Halkbank’tan genç girişimcilere 2 yeni kredi müjdesi
Gençlere ilham vermek ve onların geleceğe iz bırakacak adımlarını desteklemek amacıyla düzenlenen Halkbank Gençİz Gençlik Zirvesi 2024, gençlerin akınına uğradı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Genç İşi Kredisi ve İlk Adım Kredisi olmak üzere 2 yeni ürün çıkardıklarını duyurdu.
Sevilay ÇOBAN
Halkbank tarafından Volkswagen Arena’da düzenlenen Gençİz Gençlik Zirvesi 2024, 22-30 yaş aralığındaki 1000 parlak genci ağırladı. Zirvenin açılışına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve davetliler katıldı.
Zirvede, kariyer planlama, teknoloji ve girişimcilik, sürdürülebilirlik ve finansal okuryazarlık konularında uzman isimler gençlerle bir araya geldi. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, açılışta yaptığı konuşmada gençlere özel 2 yeni kredi desteği sunduklarını belirterek, “Teminat gösterme imkânının zor olduğunu biliyoruz. Bu nedenle yeni kredilerimize Kredi Garanti Fonu’nun garanti desteğini getirdik” dedi.
“İFM'de girişimcilik ofisi açmayı planlıyoruz”
Halkbank Genel Müdürü Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde hazırlanmış olan Orta Vadeli Ekonomi Programı doğrultusunda girişimcilik kültürünün benimsenmesi için kadın ve gençler öncelikli olmak üzere girişimciliğin her alanına finansal destek sağladıklarını söyledi. Teknolojinin sınırlarının yeniden çizildiği bu dönüşüm sürecinde Türkiye’nin küresel alanda güçlü aktörlerden biri olarak öne çıktığını vurgulayan Arslan, devletin gençlere kendi işlerini kurmaları, ilerlemeleri ve milli ekonomiye katkı sağlamaları için çeşitli teşvikler sunduğuna işaret etti.
Türk Hava Yolları, KOSGEB, TÜBİTAK, ASELSAN, Teknoparklar, Kredi Garanti Fonu gibi daha birçok kurumun gençlere önemli fırsatlar sunduğunu belirten Arslan, şunları kaydetti: “2021 yılından bugüne kadar iş kurmak ya da işini geliştirmek isteyen her yaştan ve eğitim düzeyinden yaklaşık 200 bin gencimize farklı ihtiyaçlarını karşılamak üzere finansal destekte bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz. İstanbul Finans Merkezi›ndeki (İFM) binalarımızda yakın zamanda gençlerimizi bir araya getireceğimiz girişimcilik ofisimizi açmayı planlamaktayız. Bu merkezde gençlerimize eğitim, mentörlük, çalışma ofisi imkanı, danışmanlık ve finansal destek imkanlarını da kendilerine sunmuş olacağız.”
“1 milyonluk kredi limiti esneyebilir”
Gençler için özel olarak hazırladıkları yeni finansal desteklerinin detaylarını anlatan Arslan, “2 yeni kredi ürünü çıkarıyoruz. Birinin ismi Genç İşi Kredisi, diğerinin ismi ise İlk Adım Kredisi.
Genç İşi kredi desteğimizle imalat, bilişim, yazılım sektörleri başta olmak üzere yüksek katma değer sağlayan sektörlerde faaliyet gösteren yeni kurulmuş veya işini büyütmek isteyen girişimcilere özel olarak hazırladığımız krediyle, bu girişimlerin hem sermaye ihtiyaçlarını karşılamak hem de yatırım kararlarını hayata geçirmelerine destek olmak istiyoruz. Bu kredimiz 1 milyon liraya kadar oldukça uygun maliyetli ve kolayca erişilebilecek bir kredi imkânıdır. 35 yaşın altındaki gençlerimize bu imkânı sunuyoruz.
İlk Adım kredi desteğimizde ise üniversiteden yeni mezun olmuş, eğitimini aldığı konuda faaliyet göstermek üzere kendi işini kurarak girişimciliğe ilk adımını atmış ya da atmak isteyen gençlerin finansman ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. Burada da yine 1 milyon liralık bir tutar var. 29 yaşının altındaki gençlerimize yönelik bir kredi olacak. Teminat gösterme imkanının zor olduğunu biliyoruz. Bu nedenle yeni kredilerimize Kredi Garanti Fonu’nun garanti desteğini getirdik” diye konuştu. Arslan, 1 milyon liralık limitin standart paket olduğunu, üzerinde bir tutar talep edildiğinde ekipler tarafından değerlendirileceğini bildirdi.
