aracılık yapabilmesi, işyerlerinin, üretici örgütlerine emsal kira bedelinin yüzde 25’i üzerinden kiralanması gibi üretici örgütlerini güçlendir­meyi hedefleyen maddeleri olduk­ça olumlu bulduklarını ifade etti.

Ayrıca Münir Şen taslakta yer alan; ‘Hal Kayıt Sistemi’ne bildiril­meyen malları taşıyanlara ve de­polayanlara yönelik yaptırımlar, standartlara aykırı şekilde amba­lajlama, taşıma, depolama ve sa­tış yapanlara uygulanacak ceza­lar, gerçeğe aykırı analiz raporu düzenleyenler hakkında getirilen para cezaları gibi düzenlemelerin de serbest piyasa koşullarının adil, şeffaf ve etkin işlemesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Eksik kalan noktalar ve çözüm önerileri

Mevcut taslakta eksik kalan ve­ya daha sağlıklı uygulanabileceği­ni düşündükleri görüşler de dile getiren Meclis Başkanı Münir Şen, şu noktalara dikkat çekti: “2012 öncesinde olduğu gibi il sınırları içinde üretilen ürünlerin hallere getirilme zorunluluğu tekrar geti­rilmeli. Zincir marketlerin mey­ve-sebze piyasasındaki tekelleşme eğilimi göz önüne alınmalı, etkin denetim mekanizmaları oluştu­rulmalı.

İşyerlerinin kiraya veril­mesinde belediyelerin garanti al­tına alınacağı düzenlemeler geliş­tirilmeli. Halde aynı kişinin birden fazla dükkân alabilmesi mümkün kılınmalı, ancak belli oranlarla sı­nırlandırılmalı.

Komisyoncu ve tüccarlar arasındaki satış yasağı tekrar değerlendirilmeli. Üreti­ciye ödeme süresi mevcut uygu­lamada olduğu gibi 15 gün olarak kalmalı. Hal Kayıt Sistemi uygu­lamasında denetim elemanlarının yetkinliği artırılmalı. Belediyeler­den alınan yetkilerin Ticaret Ba­kanlığı’na devri sürecinde dijital denetim kanalları kullanılmalı."