Hammadde krizinin çözümü yerlileşme

Osman KILIÇ

Yüzde 85 oranında dışa bağımlı olan plastik sektörü, hammadde temininde yaşadığı güçlükler ve yüksek fiyat artışları sonucu gündemine yerlileşmeyi aldı. Sektör temsilcilerine göre, yapımı süren yerli hammadde üretim tesis yatırımlarının devreye girmesi ile orta vadede plastik hammadde temini önemli ölçüde sağlanmış olacak, ancak talebin tam olarak karşılanabilmesi için yeni yatırımlara ihtiyaç var.

Hammadde eksikliği ve fiyatlardaki artışın sektörün sorunlarının başında geldiğini belirten Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Başkanı Ömer Karadeniz, “Ülkemizin plastik hammaddesinde yüzde 85’in üzerinde ithalata bağımlı olduğu maalesef aşikâr. Yurtiçi üretimimizin yetersiz olması arz güvenliğimizi dış etkenlere karşı açık hale getiriyor” açıklamasında bulundu. Çalışmaları başlatılmış olan petrokimya tesislerinin hızla tamamlanması ve bunlara yenilerinin eklenmesinin gerektiğini bildiren Karadeniz, “Bir diğer sıkıntı ise ülkemizin önemli bir hammadde ithalatçısı konumunda olmasına rağmen yeterli lojistik altyapıya sahip olmamasıdır” ifadelerine yer verdi.

Hammadde fiyatlarının dolar bazındaki artışına dikkat çeken İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister de, “Hammadde fiyat artışı, kur artışı ile birlikte oldukça yüksek maliyetlere sebebiyet veriyor. Sektörümüzün ithal girdi bağımlılığından ötürü üretim maliyetleri olumsuz etkileniyor” değerlendirmesinde bulundu. Pelister, Adana, Ceyhan, Bursa, Gaziantep ve Balıkesir’de yeni büyük yatırımlar olduğuna dikkat çekerek, bu yatırımlar tamamlandığında plastik hammaddenin iç piyasadan temin oranının artıracağını söyledi. Geri dönüşümden elde edilen hammaddelerin kullanımının yaygınlaştığını belirten Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Başkanı Selçuk Gülsün, “Hammaddede ithalata bağımlılığımızı azaltmak için ülkemizin, yeni petrokimya tesislerine ihtiyacı vardır. Özellikle Adana bölgesinde gerçekleşen, Yumurtalık projesi gibi girişimler görüyor olsak da, bu girişimler totalde ülkemizin ihtiyacını karşılamaktan çok uzakta. O nedenle, yeni entegre altyapıya sahip tesisler için yatırımlara ihtiyaç hala devam etmekte” diye konuştu.

"Dönüşüm şart"

Orta ve uzun vadede geri dönüşüm sektörüne yurtiçinden kaliteli ve sürdürülebilir atık sağlayabilecek sistemlerin kurulması gerektiğini kaydeden Gülsün, “Bu sayede ülke içerisinden kaliteli atık elde edilebilecek ve tüm dünyada olduğu gibi, döngüsel ekonomi içerisinde istenen rakamlarda ve oranlarda geri dönüştürülmüş hammadde kullanımına ulaşılabilecek” ifadelerine yer verdi. PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz de, ambalaj başta olmak üzere tüm plastik ürünlerde geri dönüştürülmüş plastik kullanılmasının önemine işaret ederek, “son yıllarda artan şekilde plastik ürünlerde geri dönüşümden elde edilmiş hammaddelerin kullanılması talebini alıyoruz. Rekabetçi sanayi için geri dönüşüm şart” dedi.