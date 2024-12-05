Halkbank’tan genç girişimcilere 2 yeni kredi müjdesi  

Sevilay ÇOBAN

Halkbank tarafından Volkswagen Arena’da düzenlenen Gençİz Gençlik Zirvesi 2024, 22-30 yaş aralığındaki 1000 parlak genci ağırladı. Zirvenin açılışına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Ma­hinur Özdemir Göktaş, Genç­lik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Ku­rum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve davetliler katıldı.

Zir­vede, kariyer planlama, teknoloji ve girişimcilik, sürdürülebilirlik ve finansal okuryazarlık konu­larında uzman isimler gençlerle bir araya geldi. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, açılışta yaptığı konuşmada gençlere özel 2 yeni kredi desteği sundukları­nı belirterek, “Teminat göster­me imkânının zor olduğunu bili­yoruz. Bu nedenle yeni kredile­rimize Kredi Garanti Fonu’nun garanti desteğini getirdik” dedi.

“İFM'de girişimcilik ofisi açmayı planlıyoruz”

Halkbank Genel Müdürü Ars­lan, Cumhurbaşkanı Recep Tay­yip Erdoğan öncülüğünde ha­zırlanmış olan Orta Vadeli Eko­nomi Programı doğrultusunda girişimcilik kültürünün benim­senmesi için kadın ve gençler ön­celikli olmak üzere girişimciliğin her alanına finansal destek sağ­ladıklarını söyledi. Teknolojinin sınırlarının yeniden çizildiği bu dönüşüm sürecinde Türkiye’nin küresel alanda güçlü aktörlerden biri olarak öne çıktığını vurgu­layan Arslan, devletin gençlere kendi işlerini kurmaları, ilerle­meleri ve milli ekonomiye katkı sağlamaları için çeşitli teşvikler sunduğuna işaret etti.

Türk Ha­va Yolları, KOSGEB, TÜBİTAK, ASELSAN, Teknoparklar, Kre­di Garanti Fonu gibi daha birçok kurumun gençlere önemli fırsat­lar sunduğunu belirten Arslan, şunları kaydetti: “2021 yılından bugüne kadar iş kurmak ya da işi­ni geliştirmek isteyen her yaştan ve eğitim düzeyinden yaklaşık 200 bin gencimize farklı ihtiyaç­larını karşılamak üzere finansal destekte bulunduk ve bulunma­ya devam ediyoruz. İstanbul Fi­nans Merkezi›ndeki (İFM) bina­larımızda yakın zamanda genç­lerimizi bir araya getireceğimiz girişimcilik ofisimizi açmayı planlamaktayız. Bu merkezde gençlerimize eğitim, mentörlük, çalışma ofisi imkanı, danışman­lık ve finansal destek imkanlarını da kendilerine sunmuş olacağız.”

“1 milyonluk kredi limiti esneyebilir”

Gençler için özel olarak hazır­ladıkları yeni finansal destekle­rinin detaylarını anlatan Arslan, “2 yeni kredi ürünü çıkarıyoruz. Birinin ismi Genç İşi Kredisi, di­ğerinin ismi ise İlk Adım Kredi­si.

Genç İşi kredi desteğimizle imalat, bilişim, yazılım sektörle­ri başta olmak üzere yüksek kat­ma değer sağlayan sektörlerde faaliyet gösteren yeni kurulmuş veya işini büyütmek isteyen gi­rişimcilere özel olarak hazırla­dığımız krediyle, bu girişimlerin hem sermaye ihtiyaçlarını karşı­lamak hem de yatırım kararlarını hayata geçirmelerine destek ol­mak istiyoruz. Bu kredimiz 1 mil­yon liraya kadar oldukça uygun maliyetli ve kolayca erişilebile­cek bir kredi imkânıdır. 35 yaşın altındaki gençlerimize bu imkâ­nı sunuyoruz.

İlk Adım kredi des­teğimizde ise üniversiteden ye­ni mezun olmuş, eğitimini aldığı konuda faaliyet göstermek üze­re kendi işini kurarak girişimci­liğe ilk adımını atmış ya da atmak isteyen gençlerin finansman ih­tiyaçlarını karşılamayı hedefli­yoruz. Burada da yine 1 milyon liralık bir tutar var. 29 yaşının al­tındaki gençlerimize yönelik bir kredi olacak. Teminat göster­me imkanının zor olduğunu bili­yoruz. Bu nedenle yeni kredile­rimize Kredi Garanti Fonu’nun garanti desteğini getirdik” diye konuştu. Arslan, 1 milyon liralık limitin standart paket olduğunu, üzerinde bir tutar talep edildi­ğinde ekipler tarafından değer­lendirileceğini bildirdi.

