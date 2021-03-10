"Hamle" kapsamında kimya sektörü için Mayıs ve Haziran'da çağrıya çıkılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında 27 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayınlanarak öncelikli ürün listesine alınan kimya, eczacılık ve tıbbi cihaz ile ilgili ürünlere ilişkin sektörü bilgilendirmek amacıyla İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından "Kimya Sektöründe Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı" aldı webinar gerçekleştirildi.

"Hamle" programı kapsamında kimya, tıbbi cihaz ve eczacılık sektörlerinde öncelik verilen ürünler, yatırım yapmak isteyen firmaların hangi desteklerden nasıl faydalanacağının ele alındığı webinarda, kimya sektörü için 2021 yılı Mayıs-Haziran aylarında çağrıya çıkılacağının bilgisi de paylaşıldı.

Webinarda verilen bilgiye göre, kimya sektöründe 281 ürün, tıbbi cihaz sektöründe 46 ürün, eczacılık sektöründe 82 ürün yatırımı desteklenecek öncelikli ürün listesine alındı. İKMİB’in ithalatı önlemek ve yüksek katma değerli ürün üretimini artırmak amacıyla hazırladığı Türk Kimya Sektörü Yatırım Öncelikli Ürünler Raporu'ndaki birçok ürün de söz konusu listede yer alıyor.

Yanı sıra kimya, eczacılık ve tıbbi cihaz ürünleri için Mayıs-Haziran 2021 tarihlerinde çağrıya çıkılması planlanıyor. Yatırım yapmak isteyen sanayicilerin yapılacak çağrı sonrası www.hamle.gov.tr üzerinden ön başvurularını yapması gerekiyor.

“Ekonomik zincirin en önemli halkalarından biriyiz”

Kimya sektörünün 2019 yılından bu yana toplam ihracatı baz alındığında üst üste ikinciliğini koruduğunu belirten İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Küresel korona salgını sürecinde etkilenen ekonomiler içerisinde maalesef ülke ekonomimiz de bundan payını aldı. Yine de biz sektörel açıdan baktığımızda hedef ihracat rakamlarımıza en çok yaklaşan sektörlerin başında geliyoruz. Bu açıdan kimya sektörü iş dünyamıza ve bizlere sıkıntılarımızın çözülmesi noktasında desteklerini esirgemeyen siz değerli kamu idarecilerimize şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah 2021 hedeflerimize yine birlikte çalışıp birlikte başararak ulaşacağız.” dedi.

Kimya Teknoloji Merkezi, 2022-2023 döneminde faaliyete geçiyor

Salgın süresince bir yandan üretip ihracat yaparken diğer yandan da salgın sonrası oluşacak yeni küresel ekonomik düzende hak ettikleri yeri alabilmek için çalıştıklarını söyleyen Pelister, kimyanın doğası itibarıyla her sektöre ve iş koluna katkı veren, hammadde ve mamul temin eden bir sektör olarak ekonomik zincirin en önemli halkalarından biri olduğuna dikkat çekti.

Sektörün ortaya konacak olan her bilimsel, teknolojik ve ticari gelişme bütüncül olarak yurt ekonomisine ekonomisine katma değer sağlayacağını vurgulayan Pelister, bu sebeple Kimya Teknoloji Merkezi projesini hayata geçirmek için var güçleriyle çalıştıkların aktardı.

Merkezi, 2022-2023 döneminde faaliyete geçirmeyi umduklarını belirten Pelister, "Yine İKMİB olarak uzun ve yoğun bir uğraş ve çalışma sonucu sektörümüzde ithalatı frenleyecek ve ülke cari açığını azaltmaya katkıda bulunacak ‘Türk Kimya Sektörü Yatırım Öncelikli Ürünler’ raporumuzu hazırlayarak ilgili bakanlıklarımıza arz etmiştik. Yerli ve milli sanayi hamlemize katkıda bulunabilmek için elzem olduğunu düşündüğümüz çalışmamızın sonuç vermesini ve yine kamu otoritemizle yakın çalışarak raporumuzdaki birçok ürünün Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nda desteklenecek ürünler kategorisine alınması bizi ziyadesiyle sevindirdi. Çabalarımızın sonuç vermesinden dolayı mutluyuz ve daha çok çalışarak el birliğiyle daha güzel günlere erişeceğimizden kuşkumuz yok. Yeni küresel büyüme dalgalanmasının inovasyon odaklı ve yüksek teknoloji gerektiren katma değerli ürünlerin üretilmesinden geçtiğinin farkında olduğumuzu ve buna ilişkin olarak da çalışmalarımızı sürdüreceğimizi belirtmek isterim.” diye konuştu.

“Toplam 919 öncelikli ürün belirlendi”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar ise, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında ilk bilgilendirme toplantısını İKMİB ile kimya sektörü için yaptıklarını söyledi. Çeşitli sektörlere yönelik bilgilendirme toplantılarının süreceğini belirten Ar, "Sanayicilerimizde çok güçlü bir istek, motivasyon ve ihtiyaç ortaya çıktığını görüyoruz. Sanayicilerimiz öncelikli ürünler listesinde yer alan ürünler için 2021 yılında hangi dönemde hangi sektör için çağrıya çıkacağımızı taslak da olsa web sitemizden girip görebilirler. Farklı sektörlerden toplam 919 ürün öncelikli olarak belirlendi. Orta-yüksek ve yüksek teknoloji sektörlerdeki katma değerli ya da kritik öneme sahip bu ürünleri ve 300’e yakın yenilikçi teknoloji alanına ilişkin projeleri desteklemek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Başvuru süreci 'hamle' web sitesi üzerinden yürütülüyor”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Program Yönetimi Daire Başkanı Hakan Erten da, kimya sektörünün başından beri Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında olduğunu, pilot uygulamanın makine sektörü için yapıldığını, şimdi ise orta-yüksek ve yüksek teknolojili olan kimya sektörü de dahil diğer sektörler için uygulama aşamasına gelindiğini söyledi.

Programın, Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması amacıyla, Bakanlık ve bağlı/ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşviklerin tek pencereden yönetilerek orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir program olduğunu kaydeden Erten, "Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli, katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünler arasından nitelik, kod veya teknolojilere göre Öncelikli Ürün Listesi Tebliği ile belirlenen ürünlerin üretiminin artırılmasını ve bu çerçevede yeni üretim imkan ve kabiliyetlerinin ülkemize kazandırılmasını hedefliyoruz." dedi.

Kimya, eczacılık ve tıbbi cihaz ürün grubu için Mayıs-Haziran 2021 döneminde çağrıya çıkılmasının planlandığını bildiren Erten, "Öncelikli ürünlerin temel seçim kriterleri olarak, cari açığa katkısı ve ihracat potansiyeli, ürün karmaşıklık ve yoğunlaşma endeksleri, yatırım başına katma değer, ürün ileri-geri bağlantılarını değerlendiriyoruz. Ürün listesinde 12 haneli GTİP kodlarının yanı sıra yenilikçi teknoloji alanları da bulunuyor. Yenilikçi teknoloji alanları, TÜBİTAK tarafından yapılan Ar-Ge faaliyetlerinde öne çıkan başlıklar ve geleceğin teknolojileri değerlendirilerek oluşturuldu. Sanayilerimiz öncelikli ürünler ve yenilikçi teknoloji alanları için yapılacak ön başvuruları ilgili sektörlerde çağrıya çıkıldığında yapabilirler. Başvuru ve değerlendirme süreci www.hamle.gov.tr sitesi üzerinden yürütülüyor. Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvurabiliyor. Şahıs şirketleri yararlanamıyor.” açıklamasını yaptı.