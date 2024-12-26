Halkbank Makedonya’nın lideri oldu
Makedonya’da bankacılık faaliyetlerine 12 yıl önce başlayan Halkbank kısa sürede ülkenin lider bankaları arasına girdi. Ticari kredilerde ikinci olan Halkbank Makedonya Genel Müdürü Doç. Dr. Bilal Sucubaşı, "Ticari kredilerde bu yıl kullandırılan 250 milyon euro kredinin 130 milyonunu biz kullandırmışız” dedi. Her 3 POS makinesi ve kartın birini Halkbank veriyor.
Hayati ARIGAN
Halkbank 2012’de Ziraat Bankası’nın 8 şubesini alarak Makedonya'da bankacılık faaliyetlerine başladı. Halkbank’ın Makedonya'da kurulduğu dönem ülkedeki 15 büyük banka arasında 8. sırada yer alırken bugün 1.7 milyar Euro ile aktif büyüklükte 4., ticari kredilerde 2., bireysel kredilerde 3. banka konumunda. Küresel Gazeteciler Konseyi Heyeti ile Üsküp’te akşam yemeğinde buluşan Halkbank Makedonya Genel Müdürü Doç. Dr. Bilal Sucubaşı, DÜNYA’ya bankasının kısa sürede ulaştığı başarıyı anlattı.
“Buradaki bütün teknolojik yenilikleri getiren ilk bankayız”
Malatya’nın Darende ilçesinden olan Bilal Sucubaşı 8 yıldır Halkbank Makedonya Genel Müdürü olarak çalıştığını belirterek şunları anlattı: “Makedonya'da Türkiye'ye olan sevgi ister istemez bankamıza da sirayet ediyor.
Türk Bankası olması vatandaşlarda karşılık buluyor. Türkiye'de bankacılık sektörü ciddi manada dünya standartlarının üzerinde. Bu bağlamda bütün yenilikleri anavatanımızın da ciddi katkısıyla aynı anda Makedonya'da da biz de yapabiliyoruz. Bu da diğer bankalara karşı ciddi bir fark atıyoruz. Buradaki bütün teknolojik yenilikleri getiren ilk bankayız.”
Ticari kredilerde 2. banka
Makedonya’da 47 şube ve 1100 çalışanı ile hizmet veren Halkbank’ın ayrıca 40 şubesi bulunan Halk Sigorta adı altında bir iştiraki de bulunuyor. Son 5 yılda toplam sektörde verilen kredilerin yüzde 50'sinden fazlasını kendilerinin verdiğini belirten Halkbank Makedonya Genel Müdürü Doç. Dr. Bilal Sucubaşı, “Çok hızlı bir büyüme ivmemiz var.
Bu yıl 250 milyon euro kullanılan kredinin 130 milyonunu biz kullandırmışız. Son 6-7 yılının ortalamasını çıkardığımızda verilen kredinin yüzde 50'sini biz karşılıyoruz. Önümüzdeki banka Makedonya'nın devlet bankasıydı. Daha sonra da özelleştirildi. Yılsonunda aramızdaki kredi farkı 4 milyon Euro idi. Çok az bir rakamla ilk sıraya yerleşmek üzereyiz. Her alanda lider banka pozisyonundayız. Ciddi bir müşteri teveccühü var bankamıza karşı” dedi.
Kamu kurumları Halkbank’ı seçiyor
Hiçbir yerden mevduat almadıkların ağırlıklı olarak müşteri mevduatıyla verdikleri kredileri karşıladıklarını söyleyen Sucubaşı, “Ciddi bir tabana yaygın müşteri mevduatımız var. Burada posta ofisi ile 15 yıllık bir sözleşme imzalayarak genel dağıtımını yapıyoruz. Bütün kamu kurumlarıyla çalışıyoruz” diye konuştu.
Her 3 kredi kartından birini veriyor
Makedonya’da her 3 POS makinesinden birinin Halkbank’a ait olduğunu anlatan Sucubaşı, “Toplamda kredi kartında pazar payımız ve POS makinesinde pazar payımız yüzde 35. Nüfusun yüzde 4’ü Türk olmasına karşın Türk bizim müşterilerimizin yüzde 70'i Makedonlardan oluşuyor” dedi.
“Çalışan Türk soydaşlar bankayı TC gibi görüyor”
Piyasada bilinirliği en yüksek bankanın Halkbank olmasında çalışanların kalitesi ve yüzde 35'inin Türk soydaşları olmasının da önemli bir katkısı bulunduğuna dikkat çeken Sucubaşı, “Çalışan soydaşlarımızın Halkbank’ı bankadan ziyade Türkiye Cumhuriyeti ve evi gibi görmelerinden kaynaklı bir motivasyonları var. Mesai mefhumları yok. Onların sayesinde banka her geçen gün çok daha iyi bir yere geliyor” şeklinde konuştu.
Sosyal sorumlulukta da lider
Makedonya Orman Bakanlığı ile yeni bir sözleşme imzalayarak 5 yılda bir milyon ağaç dikeceklerini açıklayan Subaşı, “Sosyal sorumluluk açısından Halkbank olarak ilk sıradaki bankayız. Şehirdeki parkların imarını yapıyoruz. Halkbank’ın adını taşıyan bir maratonumuz var. Makedonya'nın kuruluş yıl dönümü 8 Eylül’de Milli Parkı niteliğinde olan Mavrova da bisiklet yarışımız var. Bu yıl Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Makedonya Bisiklet Federasyonu’nu bir araya getirdik. Bunu uluslararası Halkbank adı altında bir maraton yarışına çeviriyoruz” dedi.
“Domestik bir banka şirketlere kapıyı açıyor”
“Uluslararası arenada Türk ticaretinin geliştirilmesi bakımından bankacılık sektörü olmazsa olmaz” diyen Subaşı Türk şirketleri için şunları söyledi: “Siz buradan x bankasından kapıyı aralamadığınız zaman Türk iş adamının farklı bir ülkede yatırım yapması ya da bankacılık işlemlerini yürütebilmesi pek mümkün değildir. Türkiye'den gelecek teminat mektupları noktasında kredibilite noktasında sıkıntıları çıkabiliyor.
Oysa siz domestik bir banka olsanız, kapıyı açmış oluyorsunuz. Biz burada Halk Bankası olarak ticaret erbaplarının Türkiye'deki kredibilitesini dikkate alıyoruz. Türkiye'deki kredibilitenizle birlikte geliyorsunuz. Bu da ciddi bir avantaj sağlıyor. Normal şartlarda birçok ülkede 6 ay hesap açamıyorsunuz. Biz burada bir saatte hesap açıyoruz. Kredilendirme sürecini tamamlıyoruz.”
“Türk şirketleri için bankanın gücünü kullanıyoruz”
Müşteri portföylerinde ticari kredi bazında yüzde 30'unun Türk şirket olduğunu belirten Halkbank Makedonya Genel Müdürü Doç. Dr. Bilal Sucubaşı, “Limak, Cevahir, TAV, Sütaş, Adalı Holding gibi Türkiye'den gelen bütün yatırımcıların ana bankasıyız. Bu yatırımları destekliyoruz, teşvik ediyoruz. Onun da ötesinde hem finansal danışmanlık yapıyor hem yol göstericilik yapıyoruz. Bankanın gücünü kullanarak yollarını açmaya çalışıyoruz” dedi.