Hammaddedeki sıkıntı mobilyayı geciktirecek

Leyla İLHAN

Sert geçen kış koşulları ve Rusya’dan kaynaklanan tomruk tedarik problemleri düğün sezonuna hazırlanan mobilya sektöründe MDF ve sunta bulma sorununu artırdı. Tomruk azlığı nedeniyle sınırlı üretim yapan MDF ve sunta üreticilerinin, üretimlerini yurtdışına gönderdiği kaydedilirken, hammadde yetersizliği yaşayan mobilyacıların stoktaki son hammaddelerini kullandığı, önlem alınmadığı taktirde üretime ara vereceği kaydediliyor. Düğün sezonuna hazırlanan mobilyacılar, teslimlerin 3 ay gecikeceğinden endişe ediyor.

“Bazı fabrkalar üretme ara verdi”

Konuya dikkat çeken Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, “Mobilyacılar, MDF zamlarından ve hammadde tedarik edememekten rahatsız. Eğer tedbir alınmazsa mobilya üretiminde minimum 3 aylık bir gecikme ön görüyoruz. Bazı fabrikalar zorunlu olarak üretime ara verdiler” dedi. “Orman Bakanlığımızı ve Ticaret Bakanlığımızı sahaya davet ediyoruz” diyen Balcı, özellikle iç piyasada büyük hammadde üreticilerinin tomruk tedarik edemediği, mevcut malzemeyi de ihraç ettiğini, dolayısıyla iç pazarda işlenmiş MDF ve suntaların satışa sunulamadığını söyledi. Balcı, “Orman yollarının da hava muhalefetinden dolayı kapalı olduğu söyleniyor. Bu konuda gerekirse AFAD ekiplerinin yolları açması için işbirliği yapılması gerekiyor” dedi.

Ticaret Bakanlığı’nın ihracata kota koyması gerektiğini ifade eden Balcı, “İç piyasaya ürün vermeleri gerekiyor. Yoksa yurt içindeki fabrikalarda çalışan işçiler işsiz kalacaklar” diye konuştu. Türkiye’nin dünyanın en büyük sunta ve MDF üreticilerinden biri konumunda olmasına rağmen yeterli miktarda tomruğun kereste ve suntaya dönüştürülemediğini kaydeden Balcı, “Bu nedenle mobilya üretiminde hammadde ihtiyacının bir bölümünü de ithal ediyoruz. Ancak Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle Rusya’dan ihtiyacımız olan hammadde tedarikinde sıkıntı yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Hammadde fiyatları 2 kat artabilir"

Sunta ve MDF’de son 1 yılda fiyatların arttığını söyleyen MODOKO Başkanı Koray Çalışkan, “Yakın zamanda çok daha fahiş rakamlara ulaşması bekleniyor. Halihazırda fabrikada bir plaka 200 TL, ama hammadde yok. Mecburen bayiler birbirlerine yönlendiriyor. Bu da fiyatları artırıyor. Bir plaka ürün 850 TL’ye ulaştı. Şu an fabrikaların mal verdiği tüccarlar dahi bizlere mal vermiyor. Stoktaki son ürünleri kullanıyoruz. Çünkü sunta ve MDF üreticilerinin yıllık 130 milyon metreküplük keresteye ihtiyaçları var. Bunun sadece 60 milyon metreküplük kısmını Türkiye’deki ormanlardan karşılarken, geri kalanı ise başta Rusya olmak üzere diğer ülkelerden temin ediyorlar. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle de hammadde bulmakta zorlanan sunta ve MDF üreticileri, ihracat yaptığı için iç piyasaya ürün veremiyor” dedi.

“İhracat hedefini etkileyebilir”

Geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme ile kalınlığı 6 milimetreyi geçmeyen, lamine edilmiş ağaçların dilimlenmesiyle elde edilen kaplamalar ile kontrplak ihracının kayda bağlı mallar listesine alındığını aktaran Çalışkan şunları söyledi: "Sunta ve MDF ihracatının da bir an önce yasaklanması gerekiyor. Yoksa mobilyacı hammadde bulamayacak duruma gelecek. Hammadde fiyatları 2 kat artabilir. Düğün sezonu başladı. Özellikle ramazandan sonra mobilya alışverişleri hız kazanacak. Bu durum devam ederse insanlar siparişlerini almak için aylar boyunca beklemek zorunda kalabilirler. Fiyat artışı hem iç pazarda mobilyada fiyat artışına yol açabileceği gibi 2022 yılı ihracat hedefl erimizi de geri planda bırakacak"

"MDF, bayramdan sonra bollaşacak"

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, “Kış şartlarının bu sene beklentilerin üzerinde bir sertlikte geçmesi hammadde tedarikini zorlaştırdı. Yüksek kesimlerden, hammaddenin işleneceği bölgelere ağaçların taşınması konusunda ciddi zorluklar yaşanıyor. Hava şartlarına baktığımızda baharın geldiğini görüyoruz fakat tedarikteki düzensizliğin de hızlı bir şekilde düzelmeyeceğini görüyoruz. Fabrikalarımız özellikle yaklaşık 20 gün içinde hammaddeyi tedarik edeceğini ve bayramdan sonra ise yonga levha ve MDF’nin bollaşacağını söylüyorlar” diye konuştu.