“Hayallerinizden vazgeçmeyin”

Halkbank bünyesindeki Pa­raf Genç ve Halkbank Kampüste uygulamalarına değinen Arslan, gençlere “Sevgili gençler, hayal­lerinizden asla vazgeçmeyin. Ce­sur olun ve geleceği şekillendi­rin. Hayatınızı şekillendirirken, dürüstlük, çalışkanlık ve insana hizmet gibi değerlere sıkı sıkıya sahip olun. Bu değerler yalnız­ca sizin kişisel başarınız için de­ğil, topluma bırakacağınız miras içinde yol gösterecek olacaktır. Hayal gücünüzü, bilginizi ve bu değerlerinizi bir araya getirerek dünyada bir iz bırakabilirsiniz. Bugün yaptığınız seçimler yal­nızca sizin değil, sizden sonraki nesillerin de hayatını şekillendi­recektir” tavsiyelerinde bulun­du.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise Türki­ye’nin milli teknoloji hamlesi yol­culuğunda atılan adımlar ve ge­linen noktayı anlatan bir sunum gerçekleştirdi. “Türkiye, Çin’den sonra Orta Avrupa’ya kadar bu ge­niş coğrafyada, bu geniş kuşakta en fazla sayıda ürünü, en fazla ül­keye rekabetçi şekilde ihraç etme kabiliyetine sahip ülkedir” diyen Kacır, “Bir taraftan Türkiye’ye inananlar var.

Türkiye’nin gücü­ne, Türkiye’nin tüm renklerine, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, er­keğiyle, Türkiye’nin enerjisine inananlar, güvenenler ve hep bir­likte geleceği inşa etmeye çalışan­lar var. Bir tarafta da her ne hik­metse, bir türlü bu heyecanı pay­laşamayan, bir türlü Türkiye’nin mutluluğuna sevincine, özgü­venine, coşkusuna ortak olama­yanlar da var. Heyecanınızdan, coşkunuzdan bir adım bile ge­ri adım atmayınız. Önümüzdeki dönemde Türkiye›de büyük işler yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Yaptığınız işin en iyisini yapın”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 3 kuşak önce Türkiye’den Avrupa’ya göç etmiş bir ailenin çocuğu olduğunu anlatarak, okul hayatı boyunca babasının marketinde kasiyerlik yaptığını söyledi. “Üniversitede hukuk okumak istiyordum, babam, ‘Bu hayali kuruyorsun ama Belçika’da başörtülü avukat olamazsın, dişçi ya da eczacı ol’ dedi.

Yıllar sonra, ‘Acaba uluslararası ilişkiler mi okusam?’ diye düşündüm, Babam da ‘Büyükelçi olarak nasıl hayatını kuracaksın? Zor bu işler’ dedi” diyen Göktaş, “Yıllar sonra hayat beni öyle farklı yerlere itti ki aslında hiç hayalimde olmayan siyasete girmiş oldum. Avrupa’nın ilk başörtülü milletvekili oldum. Allah kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez. Bu gerçekten büyük bir azim, büyük bir kararlılık. Gerçekten yaptığınız işin en iyisini yapın. Oraya bir katma değer sağlamaya gayret edin. İnanın ki karşınıza çok daha farklı kapılar açılacak” diye konuştu.

“Çok çalışmak zorundayız”

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da zirveye katılan gençlere eğitim ve spor hayatından kesitler anlatarak, bu süre zarfında eğitim masraflarını karşılamak için restoranda, dönercide ve şantiyede farklı işler yaptığını anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kasımpaşa’dan komşusu olduğunu belirten Bak, okurken ödeyemediği taksit için o dönem Refah Partisi İl Başkanlığı yapan Erdoğan’a mektup yazıp, ondan yardım istemesi üzerine Erdoğan’ın kendisine burs yolladığını söyledi.

Osman Aşkın Bak, bu süreçte hayatına dokunan insanları hiç unutmadığına dikkati çekerek, gençlere “Hayatınıza dokunan insanları asla unutmayın. Hayatınıza dokunan herkese teşekkür edin, asla unutmayın. Annenizi, babanızı, öğretmeninizi asla unutmayın. Hayallerinizin peşinden koşun. Enerjinizi asla yitirmeyin. Hayatı sevin, ülkenizi sevin. Ülkeniz için çalışmaya devam edin. Çok çalışmak zorundayız” önerisinde bulundu.