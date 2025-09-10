Halkbank Genel Müdürü Arslan açıkladı: Girişimciye çifte müjde
Halkbank, bakımevi yatırımı yapan ve yapacak yatırımcıya 50 milyon TL kredi verecek. Ayrıca, kadın kooperatifleri desteğinde üst limiti 500 bin TL’den 1.5 milyon TL’ye çıkaracak. Halkbank Genel Müdürü Arslan, 254 bin kadın girişimciye 103 milyar TL finansman desteği sunduklarını bildirdi.
Ferit PARLAK
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Yaşlı ve engelli bakım evi kurmak isteyen, bu alanda yatırım yapmayı planlayan veya bu alanda faaliyeti olup işletme finansmanına ihtiyaç duyan tüm girişimciler için 50 milyon TL’ye kadar limitli kredi paketimizi hayata geçiriyoruz” dedi.
Çocuk ve yaşlı bakımına dair çözümler geliştikçe kadınların üretime katılımının güçleneceğine dikkat çeken Arslan, “Ayrıca bugün başka bir müjdeyi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Sektörde Kadın Kooperatifleri için kredi paketini ilk açıklayan banka olarak, Kadın Kooperatifleri Destek Paketimizin üst limitini 500 bin TL’den 1,5 milyon TL’ye yükseltiyoruz” diye konuştu.
“Stratejik önceliğimiz…”
Halkbank tarafından Mardin’de düzenlenen “Üreten Kadınlar Buluşmaları” etkinliğinde konuşan Arslan, Halkbank’ın 87 yıldır üretimi, girişimciliği ve kalkınmayı desteklediğinin altını çizerek, “Kadınların ekonomik yaşama katılımını ise ülkemizin geleceği açısından stratejik bir öncelik olarak görmekte ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olarak konumlandırmaktayız. Çünkü biliyoruz ki; kadın emeği güçlendikçe aile, aile güçlendikçe toplum, toplum güçlendikçe ülke güçlenir” dedi.
Kredi desteği 103 milyara ulaştı
Arslan, “Bugün gururla ifade ediyorum ki, 2021 yılından bu yana 254 bin kadın girişimciye sunduğumuz 103 milyar TL finansman ile ülkemizde kadın girişimcilere sağlanan desteğin yüzde 35’ini tek başımıza üstlenmiş bulunmaktayız” bilgilerini verdi. Bu verilerin yalnızca tutarlardan ibaret olmadığını dile getiren Arslan, “Bu veriler bizlere, ülkemizin dört bir yanındaki kadınların hayallerine, projelerine ve umutlarına destek olduğumuzu göstermektedir” mesajı verdi. Arslan, “Buna en iyi örneklerden biri de sunmuş olduğu çağrı merkezi hizmeti ile yüzde 85’i kadınlardan oluşan toplam 320 kişiye istihdam sağlayan Mardinli kadın girişimci Emine Kardeş’e verdiğimiz destektir” ifadelerini kullandı.
Kadınlarda, başarı hikayeleri artıyor
Kadın girişimcilere finansman desteğinin yanı sıra; bilgiye, deneyime ve iş birliği fırsatlarına erişim ile iş dünyasındaki görünürlüklerini artırma imkânı sağladıklarına da vurgu yapan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: “İlkini 2021 yılında düzenlediğimiz ‘Üreten Kadınlar Buluşmaları’, bugüne kadar 21 farklı ilde gerçekleştirilen 25 buluşma ile ülke çapında geniş bir etki alanı oluşturmuş ve Türkiye’nin en kapsayıcı girişimcilik projelerinden biri hâline gelmiştir.
Bu yıl yeniden gerçekleştirdiğimiz buluşmalarda; Eskişehir, İzmir, Tekirdağ ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kadın girişimcilerle bir araya geldik. Bu buluşmaların Mardin durağı programımıza ayrı bir anlam ve değer katmaktadır. Mardin’deki buluşmamızın ilk gününde, ülkemizin dört bir yanından gelen kadın kooperatifleri ile birlikte, kadınların üretime kattığı değere tanık olduk. Kadim topraklarımızda yeniden hayat bulan Sorgül Buğdayı’nın ekim alanlarını gezdik.
Şemim Sabunları’nın markalaşma yolculuğunu yerinde dinledik. Kadın istihdamına ve yerel kalkınmaya katkı sağlayan, toplum gönüllülüğünü temel alan yapısıyla Türkiye’nin ilk sosyal kooperatifi olma özelliğini taşıyan ve kadın emeğinin dönüştürücü gücünü en somut şekilde yansıtan ‘Topraktan Tabağa Kadın Kooperatifi’nin başarı hikâyesine tanıklık ettik.”
Bakan Göktaş: Kadınların kurduğu işletmelerin sosyal etkisi daha geniş
Üreten Kadınlar Buluşmaları’nın Mardin programına T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı. Burada katılımcılara seslenen Göktaş, “Bugün esasında Mardin’de, ekonominin en dinamik ve ilham verici güçlerinden birine tanıklık ediyoruz. Sizce, 21. yüzyılın yükselen değeri nedir? Teknoloji mi, yapay zekâ mı, sürdürülebilirlik mi? Elbette bunların payı büyük.
Ancak belki de hepsinden daha sessiz, ama derinden ilerleyen bir güç var. O da, kadın girişimciliği. Bugün dünyanın dört bir yanında kadınlar, yenilikçi fikirleriyle iş hayatının çehresini değiştiriyor. Her geçen gün daha da yükselen kadın girişimciliğiyle, daha fazla kadın kendi işini kurarak ekonomiye ve topluma yeni değerler katıyor. Özgün projeler, yaratıcı çözümler ve dönüştürücü fikirleriyle sadece kendi ülkelerinde değil. Uluslararası platformlarda da başarılarıyla ön plana çıkıyor” dedi.
“Gençlere de cesaret veriyor”
Kadınların girişimcilik alanındaki yükselişinin sadece ekonomik bir hareket değil aynı zamanda toplumsal dönüşümün de önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Göktaş, “Araştırmalar gösteriyor ki, kadınların kurduğu işletmeler, elde ettikleri gelirleri daha geniş bir sosyal faydaya dönüştürme eğilimindedir. Bunun yanı sıra, başarı öyküleriyle başka kadınlara ve gençlere de yol açıyor, onlara cesaret veriyor. Tıpkı bugün burada aramızda bulunan siz kıymetli girişimciler ve kooperatif temsilcilerimizin yaptığı gibi. Sizler pek çok kadına ve gencimize umut ve ilham kaynağısınız.
Sizlerin ortaya koyduğu başarılar, kararlılık, emek ve doğru desteklerle her kadının büyük hedeflere ulaşabileceğini en güçlü şekilde kanıtlıyor” ifadelerini kullandı. Göktaş, “Kadın girişimciliğinin önünü açacak her türlü desteği sunmayı en önemli görevlerimizden biri olarak görüyoruz. Bugün bir arada olmamıza vesile olan Halkbank ‘Üreten Kadınlar Projesi’ de sunulan desteğin en güzel örneklerinden biridir” mesajı verdi.