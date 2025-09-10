 Halkbank Genel Müdürü Arslan açıkladı: Girişimciye çifte müjde

Ferit PARLAK

Halkbank Genel Mü­dürü Osman Arslan, “Yaşlı ve engelli bakım evi kurmak isteyen, bu alanda yatırım yapmayı planlayan ve­ya bu alanda faaliyeti olup iş­letme finansmanına ihtiyaç duyan tüm girişimciler için 50 milyon TL’ye kadar limitli kredi paketimizi hayata geçiri­yoruz” dedi.

Çocuk ve yaşlı ba­kımına dair çözümler geliştik­çe kadınların üretime katılımı­nın güçleneceğine dikkat çeken Arslan, “Ayrıca bugün başka bir müjdeyi daha sizlerle paylaş­mak istiyorum. Sektörde Kadın Kooperatifleri için kredi pa­ketini ilk açıklayan banka ola­rak, Kadın Kooperatifleri Des­tek Paketimizin üst limitini 500 bin TL’den 1,5 milyon TL’ye yükseltiyoruz” diye konuştu.

“Stratejik önceliğimiz…”

Halkbank tarafından Mar­din’de düzenlenen “Üreten Ka­dınlar Buluşmaları” etkinliğin­de konuşan Arslan, Halkbank’ın 87 yıldır üretimi, girişimciliği ve kalkınmayı desteklediğinin al­tını çizerek, “Kadınların ekono­mik yaşama katılımını ise ülke­mizin geleceği açısından strate­jik bir öncelik olarak görmekte ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olarak konumlandırmaktayız. Çünkü biliyoruz ki; kadın emeği güç­lendikçe aile, aile güçlendikçe toplum, toplum güçlendikçe ül­ke güçlenir” dedi.

Kredi desteği 103 milyara ulaştı

Arslan, “Bugün gururla ifade ediyorum ki, 2021 yılından bu yana 254 bin kadın girişimciye sunduğumuz 103 milyar TL fi­nansman ile ülkemizde kadın girişimcilere sağlanan desteğin yüzde 35’ini tek başımıza üstlen­miş bulunmaktayız” bilgilerini verdi. Bu verilerin yalnızca tu­tarlardan ibaret olmadığını dile getiren Arslan, “Bu veriler bizle­re, ülkemizin dört bir yanındaki kadınların hayallerine, projele­rine ve umutlarına destek oldu­ğumuzu göstermektedir” mesa­jı verdi. Arslan, “Buna en iyi ör­neklerden biri de sunmuş olduğu çağrı merkezi hizmeti ile yüzde 85’i kadınlardan oluşan toplam 320 kişiye istihdam sağlayan Mardinli kadın girişimci Emine Kardeş’e verdiğimiz destektir” ifadelerini kullandı.

Kadınlarda, başarı hikayeleri artıyor

Kadın girişimcilere finans­man desteğinin yanı sıra; bil­giye, deneyime ve iş birliği fır­satlarına erişim ile iş dünyasın­daki görünürlüklerini artırma imkânı sağladıklarına da vur­gu yapan Arslan, sözlerini şöy­le sürdürdü: “İlkini 2021 yılın­da düzenlediğimiz ‘Üreten Ka­dınlar Buluşmaları’, bugüne kadar 21 farklı ilde gerçekleşti­rilen 25 buluşma ile ülke çapın­da geniş bir etki alanı oluştur­muş ve Türkiye’nin en kapsayıcı girişimcilik projelerinden biri hâline gelmiştir.

Bu yıl yeniden gerçekleştirdiğimiz buluşma­larda; Eskişehir, İzmir, Tekirdağ ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri­yeti’nde kadın girişimcilerle bir araya geldik. Bu buluşmaların Mardin durağı programımıza ayrı bir anlam ve değer katmak­tadır. Mardin’deki buluşmamı­zın ilk gününde, ülkemizin dört bir yanından gelen kadın koope­ratifleri ile birlikte, kadınların üretime kattığı değere tanık ol­duk. Kadim topraklarımızda ye­niden hayat bulan Sorgül Buğ­dayı’nın ekim alanlarını gezdik.

Şemim Sabunları’nın markalaş­ma yolculuğunu yerinde dinle­dik. Kadın istihdamına ve yerel kalkınmaya katkı sağlayan, top­lum gönüllülüğünü temel alan yapısıyla Türkiye’nin ilk sosyal kooperatifi olma özelliğini taşı­yan ve kadın emeğinin dönüş­türücü gücünü en somut şekilde yansıtan ‘Topraktan Tabağa Ka­dın Kooperatifi’nin başarı hikâ­yesine tanıklık ettik.”

Bakan Göktaş: Kadınların kurduğu işletmelerin sosyal etkisi daha geniş

Üreten Kadınlar Buluşmaları’nın Mardin programına T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı. Burada katılımcılara seslenen Göktaş, “Bugün esasında Mardin’de, ekonominin en dinamik ve ilham verici güçlerinden birine tanıklık ediyoruz. Sizce, 21. yüzyılın yükselen değeri nedir? Teknoloji mi, yapay zekâ mı, sürdürülebilirlik mi? Elbette bunların payı büyük.

Ancak belki de hepsinden daha sessiz, ama derinden ilerleyen bir güç var. O da, kadın girişimciliği. Bugün dünyanın dört bir yanında kadınlar, yenilikçi fikirleriyle iş hayatının çehresini değiştiriyor. Her geçen gün daha da yükselen kadın girişimciliğiyle, daha fazla kadın kendi işini kurarak ekonomiye ve topluma yeni değerler katıyor. Özgün projeler, yaratıcı çözümler ve dönüştürücü fikirleriyle sadece kendi ülkelerinde değil. Uluslararası platformlarda da başarılarıyla ön plana çıkıyor” dedi.

“Gençlere de cesaret veriyor”

Kadınların girişimcilik alanındaki yükselişinin sadece ekonomik bir hareket değil aynı zamanda toplumsal dönüşümün de önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Göktaş, “Araştırmalar gösteriyor ki, kadınların kurduğu işletmeler, elde ettikleri gelirleri daha geniş bir sosyal faydaya dönüştürme eğilimindedir. Bunun yanı sıra, başarı öyküleriyle başka kadınlara ve gençlere de yol açıyor, onlara cesaret veriyor. Tıpkı bugün burada aramızda bulunan siz kıymetli girişimciler ve kooperatif temsilcilerimizin yaptığı gibi. Sizler pek çok kadına ve gencimize umut ve ilham kaynağısınız.

Sizlerin ortaya koyduğu başarılar, kararlılık, emek ve doğru desteklerle her kadının büyük hedeflere ulaşabileceğini en güçlü şekilde kanıtlıyor” ifadelerini kullandı. Göktaş, “Kadın girişimciliğinin önünü açacak her türlü desteği sunmayı en önemli görevlerimizden biri olarak görüyoruz. Bugün bir arada olmamıza vesile olan Halkbank ‘Üreten Kadınlar Projesi’ de sunulan desteğin en güzel örneklerinden biridir” mesajı verdi.