“Hayallerinizden vazgeçmeyin”
Halkbank bünyesindeki Paraf Genç ve Halkbank Kampüste uygulamalarına değinen Arslan, gençlere “Sevgili gençler, hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Cesur olun ve geleceği şekillendirin. Hayatınızı şekillendirirken, dürüstlük, çalışkanlık ve insana hizmet gibi değerlere sıkı sıkıya sahip olun. Bu değerler yalnızca sizin kişisel başarınız için değil, topluma bırakacağınız miras içinde yol gösterecek olacaktır. Hayal gücünüzü, bilginizi ve bu değerlerinizi bir araya getirerek dünyada bir iz bırakabilirsiniz. Bugün yaptığınız seçimler yalnızca sizin değil, sizden sonraki nesillerin de hayatını şekillendirecektir” tavsiyelerinde bulundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi yolculuğunda atılan adımlar ve gelinen noktayı anlatan bir sunum gerçekleştirdi. “Türkiye, Çin’den sonra Orta Avrupa’ya kadar bu geniş coğrafyada, bu geniş kuşakta en fazla sayıda ürünü, en fazla ülkeye rekabetçi şekilde ihraç etme kabiliyetine sahip ülkedir” diyen Kacır, “Bir taraftan Türkiye’ye inananlar var.
Türkiye’nin gücüne, Türkiye’nin tüm renklerine, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, Türkiye’nin enerjisine inananlar, güvenenler ve hep birlikte geleceği inşa etmeye çalışanlar var. Bir tarafta da her ne hikmetse, bir türlü bu heyecanı paylaşamayan, bir türlü Türkiye’nin mutluluğuna sevincine, özgüvenine, coşkusuna ortak olamayanlar da var. Heyecanınızdan, coşkunuzdan bir adım bile geri adım atmayınız. Önümüzdeki dönemde Türkiye›de büyük işler yapacağız” ifadelerini kullandı.
“Yaptığınız işin en iyisini yapın”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 3 kuşak önce Türkiye’den Avrupa’ya göç etmiş bir ailenin çocuğu olduğunu anlatarak, okul hayatı boyunca babasının marketinde kasiyerlik yaptığını söyledi. “Üniversitede hukuk okumak istiyordum, babam, ‘Bu hayali kuruyorsun ama Belçika’da başörtülü avukat olamazsın, dişçi ya da eczacı ol’ dedi.
Yıllar sonra, ‘Acaba uluslararası ilişkiler mi okusam?’ diye düşündüm, Babam da ‘Büyükelçi olarak nasıl hayatını kuracaksın? Zor bu işler’ dedi” diyen Göktaş, “Yıllar sonra hayat beni öyle farklı yerlere itti ki aslında hiç hayalimde olmayan siyasete girmiş oldum. Avrupa’nın ilk başörtülü milletvekili oldum. Allah kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez. Bu gerçekten büyük bir azim, büyük bir kararlılık. Gerçekten yaptığınız işin en iyisini yapın. Oraya bir katma değer sağlamaya gayret edin. İnanın ki karşınıza çok daha farklı kapılar açılacak” diye konuştu.
“Çok çalışmak zorundayız”
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da zirveye katılan gençlere eğitim ve spor hayatından kesitler anlatarak, bu süre zarfında eğitim masraflarını karşılamak için restoranda, dönercide ve şantiyede farklı işler yaptığını anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kasımpaşa’dan komşusu olduğunu belirten Bak, okurken ödeyemediği taksit için o dönem Refah Partisi İl Başkanlığı yapan Erdoğan’a mektup yazıp, ondan yardım istemesi üzerine Erdoğan’ın kendisine burs yolladığını söyledi.
Osman Aşkın Bak, bu süreçte hayatına dokunan insanları hiç unutmadığına dikkati çekerek, gençlere “Hayatınıza dokunan insanları asla unutmayın. Hayatınıza dokunan herkese teşekkür edin, asla unutmayın. Annenizi, babanızı, öğretmeninizi asla unutmayın. Hayallerinizin peşinden koşun. Enerjinizi asla yitirmeyin. Hayatı sevin, ülkenizi sevin. Ülkeniz için çalışmaya devam edin. Çok çalışmak zorundayız” önerisinde bulundu.