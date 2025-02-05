Halka arzda 'çelik' rüzgarı yaşanacak

Recep ERÇİN

Çelik sektörünün bu yıl ihracattan ziyade halka arzlarla gündeme gelmesi bekleniyor. Pandemi döneminde tedarik zincirinde önemli bir boşluğu dolduracak rekor ihracat tutarlarını erişen Türk çelik sektörü, normalleşme dönemine girdi. Sektörün yüzde 70 kapasite ile çalıştığını anlatan Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, Suriye ve Ukrayna’nın inşasında fırsat gördüklerini dile getirdi. Çelik sektörüne 8 büyük üreticinin halka arza hazırlandığını belirten Aslan, bu ilginin nedenini ise “Uygun finansman” olarak yorumladı.

Üç büyük Çin firması depo açtı

Üç büyük Çinli çelik firmasının geçen yıl ilk defa Türkiye’ye depo açtığı bilgisinin paylaşan Aslan, “Bunlar daha önce de ürün satıyorlardı. İç pazara daha tedarik satmak üzere açtılar. İnşaat demiri satmazlar ama yassı çelik satarlar. Bunlar bizde tedirginlik yaratıyor” dedi. Önceki akşam düzenlenen sohbet toplantısında açıklamalar yapan Adnan Aslan’a çeşitli sektörlerdeki konkordatoları sorduğumuzda, “Birliğe üye firmaların yüzde 95’inde sıkıntı yok. Zaten 8-10 çelik firması halka arz olacak. Uygun finansman için halka arz olacaklar. Suriye’deki iş fırsatı yıllık ilave 2 milyon ton kapasite yaratır.

Savaş döneminde 200 bin ton ürün sattık. Hedefimiz 2 milyon ton. Suriye’nin güneyinde iki tane çelikhane var. Lübnanlılara ve İtalyanlara ait. Onlar hükümetle anlaşır ve altyapıyı çözerlerse tesis başına 2 milyon ton kapasiteleri var” diye konuştu. Türkiye’den en çok çelik ithal eden ülkeler arasında Yemen’in bulunduğunu belirten Aslan, bu ülkenin en çok çelik ihraç edilen üçüncü ülke olduğunu bildirdi. Yemen’in özelliğini “Ödeme sistemleri bozuk olduğu için bir tek bizden alım yapıyorlar” diye açıklayan Aslan, bankacılık sistemleri olmadığı için ödemelerin Kapalıçarşı’dan geçtiğini açıkladı.

“Enerji fiyatlarımız yurt dışına göre ucuz”

Çelik sektörü olarak enerji maliyetleri konusundaki yorumlarını sorduğumuz Aslan, “Enerji fiyatları yurt dışına göre ucuz çünkü üç aydır zam yok” dedi. Türkiye’nin en çok hurdayı ABD ve Avrupa’dan aldığını belirten Aslan, 2021’deki 21 milyon tonluk rekor dış satım döneminin bir daha yaşanmasının zor olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı “Trump vergi koysa da bir etkisi olmaz”

Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Aslan, ABD’ye 2024 yılında 560 bin ton çelik ihraç edildiğini kaydetti. Aslan, Trump’ın ek gümrük vergisi koyması halinde Türk çelik sektörünün ihracat hacmi (17,6 milyon ton) içinde büyük bir ağırlığı olmadığı için etkisinin çok olmayacağını savundu. “Suriye gelir, Ukrayna biterse ikinci yarıdan sonra hareket başlar” mesajı veren Aslan, Suudi Arabistan’daki projeler için de Türk firmaların akredite olduğunu çünkü Arabistan’da üretim olsa da kalite bakımından Türk çeliğine ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.