Halkbank Makedonya’nın lideri oldu

Hayati ARIGAN

Halkbank 2012’de Zira­at Bankası’nın 8 şube­sini alarak Makedon­ya'da bankacılık faaliyetlerine başladı. Halkbank’ın Makedon­ya'da kurulduğu dönem ülkede­ki 15 büyük banka arasında 8. sı­rada yer alırken bugün 1.7 mil­yar Euro ile aktif büyüklükte 4., ticari kredilerde 2., bireysel kredilerde 3. banka konumun­da. Küresel Gazeteciler Konse­yi Heyeti ile Üsküp’te akşam ye­meğinde buluşan Halkbank Ma­kedonya Genel Müdürü Doç. Dr. Bilal Sucubaşı, DÜNYA’ya ban­kasının kısa sürede ulaştığı ba­şarıyı anlattı.

“Buradaki bütün teknolojik yenilikleri getiren ilk bankayız”

Malatya’nın Darende ilçesin­den olan Bilal Sucubaşı 8 yıldır Halkbank Makedonya Genel Müdürü olarak çalıştığını belir­terek şunları anlattı: “Makedon­ya'da Türkiye'ye olan sevgi is­ter istemez bankamıza da sira­yet ediyor.

Türk Bankası olması vatandaşlarda karşılık buluyor. Türkiye'de bankacılık sektörü ciddi manada dünya standart­larının üzerinde. Bu bağlamda bütün yenilikleri anavatanımı­zın da ciddi katkısıyla aynı anda Makedonya'da da biz de yapabi­liyoruz. Bu da diğer bankalara karşı ciddi bir fark atıyoruz. Bu­radaki bütün teknolojik yenilik­leri getiren ilk bankayız.”

Ticari kredilerde 2. banka

Makedonya’da 47 şube ve 1100 çalışanı ile hizmet veren Halkbank’ın ayrıca 40 şube­si bulunan Halk Sigorta adı al­tında bir iştiraki de bulunuyor. Son 5 yılda toplam sektörde ve­rilen kredilerin yüzde 50'sinden fazlasını kendilerinin verdiği­ni belirten Halkbank Makedon­ya Genel Müdürü Doç. Dr. Bilal Sucubaşı, “Çok hızlı bir büyüme ivmemiz var.

Bu yıl 250 milyon euro kullanılan kredinin 130 milyonunu biz kullandırmışız. Son 6-7 yılının ortalamasını çı­kardığımızda verilen kredinin yüzde 50'sini biz karşılıyoruz. Önümüzdeki banka Makedon­ya'nın devlet bankasıydı. Daha sonra da özelleştirildi. Yılso­nunda aramızdaki kredi farkı 4 milyon Euro idi. Çok az bir ra­kamla ilk sıraya yerleşmek üze­reyiz. Her alanda lider banka po­zisyonundayız. Ciddi bir müş­teri teveccühü var bankamıza karşı” dedi.

Kamu kurumları Halkbank’ı seçiyor

Hiçbir yerden mevduat alma­dıkların ağırlıklı olarak müşteri mevduatıyla verdikleri kredile­ri karşıladıklarını söyleyen Su­cubaşı, “Ciddi bir tabana yaygın müşteri mevduatımız var. Bura­da posta ofisi ile 15 yıllık bir söz­leşme imzalayarak genel dağı­tımını yapıyoruz. Bütün kamu kurumlarıyla çalışıyoruz” diye konuştu.

Her 3 kredi kartından birini veriyor

Makedonya’da her 3 POS ma­kinesinden birinin Halkbank’a ait olduğunu anlatan Sucubaşı, “Toplamda kredi kartında pa­zar payımız ve POS makinesin­de pazar payımız yüzde 35. Nü­fusun yüzde 4’ü Türk olmasına karşın Türk bizim müşterileri­mizin yüzde 70'i Makedonlar­dan oluşuyor” dedi.

“Çalışan Türk soydaşlar bankayı TC gibi görüyor”

Piyasada bilinirliği en yük­sek bankanın Halkbank olma­sında çalışanların kalitesi ve yüzde 35'inin Türk soydaşları olmasının da önemli bir katkısı bulunduğuna dikkat çeken Su­cubaşı, “Çalışan soydaşlarımı­zın Halkbank’ı bankadan ziya­de Türkiye Cumhuriyeti ve evi gibi görmelerinden kaynaklı bir motivasyonları var. Mesai mefhumları yok. Onların saye­sinde banka her geçen gün çok daha iyi bir yere geliyor” şek­linde konuştu.

Sosyal sorumlulukta da lider

Makedonya Orman Bakan­lığı ile yeni bir sözleşme imza­layarak 5 yılda bir milyon ağaç dikeceklerini açıklayan Su­başı, “Sosyal sorumluluk açı­sından Halkbank olarak ilk sı­radaki bankayız. Şehirdeki parkların imarını yapıyoruz. Halkbank’ın adını taşıyan bir maratonumuz var. Makedon­ya'nın kuruluş yıl dönümü 8 Eylül’de Milli Parkı niteliğinde olan Mavrova da bisiklet yarışı­mız var. Bu yıl Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Makedonya Bi­siklet Federasyonu’nu bir ara­ya getirdik. Bunu uluslararası Halkbank adı altında bir mara­ton yarışına çeviriyoruz” dedi.

“Domestik bir banka şirketlere kapıyı açıyor”

“Uluslararası arenada Türk ticaretinin geliştirilmesi bakı­mından bankacılık sektörü ol­mazsa olmaz” diyen Subaşı Türk şirketleri için şunları söyledi: “Siz buradan x bankasından ka­pıyı aralamadığınız zaman Türk iş adamının farklı bir ülkede ya­tırım yapması ya da bankacılık işlemlerini yürütebilmesi pek mümkün değildir. Türkiye'den gelecek teminat mektupları nok­tasında kredibilite noktasında sıkıntıları çıkabiliyor.

Oysa siz domestik bir banka olsanız, ka­pıyı açmış oluyorsunuz. Biz bu­rada Halk Bankası olarak ticaret erbaplarının Türkiye'deki kredi­bilitesini dikkate alıyoruz. Tür­kiye'deki kredibilitenizle birlik­te geliyorsunuz. Bu da ciddi bir avantaj sağlıyor. Normal şartlar­da birçok ülkede 6 ay hesap aça­mıyorsunuz. Biz burada bir saat­te hesap açıyoruz. Kredilendir­me sürecini tamamlıyoruz.”

“Türk şirketleri için bankanın gücünü kullanıyoruz”

Müşteri portföylerinde ticari kredi bazında yüzde 30'unun Türk şirket olduğunu belirten Halkbank Makedonya Genel Müdürü Doç. Dr. Bilal Sucubaşı, “Limak, Cevahir, TAV, Sütaş, Adalı Holding gibi Türkiye'den gelen bütün yatırımcıların ana bankasıyız. Bu yatırımları destekliyoruz, teşvik ediyoruz. Onun da ötesinde hem finansal danışmanlık yapıyor hem yol göstericilik yapıyoruz. Bankanın gücünü kullanarak yollarını açmaya çalışıyoruz” dedi.